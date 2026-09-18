La légende uruguayenne de la défense Godin a partagé son point de vue sans détour sur la saga mouvementée du transfert de l’attaquant lors d’une apparition dans « Radioestadio Noche » d’Onda Cero.

Évoquant le tollé public, le joueur de 40 ans a déclaré : « Julian Alvarez est un joueur fantastique. Il doit être quelqu’un de bien, mais je pense qu’il a fait une erreur… La colère des supporters est totalement compréhensible. Nous comprenons tous que quelqu’un puisse vouloir partir, mais tout dépend de la manière dont on s’en va, de la façon de procéder. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il s’est trompé. Maintenant, il devra en assumer les conséquences et, s’il veut réparer cette relation, il doit faire de bons gestes envers les supporters. »