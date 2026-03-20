« Il a 18 ans, mais il a l'air d'un pro chevronné » : l'Allemagne se voit dire qu'elle « ne peut pas se permettre » d'écarter le jeune joueur du Bayern Munich de sa sélection pour la Coupe du monde

L'ancien milieu de terrain allemand Hamann est l'un des principaux partisans de l'intégration de Karl dans la sélection pour la phase finale. Évaluant l'impact du jeune joueur, Hamann a déclaré à Sky Sport que l'adolescent possédait un talent naturel rare que l'équipe nationale ne pouvait tout simplement pas ignorer.

« Il a 18 ans et ne joue en professionnel que depuis huit ou neuf mois, mais on a l'impression d'avoir affaire à un joueur chevronné sur le terrain », a déclaré Hamann. « Tout ce qu'il fait est naturel et fluide. Avec sa capacité à déjouer ses adversaires en un contre un et à créer une supériorité numérique sur l'aile, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas l'emmener à la Coupe du monde, compte tenu des joueurs dont nous disposons. »