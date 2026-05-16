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« Il a changé ma façon de voir le football » : Bernardo Silva salue l'influence de Pep Guardiola, tandis que la légende de Manchester City réagit aux rumeurs sur l'avenir de l'entraîneur
Un final digne de Wembley
Le capitaine de City, Silva, a salué un nouveau temps fort de son brillant parcours au club après avoir contribué à la victoire de City en finale de la FA Cup à Wembley. Au micro de BBC One, le milieu de terrain portugais a qualifié son passage à Manchester de « fantastique », alors qu’il s’apprête à clore une ère couronnée de succès à l’Etihad.
Grâce à l’unique but d’Antoine Semenyo, City a décroché son huitième trophée de la FA Cup et réalisé le doublé national après son succès en Carabao Cup plus tôt dans la saison.
« Nous sommes très heureux aujourd’hui, a déclaré Silva. C’est spécial pour moi de leur offrir un nouveau trophée pour ma dernière saison. J’espère que ce n’est pas le dernier. »
- AFP
L'influence de Guardiola
La relation qu’il entretient avec Guardiola a joué un rôle central dans l’évolution de Silva, qui est passé du statut d’ailier talentueux à celui de pilier tactique de classe mondiale. Avec 20 trophées remportés depuis son arrivée en provenance de Monaco en 2017, Silva s’est montré franc quant à l’impact profond que l’entraîneur catalan a eu sur sa vie professionnelle, affirmant que Guardiola avait en quelque sorte réécrit sa conception du jeu.
« Il a changé ma façon de voir le football », explique Silva. « J’ai passé 80 % de ma carrière sous ses ordres. Tout ce que j’espérais accomplir, je l’ai fait avec lui. Notre relation est très forte, avec ses frustrations et ses succès. »
Guardiola suivra-t-il Silva ?
Malgré son statut de légende du club et de capitaine en exercice, le départ de Silva apparaît comme une décision mûrement réfléchie du staff technique, alors que le club se projette vers l’avenir. Parallèlement, l’avenir de Guardiola fait régulièrement l’objet de spéculations et Silva estime que la décision revient à l’entraîneur.
« Je suis très attaché à Manchester City. C’est sa décision [celle de Guardiola]. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler », a-t-il souligné. « Je lui souhaite tout le meilleur. J’apprécie d’être à ses côtés et d’avoir partagé tous ces moments avec lui. »
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Une dernière mission
Déjà détenteur de la FA Cup et de la Carabao Cup, Silva garde son cap sur un possible sacre en Premier League alors que la saison entre dans sa phase finale.
Les Citizens occupent actuellement la deuxième place du classement de la Premier League, à deux points du leader Arsenal, alors qu’il ne reste plus que deux matches à disputer dans la course au titre. City se rendra à Bournemouth mardi prochain avant d’accueillir Leeds pour son dernier match de la saison, le 24 mai.
De leur côté, les Gunners accueilleront Burnley lundi, puis clôtureront leur exercice par un déplacement à Crystal Palace, promettant ainsi une conclusion de championnat à haut suspense pour le trône de Premier League.