Casillas s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la nomination de Mourinho au poste d'entraîneur principal du club. Malgré les antécédents bien connus et souvent houleux entre les deux hommes, l'ancien capitaine du Real Madrid a opté pour une approche diplomatique lorsqu'on l'a interrogé sur le retour du « Special One ».

Interrogé par DAZN, il a déclaré : « Très bien. Le club a choisi de confier à José le poste d’entraîneur du Real Madrid, alors je lui souhaite bonne chance. Espérons qu’il réussira, car ce sera bénéfique pour le club. »