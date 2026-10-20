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« Il a besoin de temps » : Martin Demichelis assure que Franco Mastantuono est taillé pour le Real Madrid malgré son passage en prêt à la Fiorentina
Un ancien mentor soutient un prodige argentin
Demichelis est convaincu que Mastantuono, son ancien protégé à River Plate, possède la personnalité, les qualités physiques et les aptitudes techniques nécessaires pour s’imposer au Real Madrid malgré son passage temporaire à la Fiorentina. L’entraîneur a fait débuter le milieu de terrain en équipe première à 16 ans, en janvier 2024, avant que Madrid ne boucle son transfert pour 45 millions d’euros en août 2025. Aujourd’hui âgé de 19 ans, le jeune joueur a rejoint l’Italie cette saison à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première.
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L’adaptation à l’Europe exige une approche patiente
Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match officiel avec l’équipe A d’Argentine, à 17 ans, le meneur de jeu a fait ses débuts au Santiago Bernabeu le 20 août 2025, en entrant à la 68e minute à la place de Brahim Diaz contre Osasuna. Même s’il est arrivé avec le statut de recrue la plus chère de l’histoire du football argentin et un contrat de six ans courant jusqu’en juin 2031, l’adaptation au plus haut niveau du football européen demande de la patience.
Soulignant qu’il faut lui laisser du temps et revenant sur la période qui a précédé les débuts professionnels de l’adolescent lors d’une table ronde virtuelle avec les médias lundi, Demichelis a déclaré, selon ESPN Argentina : « Il lui faut du temps. Il faut voir combien de joueurs sud-américains ont rejoint de grands clubs européens avant d’y réussir. Santiago Solari ou Gonzalo Higuain ont eu besoin de temps pour s’adapter à l’une des plus grandes institutions du monde, si ce n’est la plus grande. Surtout à un âge aussi jeune.
« Franco n’a pas fait ses débuts à 16 ans par magie. Il y a une formidable histoire derrière ces débuts. J’ai parlé avec lui, avec les dirigeants de River et avec ses parents pour voir s’ils étaient préparés à ce qui allait arriver, mais aussi pour comprendre sa situation contractuelle. Sur le plan physique, il figurait chaque jour parmi les trois à cinq meilleurs joueurs, en particulier pour la récupération. En plus de cela, il avait la personnalité et le tempérament nécessaires pour être à la hauteur. Je pense que Xabi Alonso (au Real Madrid) a remarqué sa personnalité dès leur première rencontre. »
Une clause libératoire record annonçait de grandes choses
Après avoir vu le jeune joueur inscrire son premier but en équipe première pour River Plate lors d’une victoire 1-0 contre Sarmiento en juillet 2024, Demichelis avait même exhorté les dirigeants du club à fixer sa clause libératoire à un montant supérieur à celui convenu pour le transfert en Angleterre d’un autre joueur formé au club.
Expliquant comment il avait poussé les dirigeants à réclamer un montant record, tout en approuvant le passage actuel du joueur en Serie A, Demichelis a ajouté : « Les dirigeants ont pris note de sa situation. À ce moment-là, nous avions vendu Claudio Echeverri à Manchester City et ils envisageaient de fixer sa clause libératoire au même montant. Mais j’ai dit non : Franco allait devenir un joueur du Real Madrid. Le club a ensuite fait un travail fantastique avec son agent ; ils ont fixé une clause libératoire sans précédent dans le football argentin, et son transfert a fini par devenir la plus grosse vente de l’histoire du pays.
« Je n’ai aucun doute sur ses capacités ni sur sa personnalité. Le Real Madrid n’attend personne. Il a décidé, pour l’instant, d’aller chercher du temps de jeu en Italie, mais je n’ai absolument aucun doute : c’est un joueur fait pour ce club, tant par sa personnalité que par ses qualités physiques et techniques. »
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Des débuts impressionnants à Florence donnent de l’élan
Ce choix de passer la saison 2026-27 à Florence porte déjà ses fruits : Mastantuono a inscrit trois buts lors de ses sept premiers matches de Serie A. Il devra confirmer ce début prometteur dans l’élite italienne alors qu’il se prépare à disputer une place de titulaire à son retour dans la capitale espagnole l’été prochain. De son côté, Demichelis prépare son équipe du RB Leipzig à affronter Madrid en Ligue des champions cette semaine.
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