Ronaldo était censé faire partie des participants à ces récompenses, à travers le vote pour le trophée « Kopa » décerné au meilleur jeune joueur du monde de moins de 21 ans, remporté par l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça.

Toutefois, la star portugaise s'est abstenue de voter pour ce trophée, tout comme les Français Zinédine Zidane et Michel Platini, selon ce qu'a révélé le journal français « L'Équipe ».

C'est désormais la cinquième fois que Ronaldo s'abstient de voter pour ce trophée, depuis la fameuse crise de 2021 qui l'avait opposé à Pascal Ferré, alors rédacteur en chef du magazine « France Football ».

La crise avait éclaté lorsque Ferré a déclaré, dans des propos à la presse, que Ronaldo lui avait confié que sa plus grande ambition était de terminer sa carrière footballistique en possédant plus de Ballons d'Or que son rival argentin Lionel Messi.

Les propos de Ferré avaient provoqué la colère de la star portugaise, qui a démenti ces faits sur son compte Instagram, accusant l'ancien rédacteur en chef du magazine français de mensonge et de tenter d'utiliser son nom de manière erronée.

Depuis lors, Ronaldo n'est plus apparu à la cérémonie du Ballon d'Or en tant que concurrent, invité, ou même parmi les votants pour le lauréat du trophée Kopa.