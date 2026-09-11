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« Il a causé beaucoup de problèmes » : Declan Rice couvre Kevin De Bruyne d'éloges après la courte victoire d'Arsenal contre Naples en Ligue des champions
Rice impressionné par le récital de De Bruyne
Arsenal a lancé sa campagne de phase de ligue de Ligue des champions avec une victoire 1-0 arrachée de haute lutte face à Naples mercredi soir, mais le principal sujet de discussion après le coup de sifflet final au Stadio Diego Armando Maradona a été la performance d’un adversaire bien connu. Rice, qui a tenu le milieu d’Arsenal pendant cette rencontre tendue, a admis que De Bruyne évolue toujours à un niveau de classe mondiale malgré son départ pour l’Italie l’été dernier.
- Getty Images Sport
« Il a causé beaucoup de problèmes ! »
De Bruyne a connu sa première titularisation de la saison avec le club de Serie A après un début de campagne nationale poussif, qui l’avait limité à seulement trois entrées en jeu. Cependant, l’ancien talisman de Manchester City n’a montré aucun signe de manque de rythme, lui qui a dicté le jeu des locaux.
Interrogé sur le défi de retrouver une nouvelle fois le Belge, Rice a déclaré à Prime Video : « Oui, bien, vraiment bien. Un joueur qui, même ce soir, même si nous avons gagné, a quand même causé beaucoup de problèmes. Un joueur très intelligent, qui se déplace dans de très bons espaces. C’était vraiment sympa de le revoir après avoir joué contre lui pendant si longtemps. »
Arteta retrouve son ancien protégé
L’admiration pour De Bruyne dépassait le cadre des joueurs, puisque Mikel Arteta a été vu en train d’échanger chaleureusement avec son ancien joueur au coup de sifflet final. Arteta, qui a travaillé en étroite collaboration avec le Belge durant son passage comme entraîneur adjoint à Manchester City, s’est montré très élogieux envers la star de Naples lors de ses obligations médiatiques d’après-match.
Arteta a déclaré aux journalistes : « S’il y a un joueur à Naples qui fait partie de mes joueurs préférés de tous les temps, c’est Kevin De Bruyne, que j’ai eu le luxe d’entraîner et de côtoyer pendant presque quatre ans. À mon avis, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps et c’est toujours un plaisir de le voir jouer. » Le respect était manifestement réciproque, De Bruyne ayant lui aussi encensé Arsenal et affirmé que l’équipe est « peut-être la meilleure du monde ».
Si De Bruyne a dominé une grande partie de la bataille tactique au milieu de terrain, c’est finalement le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard qui a fait la différence. Le meneur de jeu norvégien a trouvé le chemin des filets en fin de match pour permettre à l’équipe d’Arteta de quitter l’Italie avec un départ parfait dans son parcours européen.
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Le focus revient sur les échéances nationales
Pour Arsenal, cette victoire constitue une véritable déclaration d’intention alors que le club cherche à faire encore mieux en Ligue des champions cette année, après son crève-cœur contre le PSG en finale la saison dernière. Le champion en titre de Premier League va désormais se reconcentrer sur ses échéances nationales avec un déplacement sur la pelouse de Sunderland dimanche, porté par le fait d’avoir réussi à museler l’attaque de Naples menée par un joueur d’une telle créativité. Pour De Bruyne, cette performance est un avertissement adressé au reste de l’Europe : il est loin d’avoir dit son dernier mot. Naples, de son côté, cherchera à rebondir et à mettre fin à une série de défaites en recevant Bologne.
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