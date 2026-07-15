« Il a cru qu’on l’attaquait ! » : Jude Bellingham défendu après sa réaction aux propos de Thomas Tuchel, tandis que Joe Hart donne son avis

La tension est montée d’un cran lorsque Tuchel a admis qu’il n’était « pas satisfait de la prestation » malgré le résultat, provoquant une réplique sans détour de sa star. Informé de l’évaluation critique de l’Allemand, un Bellingham épuisé a déclaré à ITV : « Ouais, bon, peu importe », avant de prendre la défense des efforts de ses coéquipiers lors d’une rencontre éprouvante sous la chaleur de Floride.

La star du Real Madrid, auteur des deux buts de la rencontre et pièce maîtresse des Three Lions, a balayé les critiques en déclarant : « Ouais, bon, peu importe. C’est un match difficile, alors mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain. »

Le milieu de terrain a laissé entendre que Tuchel ne mesurait peut-être pas pleinement l’exigence physique de la rencontre, déclarant : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que d’évoluer dans ce genre de conditions face à Erling Haaland, [Martin] Ødegaard, [Antonio] Nusa et [Alexander] Sørloth. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. » Malgré ces critiques, il a affirmé que le moral au sein du groupe restait élevé et que l'équipe était déterminée à s'imposer « à tout prix » si nécessaire.