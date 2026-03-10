Après seulement 22 minutes, les Spurs, qui occupent la 16e place de la Premier League avec seulement un point d'avance sur la première place relégable et qui restent sur six matches officiels sans victoire, étaient déjà menés 0-4. Il s'agissait du deuxième plus rapide 4-0 dans un match de Ligue des champions, après celui du Real Madrid contre le Dinamo Zagreb le 22 novembre 2011 (20 minutes).
Il a commis deux grosses erreurs ! Tottenham Hotspur remplace son gardien après seulement 17 minutes de jeu
Les Londoniens ont encaissé ces quatre buts en l'espace de 16 minutes. Alors que le score était déjà de 0-3, l'entraîneur Igor Tudor, qui a perdu ses trois matchs en tant que coach des Spurs jusqu'à présent, en avait vu assez.
Le technicien de 47 ans a remplacé le gardien Antonin Kinsky par Guglielmo Vicario. Ce dernier est pourtant le gardien titulaire de Tottenham, mais il était étonnamment resté sur le banc au début du match.
Cette décision a été rendue nécessaire par deux erreurs graves de Kinsky. Le joueur de 22 ans a glissé alors qu'il avait le ballon au pied lors du 0-1 de Marcos Llorente (6e), et les locaux ont profité de cette erreur pour prendre rapidement l'avantage.
Mais la situation est devenue encore plus amère pour le joueur de 22 ans, qui disputait son premier match à élimination directe en Ligue des champions. Kinsky a raté son dégagement après une passe en retrait anodine, Julian Alvarez a profité de ce cadeau pour marquer le 3-0 (15e). Après la prochaine interruption, Tudor a remplacé son gardien.
Kinsky est ainsi devenu le premier gardien de but de l'histoire de la Ligue des champions à être remplacé sans blessure dans les 20 premières minutes. Il a quitté le terrain consterné, les larmes aux yeux. En se rendant au vestiaire, deux soigneurs sont venus en aide au Tchèque, arrivé en janvier 2025 en provenance du Slavia Prague pour un montant de 16,5 millions d'euros, et l'ont réconforté.
Depuis, Kinsky a disputé douze matchs officiels pour les Spurs, au cours desquels il a encaissé 19 buts. Au cours de la saison en cours, il n'avait auparavant disputé que deux matchs dans les compétitions de coupe. Il a fait ses premiers pas dans la ligue des champions à Prague, où il a disputé quatre matchs lors des qualifications pour la phase de groupes.