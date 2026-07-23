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« Il a beaucoup mûri » : Lamine Yamal a réalisé un « travail formidable » pour l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, insiste Luis de la Fuente
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Analyse de l'évolution et de l'impact de Yamal
Yamal a abordé la Coupe du monde 2026 comme l’un des adolescents les plus en vue du football mondial, et il a répondu aux attentes sous la houlette de De la Fuente, malgré une blessure en début de tournoi. Le sélectionneur espagnol a souligné l’adaptation du jeune joueur aux rigueurs de la compétition, estimant que sa maturité mentale était aussi impressionnante que son talent technique.
« Lamine est un footballeur qui a vécu une expérience extraordinaire et réalisé une performance fantastique », a déclaré fièrement De la Fuente dans des propos rapportés par Marca. « Il a beaucoup mûri, il a travaillé d’arrache-pied pour l’équipe et il a su faire passer l’intérêt général avant la gloire individuelle. »
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De la Fuente privilégie l'esprit d'équipe plutôt que les étoiles individuelles
Yamal n’a inscrit qu’un seul but durant la compétition, mais De la Fuente s’est tout de même dit satisfait de son impact général, précisant : « C’est un excellent footballeur, très jeune, qui est encore en pleine progression, mais cela le rendra meilleur à l’avenir. Son parcours a été planifié. Il sortait d’une période d’inactivité et a réalisé un travail remarquable. »
L’entraîneur a réaffirmé que le concept fondateur de « La Familia », né lors de leur parcours victorieux au Championnat d’Europe, demeurait le moteur de leur élan en Coupe du monde. « Au-delà du talent footballistique incontestable, je soulignerais les qualités humaines », a-t-il expliqué. « C’est un groupe généreux et solidaire. Nous avons affronté les meilleures équipes nationales du monde, mais elles se sont heurtées à la meilleure équipe du monde. »
Les 26 Spartiates : neutraliser les joueurs emblématiques du jeu
Pour illustrer cette identité défensive farouche et collective, qui a complètement neutralisé les attaques légendaires de la France de Kylian Mbappé et de l’Argentine de Lionel Messi en phase à élimination directe, De la Fuente a établi un parallèle historique saisissant. L’entraîneur a fièrement opposé sa philosophie axée sur l’esprit d’équipe aux modèles de ses rivaux internationaux d’élite, qui reposent sur des superstars.
« Nous avons dit que nous avions affronté le Portugal de Cristiano et la France de Mbappé, et que nous allions jouer contre l’Argentine de Messi… mais qu’ils devaient faire face à une sélection de 26 joueurs », a déclaré le sélectionneur avec passion. « Pour reprendre la célèbre phrase des 300 Spartiates… eh bien, nous sommes les 26 Espagnols. » Ce bloc structurel soudé a finalement contraint une ligne d’attaque argentine agressive à un maigre total de deux tirs en 120 minutes exténuantes lors de la finale.
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« Le meilleur reste à venir »
Interrogé sur ses impressions après ces 96 heures passées au sommet du football mondial, De la Fuente a confié : « Je ressens de l’émotion et de la fierté, et je perçois l’affection et la joie d’un pays uni autour d’une cause commune. Cela procure un sentiment de plénitude et de satisfaction immense. »
Interrogé sur un éventuel plafond atteint par sa sélection, l’entraîneur a répondu avec fermeté : « Pas du tout. Je suis très exigeant ; je suis très compétitif. Je suis de ceux qui estiment qu’on peut toujours s’améliorer. C’est le principe qui guide notre travail quotidien, à chaque séance d’entraînement, à chaque session que nous menons : faire mieux qu’hier. La meilleure version de cette équipe est encore à découvrir. Le meilleur est à venir. »
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