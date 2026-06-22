Selon le Daily Mail, le club allemand, déjà recordman des titres nationaux et proche de finaliser les arrivées d’Ismael Saibari et de Nathaniel Brown, surveille de près la situation de Lucas Bergvall à Tottenham Hotspur.
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Il a déjà fait part de son souhait de partir : le FC Bayern va-t-il créer la surprise avec un transfert inattendu ?
Selon Sky et le Daily Mail, le milieu de terrain de 20 ans, frustré par son manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, aurait déjà signifié aux dirigeants des Spurs son souhait de partir cet été.
Sous les ordres de l’Italien, le milieu de terrain n’a disputé que 112 minutes, certes après plusieurs mois d’indisponibilité suite à une blessure à la cheville. Arrivé en juillet 2024 en provenance de Djurgården pour un transfert estimé à 20 millions d’euros, Bergvall s’était rapidement imposé comme titulaire. Blessé, il a manqué la victoire en Ligue Europa contre Manchester United, qui a masqué une saison domestique décevante.
Selon certaines sources, le Bayern Munich verrait en lui une alternative au jeune prodige du Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, que le club bavarois souhaitait recruter mais qui réclamait une prime de signature atteignant plusieurs dizaines de millions d’euros. Eichhorn a finalement opté pour le Bayer Leverkusen.
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À première vue, le FC Bayern ne semble pas rencontrer de problème particulier dans l’axe du milieu de terrain.
Toutefois, selon une rumeur relayée par le Daily Mail, l’intérêt d’un recrutement de grande envergure au poste de milieu défensif central peut interpeller. Si Leon Goretzka doit bien quitter le club à l’expiration de son contrat, le 30 juin, le Bayern Munich a déjà installé son duo axial titulaire, composé de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, et peut compter, en cas de besoin, sur le jeune talent Tom Bischof comme premier remplaçant.
Konrad Laimer peut aussi dépanner si nécessaire, tandis que Noel Aseko, racheté à Hanovre 96 grâce à une clause de rachat, va enfin avoir l’occasion de s’imposer dans le groupe pro. En interne, on porte aussi Bara Sapoko Ndiaye en haute estime : le jeune Sénégalais a même participé à la Coupe du monde.
En résumé, les postes de milieux centraux semblent déjà pourvus. Reste à savoir si le Bayern sera prêt à débourser un montant élevé pour Bergvall, alors que 110 millions d’euros doivent déjà être investis sur Brown et Saibari. Et ce, même si le Suédois souhaite partir, son contrat avec les Spurs courant encore jusqu’en 2031.
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FC Bayern : Palhinha sera-t-il la monnaie d’échange décisive pour Bergvall ?
Si le Bayern se montrait réellement intéressé par Bergvall, Joao Palhinha, actuellement en prêt, pourrait servir de monnaie d’échange. Le milieu portugais s’est imposé comme l’un des rares points positifs de la saison catastrophique des Spurs, qui ont même frôlé la relégation. Si les Spurs souhaitent le conserver, l’option d’achat de 30 millions d’euros, négociée avec le Bayern, pourrait toutefois s’avérer trop onéreuse pour le club londonien.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2028, le milieu portugais n’entre plus dans les plans du club bavarois, qui souhaite le céder pour assainir ses finances et financer d’autres arrivées, notamment celles de Saibari et Brown. Un échange impliquant Bergvall est également envisagé.
L’international suédois est toujours en lice avec les Tre Kronor pour accéder aux phases à élimination directe de la Coupe du monde. Après un succès éclatant 5-1 contre une Tunisie très limitée, les Scandinaves ont ensuite chuté 1-5 face aux Pays-Bas lors de la deuxième journée. Dans ces deux matches, Bergvall est entré en jeu comme joker ; il a même offert une passe décisive contre la Tunisie.
Outre le Bayern, Nottingham Forest suivrait de près le dossier Bergvall pour lui confier, à terme, le poste de milieu central des « Tricky Trees », en remplacement d’Elliot Anderson, dont le départ vers un club plus huppé après la Coupe du monde semble acquis.