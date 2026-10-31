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Il a célébré son trophée mais boycotté sa version junior : le Ballon d'Or a-t-il révélé les contradictions de Cristiano Ronaldo ?

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Une prise de position controversée de la star portugaise

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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a suscité la polémique en raison de sa position sur les trophées du Ballon d'Or, décernés aux meilleurs joueurs du monde par le magazine français « France Football ».

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026 s'est tenue dans la capitale britannique Londres, aux premières heures de la matinée de mardi dernier, où l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a été sacré.

  • Ronaldo s'abstient de voter pour la cinquième fois

    Ronaldo était censé faire partie des participants à ces récompenses, à travers le vote pour le trophée « Kopa » décerné au meilleur jeune joueur du monde de moins de 21 ans, remporté par l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça.

    Toutefois, la star portugaise s'est abstenue de voter pour ce trophée, tout comme les Français Zinédine Zidane et Michel Platini, selon ce qu'a révélé le journal français « L'Équipe ».

    C'est désormais la cinquième fois que Ronaldo s'abstient de voter pour ce trophée, depuis la fameuse crise de 2021 qui l'avait opposé à Pascal Ferré, alors rédacteur en chef du magazine « France Football ».

    La crise avait éclaté lorsque Ferré a déclaré, dans des propos à la presse, que Ronaldo lui avait confié que sa plus grande ambition était de terminer sa carrière footballistique en possédant plus de Ballons d'Or que son rival argentin Lionel Messi.

    Les propos de Ferré avaient provoqué la colère de la star portugaise, qui a démenti ces faits sur son compte Instagram, accusant l'ancien rédacteur en chef du magazine français de mensonge et de tenter d'utiliser son nom de manière erronée.

    Depuis lors, Ronaldo n'est plus apparu à la cérémonie du Ballon d'Or en tant que concurrent, invité, ou même parmi les votants pour le lauréat du trophée Kopa.

  • La célébration de Ronaldo pour son Ballon d'Or historique

    Ronaldo a toutefois récemment rompu ce boycott, plus précisément après avoir été sacré meilleur vainqueur du Ballon d'Or de l'histoire.

    Le magazine français « France Football » a annoncé mercredi dernier le sacre de Ronaldo au prix « BOAT », en tant que meilleur joueur de l'histoire parmi les vainqueurs du Ballon d'Or, pour son sacre en 2008 avec Manchester United.

    La star portugaise a devancé son rival argentin Lionel Messi au vote, « la Puce » se classant à la deuxième place pour le Ballon d'Or qu'il a remporté en 2012 avec le Barça.

    Environ 24 heures après l'annonce de son sacre, Ronaldo a publié un message pour célébrer ce prix sur son compte personnel Instagram.

    Ronaldo a écrit : « Le football appartient au public. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le prix du Ballon d'Or de l'histoire est aussi le vôtre. »

  • La distinction du Ballon d'Or a-t-elle révélé la contradiction de Ronaldo ?

    La célébration par Ronaldo de ce trophée historique, alors qu'il boycotte les cérémonies du Ballon d'Or depuis près de 5 ans, pourrait pousser certains à l'accuser de contradiction.

    La justification de Ronaldo dans cette position différente apparaît toutefois peut-être dans le message qu'il a publié pour célébrer le trophée, à savoir cette phrase : « Le football appartient aux supporters. »

    Ronaldo a sans doute exprimé par ces mots sa satisfaction quant au mécanisme qui lui a attribué le trophée, du fait que celui-ci a été soumis aux votes du public, et non des journalistes, comme c'est le cas pour le vote du Ballon d'Or.

    La star portugaise avait exprimé à plus d'une occasion son opposition aux choix du magazine français concernant les lauréats du Ballon d'Or, d'autant plus qu'il ne l'a plus remporté depuis son dernier sacre en 2017.

    Il convient de rappeler que Ronaldo demeure le deuxième joueur le plus titré au Ballon d'Or de l'histoire, l'ayant obtenu à 5 reprises, derrière l'Argentin Lionel Messi, sacré à 8 reprises.

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