« Il a des rêves » - Barcelone pourrait-il débaucher Mikel Arteta d’Arsenal ? Ray Parlour, légende des Gunners, compare les spéculations sur l’avenir d’Arteta aux rumeurs qui avaient entouré Arsène Wenger et le Real Madrid

Lorsque Wenger menait les Gunners vers trois titres de champion, dont la saison mythique des « Invincibles » 2003-2004, il était largement reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial.

Sans surprise, les regards admiratifs se tournaient régulièrement vers lui. À une certaine époque, il ne se passait pratiquement pas une saison sans que « Le Professeur » ne soit pressenti pour prendre les rênes des « Galacticos » du Real Madrid.

Des discussions avec les Merengues ont bien eu lieu alors qu’il était encore sous contrat à Highbury, mais aucun accord n’a été trouvé et Wenger a finalement accompli 22 années de loyaux services chez les Gunners avant de partir en 2018. Un peu plus de dix-huit mois plus tard, après l’intermède Unai Emery, les rênes ont été confiées à Arteta en décembre 2019.

Après six ans et 350 matchs à la tête du club, il a supervisé le retour de la domination nationale lors de la saison 2025-2026. Un doublé historique se profile : les Gunners défieront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai.