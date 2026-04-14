Selon le journal anglais The Independent, le Bayern Munich, club allemand le plus titré, s’intéresserait de près à l’ancien attaquant de Leipzig, Brian Brobbey, actuellement sous contrat avec l’AFC Sunderland, en vue d’un transfert estival. Le club bavarois aurait déjà placé le Néerlandais de 24 ans sous surveillance.
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Il a déjà été un véritable cauchemar pour Jonathan Tah : le FC Bayern aurait coché le nom d’un surprenant plan B pour épauler Harry Kane
Arrivé il y a seulement quelques mois chez les « Black Cats » en provenance de l’Ajax Amsterdam pour un peu plus de 20 millions d’euros, Brobbey ne sera pas cédé à moindre coût. D’après l’Independent, un club désireux de s’attacher ses services devrait débourser environ 50 millions d’euros.
Au Bayern, il pourrait servir de doublure à Harry Kane, titulaire indiscutable. Ce rôle est pour l’instant détenu par Nicolas Jackson, mais le Sénégalais, prêté par Chelsea jusqu’en juin, ne devrait pas rester à Munich après l’été.
Le club bavarois pourrait éviter l’obligation d’achat liée au prêt, déclenchée selon certaines sources par un certain nombre de titularisations, grâce au temps de jeu limité de l’attaquant sénégalais. Selon plusieurs médias, le joueur de 24 ans pourrait plutôt rejoindre l’AC Milan en Serie A.
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Anthony Gordon va-t-il rejoindre le FC Bayern ?
Il est toutefois peu probable que le Bayern débourserait une somme aussi élevée pour un joueur destiné à un rôle de remplaçant. D’autant plus que Brobbey ne brille pas cette saison à Sunderland : en 25 matchs de Premier League, il a inscrit six buts et délivré une passe décisive.
Selon Sky, le club bavarois privilégie des profils plus polyvalents que celui de l’avant-centre pur qu’est Brobbey. Le champion en titre cherche avant tout un remplaçant et un concurrent pour Luis Díaz sur l’aile gauche, idéalement un joueur capable d’alterner entre les deux postes.
Plusieurs rapports concordent récemment sur un intérêt « très concret » pour Anthony Gordon (Newcastle United). Selon Sky, l’international anglais serait le « candidat idéal » pour évoluer sur le côté gauche, en soutien à Diaz.
À la différence de Brobbey, l’international anglais, âgé de 25 ans, se montre bien plus polyvalent : il peut non seulement jouer sur l’aile, mais aussi évoluer en tant que numéro 9 ou même en soutien, en tant que numéro 10, derrière un avant-centre comme Kane. Autre atout pour le FCB : Newcastle, sous la pression du fair-play financier (FFP), pourrait être contraint de céder certains de ses meilleurs éléments.
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Brobbey se mue en cauchemar pour Tah et en flop à Leipzig.
Selon Sky, le Bayern serait prêt à débourser jusqu’à 70 millions d’euros pour Gordon. Une somme qui, selon les observateurs, ne suffira probablement pas à convaincre les Magpies, malgré la pression supposée du fair-play financier. L’international anglais serait en effet courtisé par plusieurs grands clubs anglais aux moyens importants, comme Arsenal.
Une certitude : aucun des deux attaquants ne posera ses valises à la Säbener Straße cet été. De telles dépenses sur une seule fenêtre de transfert s’opposeraient frontalement à la stratégie de recrutement à moyen terme que le club bavarois dit privilégier.
Par ailleurs, le profil de Brobbey présente un certain risque : lors de son passage à RB Leipzig, l’avant-centre néerlandais est resté muet pendant 14 matchs avant de retourner à l’Ajax, son club formateur, pour 16 millions d’euros. C’est là-bas qu’il a finalement explosé, inscrivant 56 buts en 163 rencontres, avant de rejoindre Sunderland.
Le défenseur central du Bayern Jonathan Tah a d’ailleurs sûrement repensé à Brobbey ces derniers jours : l’avant-centre lui avait causé d’énormes problèmes en septembre 2024, lors du match de Ligue des Nations entre l’Allemagne et les Oranje (2-2). Tah ne parvenait à le contenir qu’en commettant des fautes et a dû céder sa place à la mi-temps pour éviter un carton rouge.