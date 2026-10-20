Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match officiel avec l’équipe A d’Argentine, à 17 ans, le meneur de jeu a fait ses débuts au Santiago Bernabeu le 20 août 2025, en entrant à la 68e minute à la place de Brahim Diaz contre Osasuna. Même s’il est arrivé avec le statut de recrue la plus chère de l’histoire du football argentin et un contrat de six ans courant jusqu’en juin 2031, l’adaptation au plus haut niveau du football européen demande de la patience.

Soulignant qu’il faut lui laisser du temps et revenant sur la période qui a précédé les débuts professionnels de l’adolescent lors d’une table ronde virtuelle avec les médias lundi, Demichelis a déclaré, selon ESPN Argentina : « Il lui faut du temps. Il faut voir combien de joueurs sud-américains ont rejoint de grands clubs européens avant d’y réussir. Santiago Solari ou Gonzalo Higuain ont eu besoin de temps pour s’adapter à l’une des plus grandes institutions du monde, si ce n’est la plus grande. Surtout à un âge aussi jeune.

« Franco n’a pas fait ses débuts à 16 ans par magie. Il y a une formidable histoire derrière ces débuts. J’ai parlé avec lui, avec les dirigeants de River et avec ses parents pour voir s’ils étaient préparés à ce qui allait arriver, mais aussi pour comprendre sa situation contractuelle. Sur le plan physique, il figurait chaque jour parmi les trois à cinq meilleurs joueurs, en particulier pour la récupération. En plus de cela, il avait la personnalité et le tempérament nécessaires pour être à la hauteur. Je pense que Xabi Alonso (au Real Madrid) a remarqué sa personnalité dès leur première rencontre. »