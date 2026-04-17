« Il a demandé s’il parlait allemand » : Uli Hoeneß dévoile des anecdotes incroyables sur Thomas Tuchel au FC Bayern

« Un jour, on a demandé à Stanisic s’il parlait allemand, alors qu’il est né ici », a raconté le président du club, avant de souligner : « Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. C’est là que se trouve la grande différence. »

International croate, Stanisic est pourtant né à Munich. Ce défenseur polyvalent aurait donc pu opter pour la sélection allemande, mais il a choisi de représenter le pays d’origine de sa famille.

Sous contrat avec le FC Bayern depuis 2017, après avoir été formé dans d’autres clubs munichois, il n’a pas eu un rôle majeur sous Tuchel et a donc été prêté au Bayer Leverkusen à l’été 2023. Curiosité : avec la Werkself, il a été sacré champion, mettant fin à la série de onze titres consécutifs de son club formateur.

Stanisic est ensuite revenu, tandis que Tuchel a cédé sa place à Vincent Kompany. Depuis le début de la saison, il est devenu un maillon essentiel de l’équipe du technicien belge. Interrogé sur la différence avec ses prédécesseurs, Hoeneß a déclaré : « Deux éléments comptent. Ce coach fait progresser chaque joueur. Je ne l’ai jamais vu tenir une conférence de presse en réclamant : « Il me faut un latéral gauche, il me faut un latéral droit », contrairement à ce qui se passait sous Tuchel. »