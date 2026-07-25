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« Il a disparu » : selon une légende de la Premier League, Harry Kane n’aurait aucune chance de remporter le Ballon d’Or, et la star anglaise du Bayern Munich en prend pour son grade
Les difficultés de Kane dans les grands matchs sont pointées du doigt.
L’élimination médiatique de l’Angleterre en Coupe du monde a terni l’image de Kane dans la course aux récompenses individuelles. Interrogé par M. Gamble, l’ancien champion du monde Petit a livré un verdict sans appel sur la saison de l’attaquant du Bayern Munich, estimant que ses prouesses en championnat comptent peu au regard de son manque d’influence dans les grands rendez-vous.
« Les chances d’Harry Kane de remporter le Ballon d’Or sont compromises. Si l’on se base uniquement sur le championnat allemand, d’accord, pas de problème du tout », a déclaré Petit. « Mais en Ligue des champions et en équipe nationale, quand les matchs sont devenus vraiment difficiles à gagner, je pense qu’il s’est effacé. Je ne peux pas lui en vouloir car il a tout donné et il a marqué beaucoup de buts, mais il n’a pas eu d’impact dans les grands matchs, comme en Ligue des champions. Je pense donc qu’il y a quelques noms qui le devancent. »
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Petit passe en revue les principaux prétendants
Interrogé sur le futur lauréat, Petit a passé en revue les candidats les plus en vue sans désigner de favori incontestable. « Yamal ? Il a réalisé une superbe Coupe du monde. Les critères du Ballon d’Or ont beaucoup évolué, tout comme les règles du jeu. Rodri a été le meilleur joueur de la compétition. Messi a brillé, mais il évolue à Miami. »
Petit rappelle que la Coupe du monde surpasse tout autre titre remporté en club, mais il met en garde contre l’influence de facteurs extérieurs sur le résultat final. « Je sais que la Coupe du monde est au-dessus de n’importe quel titre que l’on peut remporter avec son club. Mais en attendant, il faut remporter ce titre. Est-ce que ce sera un joueur espagnol ? Je n’en ai aucune idée. Mais ça va être difficile. Et au final, j’espère que ce ne sera pas une décision commerciale. »
Une saison en demi-teinte pour Kane
Kane a sans doute connu la meilleure saison de sa carrière. Toutes compétitions confondues, l'attaquant a inscrit 61 buts en 51 matches, dont 36 en Bundesliga (meilleur buteur du championnat), 14 en Ligue des champions, 10 en Coupe d'Allemagne et un autre lors de la Supercoupe Franz Beckenbauer, contribuant ainsi au triplé du Bayern : Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Supercoupe. Ses exploits lui valent également le Soulier d’or européen.
Cette saison prolifique a néanmoins été éclipsée par une déception persistante dans la plus prestigieuse des compétitions européennes : le Bayern a été éliminé par le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions, l’équipe française conservant ensuite son titre face à Arsenal en finale. Son été avec l’Angleterre a suivi une trajectoire tout aussi mitigée : le capitaine a inscrit six buts en sept sélections lors de la Coupe du monde, mais n’a pas pu empêcher la défaite 2-1 en demi-finale face à l’Argentine, contraignant les Three Lions à se contenter de la troisième place après leur victoire sur la France.
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Le Bayern Munich s’apprête à assurer l’avenir à long terme de Harry Kane.
Le Bayern Munich s’apprête à entamer des négociations officielles avec Harry Kane en vue d’une prolongation de contrat. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre entre dans la dernière année de son engagement à l’Allianz Arena. Selon BBC Sport, le joueur de 32 ans est déjà informé de l’intention du champion d’Allemagne de le conserver à long terme, et des discussions approfondies doivent s’engager dans les prochaines semaines.
L’attaquant anglais, épanoui en Bavière malgré l’intérêt persistant de Barcelone et du club saoudien Al-Hilal, a inscrit 146 buts et délivré 33 passes décisives en 147 matches depuis son arrivée en 2023, contribuant à deux titres de Bundesliga et à une DFB-Pokal.
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