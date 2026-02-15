« Il a dit que c'était ma faute » - Eden Hazard se confie sur ses « très mauvais » différends avec José Mourinho pendant son passage à Chelsea

Hazard, qui a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League l'année dernière, est arrivé au club après le premier passage de Mourinho dans l'ouest londonien, mais a travaillé sous les ordres du manager portugais entre 2013 et 2015. En effet, Mourinho est revenu à Chelsea pour un deuxième mandat en 2013 et a remporté le titre de Premier League pour la troisième fois lors de la saison 2014-15.

L'ancien joueur de Lille a joué un rôle déterminant dans ce triomphe, marquant 14 buts et fournissant neuf passes décisives, permettant aux Blues de terminer la saison avec huit points d'avance sur Manchester City. Cependant, Mourinho a été démis de ses fonctions en décembre 2015, alors que le club peinait à défendre son titre de champion de Premier League.

Hazard fait partie des nombreux anciens et actuels joueurs qui ont leur propre histoire à raconter sur Mourinho. Le joueur de 35 ans et l'ancien entraîneur du Real Madrid, de l'Inter, de Manchester United et de Tottenham se sont souvent affrontés en raison de leurs attitudes opposées. Hazard a toutefois décrit ce qu'il a qualifié de « très mauvais moment » pour le Belge.