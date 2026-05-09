Concernant les buts encaissés, Bischof avait raison : le champion en titre a effectivement concédé cinq buts à Paris, puis trois à Mayence et trois autres à domicile contre Heidenheim. En revanche, son analyse du pressing a provoqué la réaction ferme de son entraîneur, qui l’a immédiatement contredit.

« Non, bien sûr que non », a coupé Kompany lors de son entretien avec Sky, interrogé sur la justesse de l’analyse de Bischof. « C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. »

Le joueur de 40 ans a ensuite étayé sa critique en évoquant la première période à Wolfsburg, où les locaux avaient dominé plusieurs stats : « On ne peut pas contre-presser cent fois si on perd tout le temps le ballon. Le problème n’est pas un manque de volonté, mais on ne peut pas gagner des matchs comme ça. Il n’est pas nécessaire de vouloir trancher un match dès les dix ou quinze premières minutes. On peut bien sûr lancer un contre-pressing une, deux ou trois fois, mais, à un moment donné, les jambes se font lourdes. »

En seconde période, le Bayern a retrouvé son allure habituelle et a dominé son adversaire, grâce, selon Kompany, à « notre comportement avec le ballon ».