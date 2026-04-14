Arrivé il y a seulement quelques mois chez les « Black Cats » en provenance de l’Ajax Amsterdam pour un peu plus de 20 millions d’euros, Brobbey ne sera pas cédé à moindre coût. D’après l’Independent, un club désireux de s’attacher ses services devrait débourser environ 50 millions d’euros.

Au Bayern, il pourrait servir de doublure à Harry Kane, titulaire indiscutable. Ce rôle est pour l’instant détenu par Nicolas Jackson, mais le Sénégalais, prêté par Chelsea jusqu’en juin, ne devrait pas rester à Munich après l’été.

Le club bavarois pourrait éviter l’obligation d’achat liée au prêt, déclenchée selon certaines sources par un certain nombre de titularisations, grâce au temps de jeu limité de l’attaquant sénégalais. Selon plusieurs médias, le joueur de 24 ans pourrait plutôt rejoindre l’AC Milan en Serie A.