Il a déjà donné du fil à retordre à l'équipe nationale allemande : le RB Leipzig va-t-il recruter un joueur de la Coupe du monde pour une somme record ?

Sous contrat avec le club turc jusqu’en 2030, Oulai est estimé à 50 millions d’euros par Trabzonspor, une somme qui représenterait un record pour le RB Leipzig. Seul Xavi Simons avait déjà coûté exactement la même somme lors de son arrivée en provenance du PSG.

Recruté l’été dernier au SC Bastia pour 5,5 millions d’euros, le milieu ivoirien avait débuté sa carrière turque par une suspension de quatre journées, suite à un carton rouge reçu sur le banc corse après une altercation.

Malgré ce départ laborieux, il a ensuite rapidement gagné sa place de titulaire à Trabzonspor, se distinguant aussi par sa propension à collectionner les cartons : deux suspensions pour accumulation de jaunes dès sa première saison. Âgé de 20 ans, il a tout de même disputé 31 matchs officiels, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.