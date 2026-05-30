« Il a ce don » : Thierry Henry est conquis par un joueur de l'équipe nationale allemande

Henry faisait ainsi référence au but le plus important de la carrière de la star de la DFB à ce jour. Lors de la finale de la Ligue des champions 2021, l’Allemand, alors sous les couleurs du FC Chelsea, avait offert le titre aux Blues en battant Manchester City d’une tête victorieuse (1-0). Un peu plus de six mois plus tard, il a de nouveau frappé : sur penalty, en toute fin de prolongation de la finale du Mondial des clubs contre Palmeiras, il a inscrit le 2-1 synonyme de sacre planétaire pour Chelsea.

Transféré à Arsenal en 2023 pour 75 millions d’euros, il a confirmé son instinct buteur. On se souvient notamment de son but tardif (1-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne début avril, but qui a finalement permis la qualification, le retour se soldant par un 0-0. Plus récemment, il a inscrit le but décisif lors de la pénultième journée de Premier League, offrant une victoire 1-0 à Arsenal face au FC Burnley après un match disputé. Manchester City ayant trébuché le lendemain, cette réalisation a permis aux Gunners de décrocher leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 22 ans.

En sélection allemande, où il devrait être titulaire à la Coupe du monde cet été sous les ordres de Julian Nagelsmann, il a déjà marqué de son empreinte l’Euro 2024 en transformant le penalty de l’ouverture du score lors de la victoire 2-0 contre le Danemark en huitièmes de finale, mettant fin à une longue série de matches sans succès.