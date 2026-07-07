Selon Sky, le club de Cologne souhaite recruter Edson Alvarez, un milieu défensif et défenseur central de très haut niveau. En 2023, ce joueur de 28 ans était sur le point de rejoindre le BVB, mais après s’être révélé à l’Ajax Amsterdam, il a finalement signé à West Ham United pour 38 millions d’euros.
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Il a coûté 38 millions d'euros et était autrefois la cible privilégiée du BVB ! Le 1. FC Cologne préparerait un transfert spectaculaire
« Tout était réglé : le salaire, ils m’avaient trouvé une maison, ils s’étaient même occupés de l’inscription de mes enfants à l’école », a déclaré Alvarez il y a deux ans sur la chaîne detélévision mexicaine Laint à propos de son transfert avorté au Borussia Dortmund, qui, « sorti de nulle part », n’a finalement pas abouti : « Je ne comprends toujours pas ! »
Selon Sport Bild, l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic, s’était opposé à la venue d’Alvarez, tandis que le directeur sportif Sebastian Kehl avait déjà finalisé l’opération. Le BVB a finalement prolongé le contrat de son capitaine Emre Can et recruté Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) pour 30 millions d’euros.
Selon les informations disponibles, Edson Alvarez se montrerait « a priori réceptif » à l’idée de rejoindre le 1. FC Cologne.
Avec trois ans de retard, Alvarez pourrait enfin découvrir la Bundesliga. Le projet du président du 1. FC Cologne, Thomas Kessler, et du responsable du recrutement, Tim Steidten, pour attirer le joueur dans la ville de la cathédrale reste « complexe ». Toutefois, l’international argentin se montre « a priori réceptif à un transfert immédiat » vers le club rhénan.
Steidten, qui l’avait déjà fait venir chez les Hammers entre 2023 et 2026, pourrait ainsi le convaincre de rejoindre le club rhénan. À Cologne, on cherche un successeur au milieu de terrain et capitaine Éric Martel, parti à Mayence 05 sans indemnité de transfert. Un nouveau prêt serait à l’étude pour Alvarez.
Les Hammers ne semblaient déjà plus compter sur lui la saison passée : prêté au Fenerbaçhe Istanbul, le capitaine de l’équipe mexicaine a dû renoncer au reste de l’exercice, à partir de février, suite à une opération à la cheville.
- Getty Images
Edson Álvarez, capitaine du Mexique lors de la Coupe du monde, n’est pas assuré d’être titulaire.
Alvarez a retrouvé la forme juste à temps pour la Coupe du monde à domicile avec El Tri, mais il a finalement dû céder sa place à d’autres joueurs lors de trois des cinq matches. Lors de la victoire initiale contre l’Afrique du Sud, il est entré en jeu pour le dernier quart d’heure, puis a disputé l’intégralité des deux dernières rencontres de groupe, avant de rester sur le banc durant tout le seizième de finale face à l’Équateur. Lors de l’élimination dramatique contre l’Angleterre, il est entré en jeu à la mi-temps.
En sélection mexicaine, il a été aligné presque exclusivement comme défenseur central, alors qu’il occupe habituellement le poste de milieu défensif à Fenerbaçe. Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, il semble toutefois exclu qu’il accompagne le club londonien en Championship. La saison passée, West Ham a été relégué pour la première fois depuis quinze ans.
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