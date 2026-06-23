Selon Sabah Spor, le club saxon s’intéresserait de près à Christ Inao Oulai, actuellement sous contrat avec Trabzonspor. Âgé de 20 ans, le joueur se distingue actuellement lors de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire et aurait également attiré l’attention du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et du FC Chelsea.
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Il a déjà donné du fil à retordre à l'équipe nationale allemande : le RB Leipzig va-t-il recruter un joueur de la Coupe du monde pour une somme record ?
Sous contrat avec le club turc jusqu’en 2030, Oulai est estimé à 50 millions d’euros par Trabzonspor, une somme qui représenterait un record pour le RB Leipzig. Seul Xavi Simons avait déjà coûté exactement la même somme lors de son arrivée en provenance du PSG.
Recruté l’été dernier au SC Bastia pour 5,5 millions d’euros, le milieu ivoirien avait débuté sa carrière turque par une suspension de quatre journées, suite à un carton rouge reçu sur le banc corse après une altercation.
Malgré ce départ laborieux, il a ensuite rapidement gagné sa place de titulaire à Trabzonspor, se distinguant aussi par sa propension à collectionner les cartons : deux suspensions pour accumulation de jaunes dès sa première saison. Âgé de 20 ans, il a tout de même disputé 31 matchs officiels, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.
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Oulai a réalisé une performance remarquable face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde.
En novembre, Oulai a fait ses débuts en équipe nationale, s'est imposé comme titulaire lors de la Coupe d'Afrique des nations et a livré une prestation extrêmement engagée et courageuse lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde contre l'Allemagne. Lors de la victoire d'ouverture contre l'Équateur, il n'était entré en jeu qu'à la 77e minute.
Après le départ gratuit de Xaver Schlager, Leipzig cherche à renforcer son milieu de terrain. Dans ce contexte, Sergi Altimira, élément du Real Betis, fait également partie des cibles du club allemand.
Selon A Bola, le club, troisième de la dernière Bundesliga, préparerait une offre pour le joueur de 24 ans. Le Real Betis aurait récemment rejeté une proposition du Sporting Lisbonne d’un montant total de 17 millions d’euros pour Altimira. Ce dernier devrait néanmoins coûter moins cher qu’Oulai.