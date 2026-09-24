La situation difficile d’Endrick dans la capitale espagnole a suscité de vives critiques de la part du sélectionneur du Brésil, Ancelotti. L’ancien entraîneur de Milan a exprimé une forte frustration face au manque d’opportunités accordées aux jeunes talents sud-américains en Europe.

« Le problème pour les jeunes Brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas régulièrement », a expliqué Ancelotti à la presse. « Cela arrive à Endrick, mais aussi à des talents comme Estevao, ils vont en Europe à 18 ou 19 ans dans de grands clubs et n’y trouvent pas de place.

« Sans jouer, ils ne peuvent pas se développer. Nous avons des talents très jeunes et prometteurs, et Endrick deviendra important pour le Brésil à l’avenir, mais ils ont besoin de jouer. »