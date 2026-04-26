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« Il a dit non » : l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, révèle les coulisses du transfert avorté de Lionel Messi et explique pourquoi la légende argentine n’est pas revenue au Camp Nou
Les retrouvailles ratées entre Messi et Neymar
Xavi a révélé avoir mené des démarches audacieuses pour rapatrier au Camp Nou plusieurs légendes du FC Barcelone durant son passage sur le banc blaugrana. S’il a réussi à faire revenir Dani Alves, ses tentatives concernant Neymar, Pedro et, surtout, Lionel Messi ont buté sur des contraintes économiques et sur la position de la direction. L’épisode Messi surprend, au regard du discours public qui accompagnait son départ vers l’Inter Miami.
S’exprimant sur la chaîne YouTube de Romario, Xavi a expliqué : « En tant qu’entraîneur du FC Barcelone, j’ai fait revenir Dani Alves et j’ai également tenté de faire revenir Neymar, Pedro et Messi. Pedro et Neymar n’ont pas pu être recrutés en raison de la situation économique. Quant à Messi, le président ne voulait pas de son retour. Nous avons tenté de recruter Messi en 2023. Nous avons discuté pendant cinq mois, et tout était prêt, mais au final, le président a dit non. »
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L'entraînement du GOAT et la comparaison avec Neymar
Au-delà du feuilleton autour de son transfert, Xavi est revenu sur les défis particuliers liés au fait de diriger et de jouer aux côtés d’un joueur de l’envergure de Messi. Il a brossé le portrait d’un footballeur dont l’appétit pour le ballon reste sans égal, même à l’entraînement ou lors de matchs officiels où la discipline tactique s’impose. Leur relation, cependant, est toujours restée ancrée dans un profond respect mutuel et une amitié qui remonte aux tout débuts de Messi à La Masia.
« Parfois, Messi s’énervait contre moi si je passais le ballon à d’autres joueurs », se souvient Xavi. « Il venait me voir : “Hé, hé ! Qu’est-ce que tu fais ? Passe-moi le ballon ! Rapproche-toi, joue avec moi !” J’ai vu Messi pour la première fois quand il avait 16 ans. On m’avait dit qu’il y avait un gamin incroyable venu d’Argentine. Je l’ai vu et je me suis dit : “C’est quelque chose de différent. Je n’ai jamais vu ça auparavant.” C’était un bon garçon. C’est l’un des meilleurs coéquipiers qu’on puisse avoir dans le football. J’ai une très bonne relation avec Leo Messi, elle est basée sur la confiance. » Il a également fait l’éloge d’un autre ancien partenaire : « J’aurais peut-être pu entraîner Neymar à Barcelone, mais notre situation économique était si mauvaise que sa signature n’a jamais été une option. Les premières années de Neymar à Barcelone ont été celles où j’ai vu quelqu’un se rapprocher le plus de Leo Messi. »
L'émergence de Lamine Yamal
L’un des plus grands legs de Xavi au club sera d’avoir lancé Lamine Yamal, devenu depuis une superstar mondiale. L’ancien mentor est convaincu que l’adolescent est un talent générationnel, à condition qu’il garde une attitude professionnelle irréprochable. Xavi a aussi commenté son départ du banc, laissant entendre que des frictions internes, plus que les résultats sportifs, ont finalement mis fin à son mandat, malgré un accord initial pour qu’il reste.
« Lamine Yamal est un joueur d'exception. Un génie du football », a déclaré Xavi. « Il est déjà le meilleur, ou l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Tout dépend désormais de son état d'esprit, de son énergie et de sa volonté d'entrer dans l'histoire. C'est entre ses mains. »
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Un avenir prometteur sous la houlette de Hansi Flick
Malgré un départ précipité, Xavi continue de soutenir publiquement le projet mené par Hansi Flick. Il estime que l’équipe qu’il a contribué à façonner – un mélange de jeunes talents et d’internationaux aguerris – se trouve désormais en position de force pour dominer le football espagnol durant les prochaines années. Pour l’ancien capitaine, le travail accompli durant l’une des périodes financières les plus sombres du club sert aujourd’hui de tremplin aux succès de l’Estadi Olimpic Lluis Companys.
« Je pense que nous avons mené un très bon projet et posé des bases très solides pour Flick », a noté l’ancien capitaine. « Hansi Flick fait un travail exceptionnel, et je pense que les joueurs ont mûri pour être compétitifs. Il y a une équipe pour les dix prochaines années avec cette génération composée de Lamine, Koundé, Fermín, Gavi et Pedri. Ce sont tous des joueurs que nous avons formés et développés. »