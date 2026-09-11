« Il a causé beaucoup de problèmes ! »

L’admiration pour De Bruyne dépassait le cadre des joueurs, puisque Mikel Arteta a été vu en train d’échanger chaleureusement avec son ancien joueur au coup de sifflet final. Arteta, qui a travaillé en étroite collaboration avec le Belge durant son passage comme entraîneur adjoint à Manchester City, s’est montré très élogieux envers la star de Naples lors de ses obligations médiatiques d’après-match.

Arteta a déclaré aux journalistes : « S’il y a un joueur à Naples qui fait partie de mes joueurs préférés de tous les temps, c’est Kevin De Bruyne, que j’ai eu le luxe d’entraîner et de côtoyer pendant presque quatre ans. À mon avis, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps et c’est toujours un plaisir de le voir jouer. » Le respect était manifestement réciproque, De Bruyne ayant lui aussi encensé Arsenal et affirmé que l’équipe est « peut-être la meilleure du monde ».

Si De Bruyne a dominé une grande partie de la bataille tactique au milieu de terrain, c’est finalement le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard qui a fait la différence. Le meneur de jeu norvégien a trouvé le chemin des filets en fin de match pour permettre à l’équipe d’Arteta de quitter l’Italie avec un départ parfait dans son parcours européen.







