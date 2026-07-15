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« Il a cru qu’on l’attaquait ! » : Jude Bellingham défendu après sa réaction aux propos de Thomas Tuchel, tandis que Joe Hart donne son avis
Hart dénonce des méthodes d'interview « déloyales »
Hart a critiqué la série de questions adressées à Bellingham après la victoire spectaculaire 2-1 de l'Angleterre face à la Norvège, obtenue en prolongation. Cette qualification pour la demi-finale contre l'Argentine a été momentanément éclipsée par la réaction dédaigneuse de Bellingham aux commentaires de Tuchel concernant le niveau de performance de l'équipe à Miami.
Interrogé sur BBC One, Hart a exprimé son agacement concernant la teneur des questions adressées à Bellingham. « Si l’on se fie aux questions posées à Jude Bellingham, qui étaient un peu malvenues à mon avis, car elles ne mettaient en avant que les aspects négatifs de ce qu’avait dit Thomas », a expliqué Hart. « Bien sûr, il va réagir comme ça, car il a eu l’impression d’être attaqué alors qu’il venait de réaliser quelque chose d’exceptionnel, et tout le monde en parle ensuite. »
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Bellingham ne cède pas d'un pouce
La tension est montée d’un cran lorsque Tuchel a admis qu’il n’était « pas satisfait de la prestation » malgré le résultat, provoquant une réplique sans détour de sa star. Informé de l’évaluation critique de l’Allemand, un Bellingham épuisé a déclaré à ITV : « Ouais, bon, peu importe », avant de prendre la défense des efforts de ses coéquipiers lors d’une rencontre éprouvante sous la chaleur de Floride.
La star du Real Madrid, auteur des deux buts de la rencontre et pièce maîtresse des Three Lions, a balayé les critiques en déclarant : « Ouais, bon, peu importe. C’est un match difficile, alors mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain. »
Le milieu de terrain a laissé entendre que Tuchel ne mesurait peut-être pas pleinement l’exigence physique de la rencontre, déclarant : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que d’évoluer dans ce genre de conditions face à Erling Haaland, [Martin] Ødegaard, [Antonio] Nusa et [Alexander] Sørloth. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. » Malgré ces critiques, il a affirmé que le moral au sein du groupe restait élevé et que l'équipe était déterminée à s'imposer « à tout prix » si nécessaire.
Tuchel minimise les rumeurs de désaccord
Malgré cet échange public, Tuchel a rapidement pris des mesures pour s’assurer que cette affaire ne vienne pas déstabiliser la candidature de l’Angleterre à l’organisation de la Coupe du monde. L’entraîneur a précisé que ses critiques découlaient d’exigences élevées plutôt que d’un manque de respect envers ses joueurs. Il a insisté sur le fait que la situation avait été « montée en épingle » par les médias et que sa relation avec l’équipe restait solide.
« Je ne suis pas entièrement satisfait ni à 100 % content de la façon dont nous avons joué, et je maintiens ma position », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Je pense que nous pouvons jouer plus vite, avec plus de précision. Nous avons commis trop de fautes directes et d’erreurs techniques qui nous ont fait perdre beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, ce qui n’est pas un problème, mais il n’y a aucun fossé entre moi et mon équipe, pas même 1 %. J’ai le cœur rempli d’amour pour mes joueurs, mon équipe et la façon dont ils jouent. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la demi-finale face à l’Argentine.
Selon Hart, une fois les caméras éteintes, la tension entre le joueur et l’entraîneur s’évapore. « Une fois rentrés dans les coulisses, et quand Jude Bellingham prendra conscience de tout ce que Tuchel a dit, ils en riront, j’en suis sûr. Tuchel s’attendrait à cette réaction si ses propos s’étaient limités à cela. Je ne donne de leçons à personne, mais en tant que joueur, si j’étais ému d’atteindre une demi-finale – ce que je n’ai d’ailleurs jamais fait –, je réagirais de la même manière », a-t-il ajouté.
L’Angleterre s’apprête désormais à disputer une demi-finale historique contre l’Argentine, dans l’espoir d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis 1966. Alors que Bellingham est actuellement en lice pour le Soulier d’or et que des joueurs clés se remettent des efforts physiques exigés par le quart de finale, Tuchel aura désespérément besoin que son équipe retrouve ce « sang-froid devant le but » qui, selon lui, lui a fait défaut lors de son dernier match.
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