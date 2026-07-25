« Il a disparu » : selon une légende de la Premier League, Harry Kane n’aurait aucune chance de remporter le Ballon d’Or, et la star anglaise du Bayern Munich en prend pour son grade

L’élimination médiatique de l’Angleterre en Coupe du monde a terni l’image de Kane dans la course aux récompenses individuelles. Interrogé par M. Gamble, l’ancien champion du monde Petit a livré un verdict sans appel sur la saison de l’attaquant du Bayern Munich, estimant que ses prouesses en championnat comptent peu au regard de son manque d’influence dans les grands rendez-vous.

« Les chances d’Harry Kane de remporter le Ballon d’Or sont compromises. Si l’on se base uniquement sur le championnat allemand, d’accord, pas de problème du tout », a déclaré Petit. « Mais en Ligue des champions et en équipe nationale, quand les matchs sont devenus vraiment difficiles à gagner, je pense qu’il s’est effacé. Je ne peux pas lui en vouloir car il a tout donné et il a marqué beaucoup de buts, mais il n’a pas eu d’impact dans les grands matchs, comme en Ligue des champions. Je pense donc qu’il y a quelques noms qui le devancent. »