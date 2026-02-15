Getty Images Sport
« Il a dit que c'était ma faute » - Eden Hazard se confie sur ses « très mauvais » différends avec José Mourinho pendant son passage à Chelsea
Hazard a remporté le titre de Premier League sous Mourinho
Hazard, qui a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League l'année dernière, est arrivé au club après le premier passage de Mourinho dans l'ouest londonien, mais a travaillé sous les ordres du manager portugais entre 2013 et 2015. En effet, Mourinho est revenu à Chelsea pour un deuxième mandat en 2013 et a remporté le titre de Premier League pour la troisième fois lors de la saison 2014-15.
L'ancien joueur de Lille a joué un rôle déterminant dans ce triomphe, marquant 14 buts et fournissant neuf passes décisives, permettant aux Blues de terminer la saison avec huit points d'avance sur Manchester City. Cependant, Mourinho a été démis de ses fonctions en décembre 2015, alors que le club peinait à défendre son titre de champion de Premier League.
Hazard fait partie des nombreux anciens et actuels joueurs qui ont leur propre histoire à raconter sur Mourinho. Le joueur de 35 ans et l'ancien entraîneur du Real Madrid, de l'Inter, de Manchester United et de Tottenham se sont souvent affrontés en raison de leurs attitudes opposées. Hazard a toutefois décrit ce qu'il a qualifié de « très mauvais moment » pour le Belge.
« C'était ma faute », admet Hazard.
Interrogé par le Guardian sur les disputes qui l'ont particulièrement marqué, Hazard a répondu : « Je n'en ai pas qu'une, j'en ai beaucoup. Je me souviens qu'une fois, pendant la première année où Mourinho est arrivé, je suis allé à Lille pour assister à un match et j'ai perdu mon passeport sur le chemin du retour.
Je n'ai pas été autorisé à rentrer en Angleterre et j'ai manqué l'entraînement. Je suis revenu vers 14 heures. À la fin de la séance, j'ai dû lui présenter mes excuses. Ce fut un moment très difficile pour moi. »
Pour la plupart des gens, cela aurait été impardonnable, mais Hazard a poursuivi : « La semaine suivante, il m'a retiré de l'équipe et m'a dit que c'était ma faute, mais le week-end venu, j'étais de retour sur le terrain et tout s'est bien passé. »
Malgré ce conflit, le respect entre Hazard et Mourinho demeure. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait appris de lui, Hazard a répondu : « Tant de choses. Sa passion pour le football, la façon dont il fait confiance aux joueurs... La façon dont nous nous entraînions avec lui était incroyable. »
Comparaison entre la Premier League et la Liga
Hazard a également été interrogé sur la différence entre la Premier League et la Liga, ce à quoi il a répondu : « Elles ont des styles de jeu différents. La Premier League est plus physique ; on ne s'arrête jamais de courir.
La Liga est plus technique. À Madrid, on peut gérer le jeu, mais en Premier League, ce n'est pas possible : il faut jouer à fond pendant 90 minutes. »
Il a rejoint le Real Madrid en 2019, mais des blessures l'ont empêché de jouer régulièrement et il a finalement quitté le club à l'été 2023. Plus tard dans l'année, il a mis un terme à sa carrière.
« Il faut être à l'écoute de soi-même et savoir s'arrêter au bon moment », a écrit Hazard dans un communiqué en octobre 2023. « Après 16 ans et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.
Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer de grands managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tous pour ces moments formidables, vous me manquerez tous. Je tiens également à remercier les clubs pour lesquels j'ai joué : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, ainsi que la RBFA pour ma sélection belge.
Un merci tout particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les personnes qui m'ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Enfin, un immense merci à vous, mes fans, qui m'avez suivi pendant toutes ces années et m'avez encouragé partout où j'ai joué. Il est maintenant temps de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences. À bientôt, mes amis, hors du terrain. »
La famille a aidé le « chauffeur de taxi » Hazard
Beaucoup ont peut-être du mal à s'adapter au changement de mode de vie après la retraite, mais Hazard insiste sur le fait que sa famille a joué un rôle clé. « C'est votre famille qui vous aide », a déclaré Hazard.
« Ma vie est simple : je reste à la maison et je profite des choses simples avec ma femme, mes enfants et mes frères. Quand on joue, on voyage constamment, mais quand on arrête, on a enfin du temps pour eux, sans stress.
Ma vie est désormais très simple. Je suis père de cinq enfants. En ce moment, je suis plus chauffeur de taxi que footballeur, mais ça me va très bien. »
