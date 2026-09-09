Barcelone aborde la nouvelle saison en devant combler un vide important après le départ de Robert Lewandowski, un attaquant dont l’impact historique est pratiquement irremplaçable. Cependant, Olmo estime que Flick a déjà mis au point une stratégie pour que l’équipe reste une force redoutable en Liga et en Ligue des champions. En misant sur la fluidité et les mouvements collectifs plutôt que sur un point de fixation statique, l’entraîneur allemand cherche à moderniser l’attaque blaugrana. Olmo insiste sur le fait que, même si les joueurs ont changé, l’ambition reste plus élevée que jamais pour le géant catalan.

« Il n’y a personne comme Robert dans l’histoire, a déclaré Olmo à The Guardian. Mais nous jouons avec Raphinha en numéro 9. Gabriel Jesus est arrivé. Hamza [Abdelkarim] s’en sort très bien. L’entraîneur sait aussi qu’il a cet atout de pouvoir m’y mettre, ou Fermin [López], un poste dans lequel je me sens à l’aise. Donc il a des solutions. Le club a fait un travail incroyable. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon nous apportent énormément. »