« Il a ce don de marquer des buts décisifs », a déclaré Henry au magazine Sport Bild à propos de Havertz, en référence à la finale de la Ligue des champions qui opposera samedi soir le FC Arsenal au Paris Saint-Germain.
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« Il a ce don » : Thierry Henry est conquis par un joueur de l'équipe nationale allemande
Henry faisait ainsi référence au but le plus important de la carrière de la star de la DFB à ce jour. Lors de la finale de la Ligue des champions 2021, l’Allemand, alors sous les couleurs du FC Chelsea, avait offert le titre aux Blues en battant Manchester City d’une tête victorieuse (1-0). Un peu plus de six mois plus tard, il a de nouveau frappé : sur penalty, en toute fin de prolongation de la finale du Mondial des clubs contre Palmeiras, il a inscrit le 2-1 synonyme de sacre planétaire pour Chelsea.
Transféré à Arsenal en 2023 pour 75 millions d’euros, il a confirmé son instinct buteur. On se souvient notamment de son but tardif (1-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne début avril, but qui a finalement permis la qualification, le retour se soldant par un 0-0. Plus récemment, il a inscrit le but décisif lors de la pénultième journée de Premier League, offrant une victoire 1-0 à Arsenal face au FC Burnley après un match disputé. Manchester City ayant trébuché le lendemain, cette réalisation a permis aux Gunners de décrocher leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 22 ans.
En sélection allemande, où il devrait être titulaire à la Coupe du monde cet été sous les ordres de Julian Nagelsmann, il a déjà marqué de son empreinte l’Euro 2024 en transformant le penalty de l’ouverture du score lors de la victoire 2-0 contre le Danemark en huitièmes de finale, mettant fin à une longue série de matches sans succès.
- AFP
Thierry Henry encense Kai Havertz : « Il comprend très bien le jeu. »
« L’entraîneur Mikel Arteta l’a reconnu : Kai leur a manqué, car il excelle dans les transitions et impose un pressing redoutable », a analysé Henry, soulignant les qualités de Havertz qui ont cruellement fait défaut aux Londoniens durant sa longue convalescence. Entre février 2025 et janvier 2026, le joueur de 26 ans n’a disputé que peu de matches en raison de blessures. Après un nouveau petit contretemps, Havertz retrouve peu à peu sa forme optimale depuis début mars.
« Il met constamment la pression, il comprend très bien le jeu grâce à son QI footballistique élevé. Il utilise son intelligence. Cela lui permet d’être aligné à différents postes », rappelle Henry, soulignant la grande valeur de l’Allemand pour le jeu d’Arsenal. « Espérons que Havertz puisse désormais rester à l’abri des blessures. »
Pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG, dont le coup d’envoi sera donné dès 18 heures cette année, Henry place également ses espoirs, entre autres, en Havertz. Commenter la rencontre en tant qu’expert télévisé pour la chaîneaméricaine CBS sera « terrible pour moi, car je suis fan et nous n’avons encore jamais remporté le titre », admet l’ancien attaquant de classe mondiale, auteur de 228 buts en 377 matchs pour Arsenal entre 1999 et 2007, ainsi que lors d’un bref retour en 2012.
Thierry Henry a failli conduire Arsenal vers la victoire en Ligue des champions.
« J'espère bien sûr qu'ils vont gagner. L'équipe a l'occasion d'entrer dans l'histoire comme « les Inoubliables », car nous n'avons encore jamais remporté ce titre à Arsenal », a déclaré Henry en se projetant vers l'avenir. Lorsque les Gunners étaient déjà allés tout près de décrocher le trophée pour la première fois, le Français de 48 ans était au cœur de l'action.
C’est notamment grâce à ses buts qu’Arsenal s’était hissé en finale de la Ligue des champions 2005-2006, face au FC Barcelone à Paris. Menés dès la 18e minute par l’exclusion de l’ancien gardien international allemand Jens Lehmann, les Gunners avaient néanmoins ouvert le score à la 37e. Le défenseur Sol Campbell avait ouvert le score de la tête, suite à un coup franc tiré par Henry.
Malgré cette ouverture du score, le rêve d’un premier sacre s’est envolé : réduit à dix, Arsenal a cédé dans le dernier quart d’heure. Samuel Eto’o puis Juliano Belletti ont offert la victoire 2-1 au Barça.
- Getty Images Entertainment
Kai Havertz : ses statistiques cette saison
Jeux
23
buts
6 passes décisifs.
Passes décisives
5