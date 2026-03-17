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Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT

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Il a déjà reçu le Ballon d'Or : le Real Madrid a trouvé en ce « joueur le plus sous-estimé du monde » le digne héritier de Toni Kroos

Après son match exceptionnel contre Manchester City, Federico Valverde se retrouve soudainement sous les feux de la rampe comme rarement auparavant. L'Uruguayen est un digne successeur de Toni Kroos, même s'il a un style de jeu très différent.

Il est rare que la question du « meilleur joueur du match » soit aussi facile à trancher qu’après le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Le capitaine du Real, Federico Valverde (27 ans), a mené son équipe à une victoire 3-0 en marquant trois buts en une mi-temps, offrant ainsi au club le plus titré d'Espagne une excellente position de départ pour le match retour à Manchester mardi (21 h). 

L'un des premiers à venir le féliciter a montré à quel point cette soirée à l'Estadio Santiago Bernabeu était historique : peu après le coup de sifflet final, Valverde a posé aux côtés de José Martínez Sánchez (81 ans), mieux connu en Espagne sous le nom de Pirri, ancien milieu de terrain du Real Madrid et actuel président d'honneur. Pirri, à qui Valverde a spontanément remis le trophée pour la photo souvenir, avait été, 58 ans plus tôt, le dernier milieu de terrain du Real à réussir un triplé en Ligue des champions.

  • Un ancien entraîneur du Real Madrid a également adressé ses félicitations. Carlo Ancelotti, qui dirige désormais l'équipe nationale brésilienne, a révélé dans une interview accordée au journal Marca qu'il avait envoyé après le match un SMS taquin à son ancien protégé, né à Montevideo, la capitale uruguayenne, en ces termes : « Dommage que tu n'aies pas de passeport brésilien ». 

    L'un des trois buts, celui du 3-0 à la 42e minute, avait en effet des airs brésiliens. À l'instar du grand Pelé lors de la finale de la Coupe du monde 1958 contre la Suède, Valverde a lobé le ballon avec désinvolture par-dessus son adversaire Marc Guehi avant de marquer d'une volée imparable dans le coin opposé. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Arbeloa s'enthousiasme : « S'il y a un joueur qui incarne l'esprit du Real Madrid, c'est bien Fede »

    Comparer d'emblée Valverde, qui n'avait marqué que trois buts lors de ses 75 précédentes apparitions en Ligue des champions, à l'un des plus grands joueurs de tous les temps serait certainement exagéré. Mais son coéquipier Trent Alexander-Arnold n'a pas manqué de trouver un superlatif dès le coup de sifflet final : « Je suis sans voix. C'est sans aucun doute le joueur le plus sous-estimé au monde », a déclaré l'Anglais sur TNT Sports.

    En effet, ces dernières années, l’Uruguayen s’est rarement retrouvé autant sous les feux de la rampe que la semaine dernière. Cela tient aussi à sa polyvalence et à son esprit d’équipe. Valverde est un joueur complet par excellence, doté de grandes qualités tant offensives que défensives, et qui se sacrifie toujours pour l'équipe au sein de la formation madrilène. Il ne produit pas à la chaîne des moments forts comme contre ManCity, mais en réalité, il n'a pratiquement aucune faiblesse évidente. À 27 ans, il est dynamique, techniquement doué, agressif dans les duels et fait tout simplement beaucoup de choses bien sur le terrain. De plus, en tant que vice-capitaine derrière Dani Carvajal, il fait désormais preuve de qualités de leader. « S’il y a un joueur qui incarne l’esprit du Real Madrid, c’est bien Fede, il sait tout faire », s’est enthousiasmé l’entraîneur Alvaro Arbeloa après le match de gala contre ManCity. 

    Une action survenue il y a un peu plus de six ans, qui n’a pas abouti à un but mais en a empêché un, illustre parfaitement son esprit d’équipe et sa volonté de gagner indomptable : À l’époque, lors de la prolongation de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid, le jeune Valverde avait pris un carton rouge à la 115e minute pour empêcher l’égalisation d’Álvaro Morata – ce qui lui avait même valu les éloges de l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, pourtant battu.

  • Toni Kroos : « Fede n'a pas de limites. »

    À 27 ans, il a connu une ascension constante. Il y a près de dix ans déjà, peu après ses débuts professionnels à l'Atlético Penarol en Uruguay, il a été recruté par les Merengues. Contrairement à d'autres talents sud-américains comme Vinicius Junior ou, plus récemment, Franco Mastantuono, il n'a toutefois pas bénéficié d'un accueil triomphal dès son arrivée. Valverde a d'abord dû trouver sa place : il a joué pendant un an en équipe réserve, puis a été prêté au Deportivo La Corogne pour une saison supplémentaire. Depuis 2018, il fait partie de l'effectif professionnel et a appris aux côtés de grands noms du milieu de terrain tels que Toni Kroos, Luka Modric ou Casemiro. À l'époque, le jeune joueur frêle portait encore le surnom d'El Pajarito (le petit oiseau). Aujourd'hui, symbole de son évolution, on l'appelle El Halcón (le faucon).

    La fin de carrière de Toni Kroos en 2024, dont il a repris le numéro 8, a également marqué un pas vers davantage de responsabilités. À l'époque, l'Allemand l'avait qualifié de « digne successeur » et lui avait dit : « Fede n'a pas de limites vers le haut. »

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    Valverde aime jouer partout, mais pas vraiment au poste d'arrière droit

    Valverde a qualifié Kroos d’idole, qu’il « admire depuis toujours ». Il est toutefois d’un tout autre type de joueur : davantage un coureur infatigable qu’un stratège. Sinon, Xabi Alonso n’aurait sans doute pas eu l’idée de l’aligner fréquemment au poste d’arrière droit cette saison, en l’absence de Dani Carvajal et d’Alexander-Arnold, blessés. 

    Ce joueur, pourtant si dévoué à son équipe, ne se sentait toutefois pas à l’aise à ce poste, même si ce sort lui était déjà tombé dessus à plusieurs reprises sous les ordres d’Ancelotti, le prédécesseur d’Alonso. « Je ne suis pas né pour jouer arrière droit », a-t-il déclaré publiquement à l’automne. Il a donné un coup de main en cas d’urgence, mais ne s’y sentait pas à l’aise. 

    Certes, après la polémique suscitée par ses déclarations, Valverde a souligné qu’il donnerait toujours tout pour l’équipe, quelle que soit sa position, mais ses relations avec Alonso n’auraient pas été des meilleures pour cette raison. Les médias espagnols ont même émis l’hypothèse qu’il aurait été, aux côtés de Vinicius Junior et Jude Bellingham, l’un des principaux instigateurs de son licenciement.

  • Après le match de gala contre Manchester City : Valverde remporte un Ballon d'Or « virtuel »

    Si l'Uruguayen brille autant en ce moment, c'est aussi grâce à Alexander-Arnold. En effet, depuis que l'arrière droit – tout comme le capitaine titulaire Dani Carvajal – est de retour après une longue blessure, Valverde peut à nouveau évoluer principalement au milieu de terrain. Qu'il évolue au centre ou plutôt sur les ailes, le joueur de 27 ans est présent partout sur le terrain au cours d'un match. 

    Compte tenu des nombreuses absences au Real, parmi lesquelles figurait récemment Kylian Mbappé (qui pourrait toutefois faire son retour lors du match retour contre ManCity), Valverde est actuellement appelé à assumer encore plus de responsabilités – et c'est exactement ce qu'il fait. Avant même le duel contre ManCity, le milieu de terrain, rarement blessé et généralement aligné sur l'intégralité du match, avait marqué lors de la victoire 2-1 contre le Celta Vigo. Ce week-end, il a enchaîné lors de la victoire 4-1 contre Elche avec un magnifique tir enroulé dans la lucarne. 

    On a presque l'impression que Valverde, toujours au service de l'équipe, exploite au mieux son potentiel offensif lorsque de nombreuses autres stars sont absentes. Son ancien entraîneur Ancelotti avait déjà constaté qu'il disposait d'un potentiel offensif plus important que ce qu'il montre parfois. « Je me suis parié avec lui qu'il devait marquer dix buts en une saison. Je lui ai dit que sinon, je rendrais ma licence d’entraîneur », avait révélé la légende du football lors de la saison 2022/23, la plus prolifique de Valverde à ce jour avec un total de douze buts. Ce record est menacé cette saison : l’Uruguayen compte actuellement sept buts (et douze passes décisives) toutes compétitions confondues.

    Si Valverde continue sur sa lancée et mène le Real à un ou plusieurs titres malgré cette saison que l'on croyait déjà compromise, ce serait une étape importante dans sa carrière. Et l'on spécule même soudainement sur un autre : après le match aller contre ManCity, une journaliste de télévision italienne de Prime Video lui a tendu sans hésiter son téléphone portable avec une photo du Ballon d'Or, sous les rires du studio. Le vrai Ballon d'Or est certes encore loin pour Valverde – mais s'il continue sur cette lancée, il n'est pas non plus hors de portée. D'autant plus que grâce à lui, le Real a toutes les chances d'aller loin, au moins en Ligue des champions. Et c'est, comme on le sait, un critère majeur lorsqu'il s'agit, en hiver, de la plus grande distinction individuelle du football mondial.

  • Federico Valverde : ses statistiques pour la saison 2025/26

    Interventions40
    Minutes de jeu3 361
    Buts7
    Passes décisives12

Questions fréquentes

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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