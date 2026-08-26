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Il a autrefois brisé le cœur des Pays-Bas, il est maintenant leur patron ! Dans les coulisses de la relation amoureuse secrète de toujours entre Xavi et les légendes du football néerlandais
Présentation officielle à Zeist
Xavi Hernández a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas au KNVB Campus de Zeist. À la suite d'une annonce officielle de la KNVB le 12 août 2026, le technicien espagnol a signé un contrat de quatre ans pour prendre les rênes des Pays-Bas. Sa nomination marque un tournant historique puisqu'il succède à Ronald Koeman et devient le premier sélectionneur non néerlandais de l'équipe nationale depuis Ernst Happel en 1978.
- BSR Agency
Un héritage construit avec des coéquipiers néerlandais
Tout au long de son illustre carrière de joueur à Barcelone, Xavi a partagé le terrain avec un grand nombre d’emblématiques coéquipiers néerlandais. Phillip Cocu est le joueur néerlandais avec lequel il a le plus souvent évolué, avec 204 apparitions, juste devant l’ancien sélectionneur de l’Indonésie Patrick Kluivert, avec 174 matchs sur six saisons. Aux côtés de Cocu et Kluivert, le milieu de terrain a remporté le titre de Liga 1998-1999 avec plusieurs autres compatriotes néerlandais devenus plus tard des légendes des Pays-Bas, dont Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas U21 Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Marc Overmars, Edgar Davids, Ibrahim Afellay, Ronald de Boer, Winston Bogarde et Mark van Bommel.
- ZUMA Press Wire
Mentors, entraîneurs et anciens rivaux
La formation tactique de Xavi a été fortement façonnée par des entraîneurs néerlandais, Louis van Gaal l’ayant promu en équipe première en 1998, avant que Frank Rijkaard ne le nomme vice-capitaine tout en menant le club au sacre en Liga et en Ligue des champions. En tant qu’entraîneur du FC Barcelone, il a dirigé Frenkie de Jong, Luuk de Jong et Memphis Depay, remportant le titre de champion d’Espagne 2022-2023 avec Frenkie. Dans son nouveau banc de sélection nationale, Xavi sera épaulé par l’ancien attaquant du Real Madrid Ruud van Nistelrooy, son féroce rival des Clasicos, qu’il n’a d’ailleurs jamais battu durant leurs carrières de joueur.
- AFP
Un passé douloureux et un nouveau chapitre
Bien qu’il rejoigne désormais la famille des Oranje, Xavi avait autrefois brisé le cœur des Néerlandais lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il faisait partie de l’équipe d’Espagne qui a anéanti les rêves néerlandais pour soulever son tout premier trophée de Coupe du monde, en battant au passage ses anciens coéquipiers au FC Barcelone Giovanni van Bronckhorst et Mark van Bommel, actuellement sélectionneur de l’équipe nationale belge. Fait intrigant, Nigel de Jong, qui avait disputé cette même finale, est désormais directeur technique de la KNVB et a contribué à accueillir Xavi à Zeist 16 ans plus tard.
L’aura mondiale de l’Espagnol était telle à l’apogée de sa carrière de joueur que des parents ont même donné son prénom à leurs enfants, notamment le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Xavi Simons, né en 2003, qui a désormais une occasion en or de briller sous les ordres de son illustre homonyme en sélection. Son contrat de quatre ans ayant officiellement débuté, une immense tâche attend désormais l’entraîneur, qui doit marier sa philosophie de jeu à la culture néerlandaise et ramener la gloire sur la scène internationale.
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