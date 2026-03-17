Il a déjà reçu le Ballon d'Or : le Real Madrid a trouvé en ce « joueur le plus sous-estimé du monde » le digne héritier de Toni Kroos

Comparer d'emblée Valverde, qui n'avait marqué que trois buts lors de ses 75 précédentes apparitions en Ligue des champions, à l'un des plus grands joueurs de tous les temps serait certainement exagéré. Mais son coéquipier Trent Alexander-Arnold n'a pas manqué de trouver un superlatif dès le coup de sifflet final : « Je suis sans voix. C'est sans aucun doute le joueur le plus sous-estimé au monde », a déclaré l'Anglais sur TNT Sports.

En effet, ces dernières années, l’Uruguayen s’est rarement retrouvé autant sous les feux de la rampe que la semaine dernière. Cela tient aussi à sa polyvalence et à son esprit d’équipe. Valverde est un joueur complet par excellence, doté de grandes qualités tant offensives que défensives, et qui se sacrifie toujours pour l'équipe au sein de la formation madrilène. Il ne produit pas à la chaîne des moments forts comme contre ManCity, mais en réalité, il n'a pratiquement aucune faiblesse évidente. À 27 ans, il est dynamique, techniquement doué, agressif dans les duels et fait tout simplement beaucoup de choses bien sur le terrain. De plus, en tant que vice-capitaine derrière Dani Carvajal, il fait désormais preuve de qualités de leader. « S’il y a un joueur qui incarne l’esprit du Real Madrid, c’est bien Fede, il sait tout faire », s’est enthousiasmé l’entraîneur Alvaro Arbeloa après le match de gala contre ManCity.

Une action survenue il y a un peu plus de six ans, qui n’a pas abouti à un but mais en a empêché un, illustre parfaitement son esprit d’équipe et sa volonté de gagner indomptable : À l’époque, lors de la prolongation de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid, le jeune Valverde avait pris un carton rouge à la 115e minute pour empêcher l’égalisation d’Álvaro Morata – ce qui lui avait même valu les éloges de l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, pourtant battu.