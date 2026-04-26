« Il a dit non » : l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, révèle les coulisses du transfert avorté de Lionel Messi et explique pourquoi la légende argentine n’est pas revenue au Camp Nou

Au-delà du feuilleton autour de son transfert, Xavi est revenu sur les défis particuliers liés au fait de diriger et de jouer aux côtés d’un joueur de l’envergure de Messi. Il a brossé le portrait d’un footballeur dont l’appétit pour le ballon reste sans égal, même à l’entraînement ou lors de matchs officiels où la discipline tactique s’impose. Leur relation, cependant, est toujours restée ancrée dans un profond respect mutuel et une amitié qui remonte aux tout débuts de Messi à La Masia.

« Parfois, Messi s’énervait contre moi si je passais le ballon à d’autres joueurs », se souvient Xavi. « Il venait me voir : “Hé, hé ! Qu’est-ce que tu fais ? Passe-moi le ballon ! Rapproche-toi, joue avec moi !” J’ai vu Messi pour la première fois quand il avait 16 ans. On m’avait dit qu’il y avait un gamin incroyable venu d’Argentine. Je l’ai vu et je me suis dit : “C’est quelque chose de différent. Je n’ai jamais vu ça auparavant.” C’était un bon garçon. C’est l’un des meilleurs coéquipiers qu’on puisse avoir dans le football. J’ai une très bonne relation avec Leo Messi, elle est basée sur la confiance. » Il a également fait l’éloge d’un autre ancien partenaire : « J’aurais peut-être pu entraîner Neymar à Barcelone, mais notre situation économique était si mauvaise que sa signature n’a jamais été une option. Les premières années de Neymar à Barcelone ont été celles où j’ai vu quelqu’un se rapprocher le plus de Leo Messi. »