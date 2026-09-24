(C)Getty Images
Traduit par
« Il a besoin de jouer ! » : Carlo Ancelotti met en garde le Real Madrid alors que l’AS Roma et l’AC Milan préparent des offres en janvier pour un Endrick frustré
Un géant de Serie A prépare une offensive en janvier
La Roma et l’AC Milan se préparent à relancer leur intérêt pour l’attaquant madrilène Endrick, selon Football Italia. Les deux poids lourds italiens envisagent un prêt en milieu de saison pour le joueur de 20 ans, après avoir déjà formulé des approches lors du mercato estival.
Leur intérêt initial cet été avait été inspiré par la décision réussie du Real Madrid d’envoyer Franco Mastantuono à la Fiorentina. Cependant, un transfert d’Endrick n’a finalement pas abouti à ce moment-là.
- AFP
Ancelotti réclame plus de temps de jeu
La situation difficile d’Endrick dans la capitale espagnole a suscité de vives critiques de la part du sélectionneur du Brésil, Ancelotti. L’ancien entraîneur de Milan a exprimé une forte frustration face au manque d’opportunités accordées aux jeunes talents sud-américains en Europe.
« Le problème pour les jeunes Brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas régulièrement », a expliqué Ancelotti à la presse. « Cela arrive à Endrick, mais aussi à des talents comme Estevao, ils vont en Europe à 18 ou 19 ans dans de grands clubs et n’y trouvent pas de place.
« Sans jouer, ils ne peuvent pas se développer. Nous avons des talents très jeunes et prometteurs, et Endrick deviendra important pour le Brésil à l’avenir, mais ils ont besoin de jouer. »
Promesses non tenues dans la capitale espagnole
Malgré les assurances de l'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, selon lesquelles Endrick jouerait un rôle important, le jeune joueur a été mis au placard. Le Brésilien n'a disputé qu'une seule apparition de quatre minutes cette saison, lors d'une victoire 3-2 contre Elche.
Sinon, l'attaquant est resté cloué sur le banc des remplaçants lors de trois rencontres. Il a également manqué quatre autres matches en raison d'une blessure, ce qui a encore freiné son développement.
Endrick a déjà montré exactement ce dont il est capable lorsqu'on lui donne une vraie chance de briller. Un prêt à Lyon en janvier 2026 s'est soldé par un bilan très impressionnant de huit buts et huit passes décisives en seulement 21 apparitions en compétition.
- AFP
À la recherche d’une porte de sortie italienne
L’international brésilien est désormais en train de perdre rapidement patience dans sa quête d’un temps de jeu régulier en équipe première. Endrick est impatient de retrouver le succès qu’il avait connu auparavant en France, ce qui rend un départ cet hiver très séduisant. La Roma et Milan vont désormais tenter de capitaliser sur cette frustration grandissante. Les deux clubs de Serie A se préparent à formuler de nouvelles propositions en janvier, dans l’espoir de convaincre Madrid d’autoriser un départ en cours de saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles