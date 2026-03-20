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« Il a 18 ans, mais il a l'air d'un pro chevronné » : l'Allemagne se voit dire qu'elle « ne peut pas se permettre » d'écarter le jeune joueur du Bayern Munich de sa sélection pour la Coupe du monde
Une ascension fulgurante pour la jeune star du Bayern
Karl a pris d'assaut le monde du football, transformant ses quelques apparitions avec l'équipe première du Bayern en une place dans la dernière sélection allemande de Julian Nagelsmann. Âgé de 18 ans, il a été retenu pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana, ce qui indique qu'il est clairement dans le viseur pour la prochaine Coupe du monde.
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Des éloges d'un ancien international
L'ancien milieu de terrain allemand Hamann est l'un des principaux partisans de l'intégration de Karl dans la sélection pour la phase finale. Évaluant l'impact du jeune joueur, Hamann a déclaré à Sky Sport que l'adolescent possédait un talent naturel rare que l'équipe nationale ne pouvait tout simplement pas ignorer.
« Il a 18 ans et ne joue en professionnel que depuis huit ou neuf mois, mais on a l'impression d'avoir affaire à un joueur chevronné sur le terrain », a déclaré Hamann. « Tout ce qu'il fait est naturel et fluide. Avec sa capacité à déjouer ses adversaires en un contre un et à créer une supériorité numérique sur l'aile, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas l'emmener à la Coupe du monde, compte tenu des joueurs dont nous disposons. »
Des surprises dans la dernière liste de Nagelsmann
Si la sélection de Karl a suscité beaucoup d'enthousiasme, Hamann a admis qu'il était moins convaincu par certains autres noms figurant sur la liste de Nagelsmann. L'ancien international allemand a notamment souligné que les sélections de Leroy Sané et de Pascal Gross avaient fait sourciller, d'autant plus que Sané a récemment eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier au Galatasaray.
« Les nominations de Gross et Sané m'ont surpris », a admis Hamann. « Inutile de parler des qualités de Sané, mais il n'a pas été titulaire à Istanbul ces derniers temps. Quant à Pascal Gross, sa nomination m'a surpris. Si Nagelsmann le considère comme un pivot dans l'équipe, il l'emmènera probablement à la Coupe du monde. Dans ce cas, son retour à Brighton en valait la peine. »
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Se battre pour décrocher une place pour la Coupe du monde
Karl aura l'occasion de faire ses preuves à l'entraînement cette semaine avant que l'Allemagne n'affronte la Suisse. À l'approche de la Coupe du monde, ces matchs amicaux constituent une dernière chance de se mettre en valeur pour plusieurs joueurs en quête d'une place dans l'équipe. Karl arrive au stage en excellente forme, après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de ses trois dernières apparitions avec le Bayern, toutes compétitions confondues. Après avoir affronté la Suisse, la Mannschaft se préparera à affronter le Ghana le 30 mars.
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