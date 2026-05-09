Après son élimination en Ligue des champions face au PSG, le FC Bayern a besoin d'un gardien en grande forme à Wolfsburg pour éviter de concéder l'ouverture du score et, ultimately, pour l'emporter. Le jeune Tom Bischof critique ensuite la performance des Munichois et se fait immédiatement rappeler à l'ordre par l'entraîneur Vincent Kompany.
Traduit par
« Il a commis une erreur dans cette interview » : Vincent Kompany remet les pendules à l’heure pour le jeune joueur du Bayern après ses critiques du contre-pressing
« Encaisser autant de buts et concéder tant d’occasions est toujours un mauvais signe », a constaté Bischof dans un entretien accordé à Sky. « Ces derniers temps, j’ai dû regarder plusieurs matchs depuis les tribunes : nous manquons de rigueur dans le contre-pressing, cette capacité à revenir immédiatement au contact après la perte du ballon. »
Le jeune joueur de 20 ans, qui a disputé l’intégralité de la rencontre à Wolfsburg, n’a pas pu préciser si ce déficit était lié à une baisse de régime en fin de saison. « C’est quelque chose que j’ai remarqué depuis l’extérieur. À cause de cela, nous devons souvent couvrir des distances inutiles », a-t-il expliqué. « Quand notre contre-pressing est rapide, nous marquons beaucoup. Cette fois-ci, nous avons encaissé trop de buts. »
Vincent Kompany explique en quoi Bischof se trompe
Concernant les buts encaissés, Bischof avait raison : le champion en titre a effectivement concédé cinq buts à Paris, puis trois à Mayence et trois autres à domicile contre Heidenheim. En revanche, son analyse du pressing a provoqué la réaction ferme de son entraîneur, qui l’a immédiatement contredit.
« Non, bien sûr que non », a coupé Kompany lors de son entretien avec Sky, interrogé sur la justesse de l’analyse de Bischof. « C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. »
Le joueur de 40 ans a ensuite étayé sa critique en évoquant la première période à Wolfsburg, où les locaux avaient dominé plusieurs stats : « On ne peut pas contre-presser cent fois si on perd tout le temps le ballon. Le problème n’est pas un manque de volonté, mais on ne peut pas gagner des matchs comme ça. Il n’est pas nécessaire de vouloir trancher un match dès les dix ou quinze premières minutes. On peut bien sûr lancer un contre-pressing une, deux ou trois fois, mais, à un moment donné, les jambes se font lourdes. »
En seconde période, le Bayern a retrouvé son allure habituelle et a dominé son adversaire, grâce, selon Kompany, à « notre comportement avec le ballon ».
- Getty Images Sport
Kompany ne tient pas rigueur à Bischof : « Tom est un super gars. »
L’entraîneur de 40 ans n’a pas du tout tiqué sur les propos de Bischof ; il les a au contraire commentés d’un clin d’œil. « Tom est un super gamin. Mais c’est juste après le match, et j’avais un peu plus de recul », a déclaré Kompany.
Malgré le premier penalty manqué en Bundesliga par Harry Kane – après 24 réalisations –, le Bayern a battu Wolfsburg 1-0 grâce à une merveille de Michael Olise.
Lors de la dernière journée de Bundesliga, le Bayern recevra le promu 1. FC Cologne samedi prochain, avant de disputer, une semaine plus tard, la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin face au tenant du titre, le VfB Stuttgart.
Le FC Bayern à Wolfsburg : deux mi-temps aux visages opposés
Wolfsburg a dominé le premier acte sur le plan offensif, mais le Bayern a renversé la vapeur après la pause (source : Flashscore).
Mi-temps
2^e mi-temps
Tirs
15:5
2:11
Tirs cadrés
5:1
0:8
Occasions franches
4:1
1:1
xG
2,32 contre 0,94
0,75:0,92