Avec trois ans de retard, Alvarez pourrait enfin découvrir la Bundesliga. Le projet du président du 1. FC Cologne, Thomas Kessler, et du responsable du recrutement, Tim Steidten, pour attirer le joueur dans la ville de la cathédrale reste « complexe ». Toutefois, l’international argentin se montre « a priori réceptif à un transfert immédiat » vers le club rhénan.

Steidten, qui l’avait déjà fait venir chez les Hammers entre 2023 et 2026, pourrait ainsi le convaincre de rejoindre le club rhénan. À Cologne, on cherche un successeur au milieu de terrain et capitaine Éric Martel, parti à Mayence 05 sans indemnité de transfert. Un nouveau prêt serait à l’étude pour Alvarez.

Les Hammers ne semblaient déjà plus compter sur lui la saison passée : prêté au Fenerbaçhe Istanbul, le capitaine de l’équipe mexicaine a dû renoncer au reste de l’exercice, à partir de février, suite à une opération à la cheville.