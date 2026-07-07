Selon Sky, le club de Cologne souhaite recruter Edson Alvarez, un milieu défensif et défenseur central de très haut niveau. En 2023, ce joueur de 28 ans était sur le point de rejoindre le BVB, mais après s’être illustré à l’Ajax d’Amsterdam, il a finalement signé à West Ham United pour 38 millions d’euros.
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Il a coûté 38 millions d’euros et était autrefois la grande cible du BVB ! Selon les dernières informations, le 1. FC Cologne s’activerait pour finaliser un transfert retentissant
« Tout était réglé : le salaire, ils m’avaient trouvé une maison, ils s’étaient même occupés de l’inscription de mes enfants à l’école », a déclaré Alvarez il y a deux ans sur la chaîne detélévision mexicaine Laint à propos de son transfert avorté au Borussia Dortmund, qui, « sorti de nulle part », n’a finalement pas abouti : « Je ne comprends toujours pas ! »
Selon le magazine Sport Bild, l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic, s’était opposé à la venue d’Alvarez, tandis que le directeur sportif Sebastian Kehl avait déjà finalisé l’opération. Le BVB a finalement prolongé le contrat de son capitaine Emre Can et recruté Felix Nmecha en provenance du VfL Wolfsburg pour 30 millions d’euros.
Selon les informations disponibles, Edson Álvarez se montrerait « globalement réceptif » à l’idée de rejoindre le 1. FC Cologne.
Avec trois ans de retard, Alvarez pourrait enfin poser ses valises en Bundesliga. Le projet du président du 1. FC Cologne, Thomas Kessler, et du responsable du recrutement, Tim Steidten, pour attirer le Mexicain dans la ville de la cathédrale s’avère « complexe ». Toutefois, l’international mexicain se montre « a priori ouvert à un transfert immédiat » vers le club allemand.
Les Hammers ne semblaient déjà plus compter sur lui la saison passée : le capitaine mexicain avait été prêté au Fenerbaçe Istanbul, avant de voir sa saison s’arrêter net en février suite à une opération à la cheville.
- Getty Images
Edson Álvarez, capitaine du Mexique lors de la Coupe du monde, n’est pas assuré d’être titulaire.
Alvarez a retrouvé la forme juste à temps pour disputer la Coupe du monde à domicile avec El Tri, mais il n’a été titulaire que dans deux des cinq matches. Lors de la victoire initiale contre l’Afrique du Sud, il est entré en jeu pour le dernier quart d’heure, puis a disputé l’intégralité des deux dernières rencontres de groupe, avant de rester sur le banc durant tout le seizième de finale face à l’Équateur. Lors de l’élimination dramatique contre l’Angleterre, il est entré à la mi-temps.
En sélection mexicaine, il a été aligné presque exclusivement comme défenseur central, contrairement à son rôle de milieu défensif à Fenerbaçe. Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, il semble toutefois exclu qu’il accompagne le club londonien en Championship. La saison passée, West Ham a été relégué pour la première fois depuis quinze ans.
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