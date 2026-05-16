« Il a changé ma façon de voir le football » : Bernardo Silva salue l'influence de Pep Guardiola, tandis que la légende de Manchester City réagit aux rumeurs sur l'avenir de l'entraîneur

Le capitaine de City, Silva, a salué un nouveau temps fort de son brillant parcours au club après avoir contribué à la victoire de City en finale de la FA Cup à Wembley. Au micro de BBC One, le milieu de terrain portugais a qualifié son passage à Manchester de « fantastique », alors qu’il s’apprête à clore une ère couronnée de succès à l’Etihad.

Grâce à l’unique but d’Antoine Semenyo, City a décroché son huitième trophée de la FA Cup et réalisé le doublé national après son succès en Carabao Cup plus tôt dans la saison.

« Nous sommes très heureux aujourd’hui, a déclaré Silva. C’est spécial pour moi de leur offrir un nouveau trophée pour ma dernière saison. J’espère que ce n’est pas le dernier. »