Il a commis deux grosses erreurs ! Tottenham Hotspur remplace son gardien après seulement 17 minutes de jeu

Les Londoniens ont encaissé ces quatre buts en l'espace de 16 minutes. Alors que le score était déjà de 0-3, l'entraîneur Igor Tudor, qui a perdu ses trois matchs en tant que coach des Spurs jusqu'à présent, en avait vu assez.

Le technicien de 47 ans a remplacé le gardien Antonin Kinsky par Guglielmo Vicario. Ce dernier est pourtant le gardien titulaire de Tottenham, mais il était étonnamment resté sur le banc au début du match.

Cette décision a été rendue nécessaire par deux erreurs graves de Kinsky. Le joueur de 22 ans a glissé alors qu'il avait le ballon au pied lors du 0-1 de Marcos Llorente (6e), et les locaux ont profité de cette erreur pour prendre rapidement l'avantage.