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« Il a des solutions » : Dani Olmo révèle comment Hansi Flick et le FC Barcelone vont faire sans leur numéro 9 emblématique
La vision de Flick pour l’ère post-Lewandowski
Barcelone aborde la nouvelle saison en devant combler un vide important après le départ de Robert Lewandowski, un attaquant dont l’impact historique est pratiquement irremplaçable. Cependant, Olmo estime que Flick a déjà mis au point une stratégie pour que l’équipe reste une force redoutable en Liga et en Ligue des champions. En misant sur la fluidité et les mouvements collectifs plutôt que sur un point de fixation statique, l’entraîneur allemand cherche à moderniser l’attaque blaugrana. Olmo insiste sur le fait que, même si les joueurs ont changé, l’ambition reste plus élevée que jamais pour le géant catalan.
« Il n’y a personne comme Robert dans l’histoire, a déclaré Olmo à The Guardian. Mais nous jouons avec Raphinha en numéro 9. Gabriel Jesus est arrivé. Hamza [Abdelkarim] s’en sort très bien. L’entraîneur sait aussi qu’il a cet atout de pouvoir m’y mettre, ou Fermin [López], un poste dans lequel je me sens à l’aise. Donc il a des solutions. Le club a fait un travail incroyable. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon nous apportent énormément. »
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L’impact de Rodri et la philosophie défensive
Une pierre angulaire majeure du nouveau Barcelone de Flick est l’arrivée de Rodri en provenance de Manchester City. Le patron espagnol du milieu de terrain est perçu comme le successeur naturel de Sergio Busquets, apportant la solidité structurelle nécessaire pour permettre à des joueurs créatifs comme Olmo de se déplacer librement. Ce changement tactique implique une ligne défensive haute et un pressing intense, un système dont Olmo admet qu’il comporte des risques, mais qui est essentiel pour rivaliser au plus haut niveau du football européen.
« Rodri est le joueur qui ressemble le plus à Busquets », a expliqué Olmo. « Il correspond parfaitement à notre jeu, à notre système, à notre idée, qui est similaire à la sélection. Il est positionnel, apporte de l’équilibre, ce qui me donnera plus de liberté pour interpréter où se trouvent les espaces. Il soutient la structure. Nous savons que le système est risqué parfois, mais nous avons l’expérience et les connaissances pour juger quand y aller et quand ne pas y aller, quand assurer nos arrières. »
Tirer les leçons des échecs passés en Ligue des champions
Pour Olmo et la génération actuelle, la Ligue des champions reste la frontière ultime, le club n’ayant plus soulevé le trophée depuis 2015. Le milieu de terrain reconnaît que les éliminations passées contre des équipes comme l’Inter et l’Atletico de Madrid ont été douloureuses, mais qu’elles ont servi d’expériences d’apprentissage essentielles pour un effectif qui arrive enfin à maturité. Flick a inculqué un état d’esprit visant à minimiser les risques grâce à la concentration et aux efforts physiques, en exigeant que chaque joueur contribue à la phase défensive, quelles que soient ses tâches offensives. C’est cette approche disciplinée qui, selon Olmo, a manqué lors des saisons précédentes.
« La Ligue des champions se joue sur de petits détails qui n’ont pas tourné en notre faveur, mais les deux dernières années ont été des expériences pour l’avenir. Nous étions une équipe jeune. Nous le sommes encore. À mon avis, Barcelone a le meilleur centre de formation au monde ; [Marc] Bernal, Lamine [Yamal] et maintenant Xavi Espart. Pedri est encore jeune et il évolue au plus haut niveau depuis six, sept ans. Nous avons désormais cette expérience », a-t-il déclaré.
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Une mentalité de vainqueur de la Coupe du monde au Camp Nou
Le triomphe dans le New Jersey, où l’Espagne a battu l’Argentine pour devenir championne du monde, a profondément modifié la psychologie de l’effectif du Barça. Avec huit championnes du monde dans ses rangs, un sentiment de confiance renouvelé s’est installé, que Flick est impatient d’exploiter. Olmo a décrit le passage de la gloire internationale au retour aux obligations en club comme un processus fluide, porté par l’exigence immédiate de l’entraîneur de remporter encore des trophées.
« Cela vous change, cela change votre vie », a déclaré Olmo au sujet de la victoire en Coupe du monde. « Je ne suis pas sûr que nous en prenions encore la mesure. On s’en rend compte quand on est [applaudies] dans d’autres stades, mais nous le réaliserons vraiment avec le temps. C’est comme si vous étiez entrées dans une autre dimension, un cercle très fermé », a-t-elle conclu.
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