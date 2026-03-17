Il a déjà reçu le Ballon d'Or : le Real Madrid a trouvé en ce « joueur le plus sous-estimé du monde » le digne héritier de Toni Kroos

Si l'Uruguayen brille autant en ce moment, c'est aussi grâce à Alexander-Arnold. En effet, depuis que l'arrière droit – tout comme le capitaine titulaire Dani Carvajal – est de retour après une longue blessure, Valverde peut à nouveau évoluer principalement au milieu de terrain. Qu'il évolue au centre ou plutôt sur les ailes, le joueur de 27 ans est présent partout sur le terrain au cours d'un match.
Compte tenu des nombreuses absences au Real, parmi lesquelles figurait récemment Kylian Mbappé (qui pourrait toutefois faire son retour lors du match retour contre ManCity), Valverde est actuellement appelé à assumer encore plus de responsabilités – et c'est exactement ce qu'il fait. Avant même le duel contre ManCity, le milieu de terrain, rarement blessé et généralement aligné sur l'intégralité du match, avait marqué lors de la victoire 2-1 contre le Celta Vigo. Ce week-end, il a enchaîné lors de la victoire 4-1 contre Elche avec un magnifique tir enroulé dans la lucarne.
On a presque l'impression que Valverde, toujours au service de l'équipe, exploite au mieux son potentiel offensif lorsque de nombreuses autres stars sont absentes. Son ancien entraîneur Ancelotti avait déjà constaté qu'il disposait d'un potentiel offensif plus important que ce qu'il montre parfois. « Je me suis parié avec lui qu'il devait marquer dix buts en une saison. Je lui ai dit que sinon, je rendrais ma licence d’entraîneur », avait révélé la légende du football lors de la saison 2022/23, la plus prolifique de Valverde à ce jour avec un total de douze buts. Ce record est menacé cette saison : l’Uruguayen compte actuellement sept buts (et douze passes décisives) toutes compétitions confondues.
Si Valverde continue sur sa lancée et mène le Real à un ou plusieurs titres malgré cette saison que l'on croyait déjà compromise, ce serait une étape importante dans sa carrière. Et l'on spécule même soudainement sur un autre : après le match aller contre ManCity, une journaliste de télévision italienne de Prime Video lui a tendu sans hésiter son téléphone portable avec une photo du Ballon d'Or, sous les rires du studio. Le vrai Ballon d'Or est certes encore loin pour Valverde – mais s'il continue sur cette lancée, il n'est pas non plus hors de portée. D'autant plus que grâce à lui, le Real a toutes les chances d'aller loin, au moins en Ligue des champions. Et c'est, comme on le sait, un critère majeur lorsqu'il s'agit, en hiver, de la plus grande distinction individuelle du football mondial.