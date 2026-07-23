« Il a beaucoup mûri » : Lamine Yamal a réalisé un « travail formidable » pour l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, insiste Luis de la Fuente

Yamal a abordé la Coupe du monde 2026 comme l’un des adolescents les plus en vue du football mondial, et il a répondu aux attentes sous la houlette de De la Fuente, malgré une blessure en début de tournoi. Le sélectionneur espagnol a souligné l’adaptation du jeune joueur aux rigueurs de la compétition, estimant que sa maturité mentale était aussi impressionnante que son talent technique.

« Lamine est un footballeur qui a vécu une expérience extraordinaire et réalisé une performance fantastique », a déclaré fièrement De la Fuente dans des propos rapportés par Marca. « Il a beaucoup mûri, il a travaillé d’arrache-pied pour l’équipe et il a su faire passer l’intérêt général avant la gloire individuelle. »