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« Il a des rêves » - Barcelone pourrait-il débaucher Mikel Arteta d’Arsenal ? Ray Parlour, légende des Gunners, compare les spéculations sur l’avenir d’Arteta aux rumeurs qui avaient entouré Arsène Wenger et le Real Madrid
Tout au long de ses 22 années à la tête d’Arsenal, Wenger a régulièrement été pressenti pour prendre les commandes du Real Madrid.
Lorsque Wenger menait les Gunners vers trois titres de champion, dont la saison mythique des « Invincibles » 2003-2004, il était largement reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial.
Sans surprise, les regards admiratifs se tournaient régulièrement vers lui. À une certaine époque, il ne se passait pratiquement pas une saison sans que « Le Professeur » ne soit pressenti pour prendre les rênes des « Galacticos » du Real Madrid.
Des discussions avec les Merengues ont bien eu lieu alors qu’il était encore sous contrat à Highbury, mais aucun accord n’a été trouvé et Wenger a finalement accompli 22 années de loyaux services chez les Gunners avant de partir en 2018. Un peu plus de dix-huit mois plus tard, après l’intermède Unai Emery, les rênes ont été confiées à Arteta en décembre 2019.
Après six ans et 350 matchs à la tête du club, il a supervisé le retour de la domination nationale lors de la saison 2025-2026. Un doublé historique se profile : les Gunners défieront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai.
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Le FC Barcelone parviendra-t-il à attirer Arteta en quittant l’Emirates Stadium ?
Le contrat d'Arteta, dans sa forme actuelle, expire en 2027. Une prolongation est évoquée – beaucoup parient que le natif de Saint-Sébastien suivra les traces de Wenger en passant une décennie sur le banc –, mais pourrait-il être tenté de partir si une offre alléchante se présentait ?
Ses liens avec Barcelone suffisent-ils à justifier l’inquiétude des dirigeants de l’Emirates Stadium ? Interrogé sur le sujet, Parlour, membre de l’équipe des « Invincibles » et porte-parole de 10bet, a confié à GOAL : « Je pense que ce serait un peu comme pour Arsène Wenger. Il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles il allait au Real Madrid, mais c'était un homme très loyal.
Il savait ce qu’il voulait accomplir à Arsenal ; peut-être est-il resté plus longtemps que prévu, mais à ce moment charnière avec le déménagement du stade et tout le reste… je pense qu’Arteta pourrait être similaire.
« Je ne sais pas ce que Mikel Arteta pense vraiment. Je ne connais pas son club de cœur d’enfance ni le club qu’il rêvait de diriger – un entraîneur a parfois des rêves – donc, si une opportunité se présente et qu’il ne peut pas la refuser, il faudra attendre de voir.
« Mais je reste convaincu qu’il reste beaucoup à accomplir pour qu’Arsenal connaisse un grand succès, peut-être pas au niveau de Manchester City, mais suffisant pour lutter chaque saison pour des trophées. Il peut en être l’artisan et contribuer à écrire l’histoire du club. Je suis sûr qu’il en a l’ambition. »
Un nouveau contrat ? Voici ce qu'Arteta a déclaré au sujet de son avenir.
Interrogé récemment sur ses projets à long terme, Arteta, toujours très présent sur le bord du terrain, a préféré rester concentré sur l’instant présent : « Il n’y a rien de nouveau à ce sujet. Nous n’avons pas le temps d’en discuter pour l’instant. Nous nous concentrons entièrement sur ce que nous avons à faire d’ici la fin de la saison.
Je suis pleinement engagé, parfaitement épanoui et en phase avec mes ambitions pour ce club. Pour l’instant, nous traversons un bon moment.
Ce métier, c’est l’ici et maintenant. Il faut donner le meilleur de soi-même et sentir que l’on est la personne capable de diriger et d’inspirer le groupe pour accomplir de grandes choses pour le club. C’est ce que je ressens et j’espère que ce sera le cas jusqu’à la fin de la semaine, avec un excellent résultat à la clé en fin de saison. »
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Double confrontation : la finale de la Ligue des champions face au PSG
Arsenal a pu se livrer à des célébrations endiablées dimanche en brandissant le trophée de la Premier League après sa victoire face à Crystal Palace lors de la dernière journée. Cette fête, tout comme celle qui avait salué l'annonce de leur sacre, s'est sans doute prolongée tard dans la nuit.
Les Gunners n’en ont toutefois pas fini avec les défis : ils doivent désormais se concentrer sur la conquête de leur premier titre en Ligue des champions. Une armée de supporters londoniens s’apprête d’ailleurs à investir Budapest pour le choc continental contre le PSG, samedi.