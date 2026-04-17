Dans le podcast « Auf eine weiß-blaue Tasse » avec le ministre-président bavarois Markus Söder, Uli Hoeneß a affirmé que l’actuel sélectionneur de l’équipe d’Angleterre ignorait que Josip Stanisic parlait allemand.
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« Il a demandé s’il parlait allemand » : Uli Hoeneß dévoile des anecdotes incroyables sur Thomas Tuchel au FC Bayern
« Un jour, on a demandé à Stanisic s’il parlait allemand, alors qu’il est né ici », a raconté le président du club, avant de souligner : « Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. C’est là que se trouve la grande différence. »
International croate, Stanisic est pourtant né à Munich. Ce défenseur polyvalent aurait donc pu opter pour la sélection allemande, mais il a choisi de représenter le pays d’origine de sa famille.
Sous contrat avec le FC Bayern depuis 2017, après avoir été formé dans d’autres clubs munichois, il n’a pas eu un rôle majeur sous Tuchel et a donc été prêté au Bayer Leverkusen à l’été 2023. Curiosité : avec la Werkself, il a été sacré champion, mettant fin à la série de onze titres consécutifs de son club formateur.
Stanisic est ensuite revenu, tandis que Tuchel a cédé sa place à Vincent Kompany. Depuis le début de la saison, il est devenu un maillon essentiel de l’équipe du technicien belge. Interrogé sur la différence avec ses prédécesseurs, Hoeneß a déclaré : « Deux éléments comptent. Ce coach fait progresser chaque joueur. Je ne l’ai jamais vu tenir une conférence de presse en réclamant : « Il me faut un latéral gauche, il me faut un latéral droit », contrairement à ce qui se passait sous Tuchel. »
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Hoeneß critique Tuchel pour ses déclarations publiques sur les transferts
Hoeneß se souvient parfaitement des apparitions publiques de Tuchel. « Quand l'équipe ne jouait pas bien, il ne se remettait jamais en question ; c'était toujours la faute du groupe : “Ça ne marche pas avec l'arrière droit, Kimmich n'est pas un très bon joueur non plus” », a déclaré l'homme de 74 ans, avant d'ajouter : « Et concernant (Ryan) Gravenberch, qui évolue désormais à Liverpool : “Je n'ai absolument pas besoin de lui.” »
Tuchel avait souvent répété qu’il manquait un « holding six » à son effectif. Le joueur ciblé était Joao Palhinha, qui n’est arrivé à Munich qu’après le départ de l’entraîneur allemand. Un premier transfert, l’année précédente, avait échoué dans les derniers instants, le FC Fulham – alors employeur du Portugais – n’ayant pas trouvé de remplaçant adéquat. Sous Kompany, le Portugais n’a toutefois jamais dépassé le statut de remplaçant et a donc été prêté à Tottenham Hotspur, qui dispose encore d’une option d’achat sur ce vestige de l’ère Tuchel.
Arrivé en mars 2023 pour remplacer Julian Nagelsmann, Tuchel n’a pas vu son contrat au Bayern au-delà de sa première saison complète. Une longue quête pour lui trouver un successeur a alors débuté ; la direction a même envisagé un temps de le conserver. Finalement, c’est l’entraîneur lui-même qui a décliné l’offre de rester. Après plusieurs refus, le directeur sportif Max Eberl a finalement nommé Kompany, un choix qui s’est révélé payant.
Ce n'est pas la première fois que Hoeneß critique Tuchel.
Ce n'est pourtant pas la première fois, loin s'en faut, que Hoeneß s'en prend à Tuchel. « Sur le plan personnel, nos relations sont restées tout à fait correctes jusqu'à la fin. Mais dans de nombreux domaines, il a tout simplement une vision très différente de la façon dont il faut diriger une équipe », a déclaré Hoeneß, par exemple, dans une interview accordée à t-online.
De plus, Tuchel aurait défendu un « nombre relativement important de transferts », a ajouté Hoeneß, reprenant ainsi le même argumentaire que lors de son entretien avec Söder : « Nous voulions au contraire donner davantage de chances à nos propres joueurs, même à moyen terme. Quand je pense au nombre de joueurs coûteux qui étaient sans cesse réclamés. À chaque blessure, on réclamait un nouveau joueur ; la discussion portait constamment sur les effectifs. » Il affirme n’avoir « jamais entendu » de telles demandes de la part de Kompany.