Il a déjà fait part de son souhait de partir : le FC Bayern va-t-il créer la surprise avec un transfert inattendu ?

Selon Sky et le Daily Mail, le milieu de terrain de 20 ans, frustré par son manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, aurait déjà signifié aux dirigeants des Spurs son souhait de partir cet été.

Sous les ordres de l’Italien, le milieu de terrain n’a disputé que 112 minutes, certes après plusieurs mois d’indisponibilité suite à une blessure à la cheville. Arrivé en juillet 2024 en provenance de Djurgården pour un transfert estimé à 20 millions d’euros, Bergvall s’était rapidement imposé comme titulaire. Blessé, il a manqué la victoire en Ligue Europa contre Manchester United, qui a masqué une saison domestique décevante.

Selon certaines sources, le Bayern Munich verrait en lui une alternative au jeune prodige du Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, que le club bavarois souhaitait recruter mais qui réclamait une prime de signature atteignant plusieurs dizaines de millions d’euros. Eichhorn a finalement opté pour le Bayer Leverkusen.