Bien qu’il rejoigne désormais la famille des Oranje, Xavi avait autrefois brisé le cœur des Néerlandais lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il faisait partie de l’équipe d’Espagne qui a anéanti les rêves néerlandais pour soulever son tout premier trophée de Coupe du monde, en battant au passage ses anciens coéquipiers au FC Barcelone Giovanni van Bronckhorst et Mark van Bommel, actuellement sélectionneur de l’équipe nationale belge. Fait intrigant, Nigel de Jong, qui avait disputé cette même finale, est désormais directeur technique de la KNVB et a contribué à accueillir Xavi à Zeist 16 ans plus tard.

L’aura mondiale de l’Espagnol était telle à l’apogée de sa carrière de joueur que des parents ont même donné son prénom à leurs enfants, notamment le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Xavi Simons, né en 2003, qui a désormais une occasion en or de briller sous les ordres de son illustre homonyme en sélection. Son contrat de quatre ans ayant officiellement débuté, une immense tâche attend désormais l’entraîneur, qui doit marier sa philosophie de jeu à la culture néerlandaise et ramener la gloire sur la scène internationale.