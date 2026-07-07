« Tout était réglé : le salaire, ils m’avaient trouvé une maison, ils s’étaient même occupés de l’inscription de mes enfants à l’école », a déclaré Alvarez il y a deux ans sur la chaîne detélévision mexicaine Laint à propos de son transfert avorté au Borussia Dortmund, qui, « sorti de nulle part », n’a finalement pas abouti : « Je ne comprends toujours pas ! »

Selon le magazine Sport Bild, l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic, s’était opposé à la venue d’Alvarez, tandis que le directeur sportif Sebastian Kehl avait déjà finalisé l’opération. Le BVB a finalement prolongé le contrat de son capitaine Emre Can et recruté Felix Nmecha en provenance du VfL Wolfsburg pour 30 millions d’euros.