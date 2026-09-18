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« Il a commis une erreur » : la légende de l'Atlético de Madrid Diego Godin critique Julian Alvarez pour avoir tenté de forcer un transfert au FC Barcelone
Le feuilleton du transfert suscite une vague de critiques
L’attaquant argentin a provoqué une énorme polémique en plaidant publiquement pour un transfert au FC Barcelone pendant la Coupe du monde 2026. L’Atlético a refusé d’entamer la moindre discussion avec son rival, allant jusqu’à rejeter une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid en campant sur sa clause libératoire de 500 millions d’euros. Malgré l’intérêt persistant d’Arsenal et de Manchester City, il est resté au club et a été hué par les supporters après sa réaction froide et son mécontentement affiché.
- Focus Images
L’erreur de l’attaquant abordée publiquement
La légende uruguayenne de la défense Godin a partagé son point de vue sans détour sur la saga mouvementée du transfert de l’attaquant lors d’une apparition dans « Radioestadio Noche » d’Onda Cero.
Évoquant le tollé public, le joueur de 40 ans a déclaré : « Julian Alvarez est un joueur fantastique. Il doit être quelqu’un de bien, mais je pense qu’il a fait une erreur… La colère des supporters est totalement compréhensible. Nous comprenons tous que quelqu’un puisse vouloir partir, mais tout dépend de la manière dont on s’en va, de la façon de procéder. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il s’est trompé. Maintenant, il devra en assumer les conséquences et, s’il veut réparer cette relation, il doit faire de bons gestes envers les supporters. »
La comparaison avec Griezmann met en lumière le défi
Regagner la confiance des fidèles du Metropolitano ne sera pas facile après une colère aussi généralisée concernant son engagement envers l’équipe.
En revenant sur la manière dont son ancien coéquipier Antoine Griezmann a réparé sa propre relation avec les supporters après son retour de Barcelone, le vainqueur de huit trophées majeurs a ajouté : « Je ne sais pas si Julian Alvarez sera capable de réparer cette relation. Cela a coûté énormément d’efforts à Antoine, et avec Julian, on verra... Le temps le dira, mais ce qui est certain, c’est que les gens attendront de lui, au minimum, qu’il donne tout sur le terrain chaque fois qu’il en aura l’occasion. »
- AFP
La bataille pour la forme précède le derby
L'équipe de Diego Simeone occupe la quatrième place de la Liga avec 13 points en six matches avant le choc crucial de dimanche contre le voisin, le Real Madrid. Alvarez reste très incertain pour le derbyaprès avoir manqué le match précédent contre la Real Sociedad en raison d'une surcharge musculaire.
L'attaquant a renoncé à son jour de repos pour s'entraîner avec des courses à haute intensité, dans une course contre la montre pour pouvoir jouer avant la trêve internationale.
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