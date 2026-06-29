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Iker Casillas réagit sans détour au retour de José Mourinho au Real Madrid, après les tensions passées
Casillas garde son calme après son retour
Casillas s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la nomination de Mourinho au poste d'entraîneur principal du club. Malgré les antécédents bien connus et souvent houleux entre les deux hommes, l'ancien capitaine du Real Madrid a opté pour une approche diplomatique lorsqu'on l'a interrogé sur le retour du « Special One ».
Interrogé par DAZN, il a déclaré : « Très bien. Le club a choisi de confier à José le poste d’entraîneur du Real Madrid, alors je lui souhaite bonne chance. Espérons qu’il réussira, car ce sera bénéfique pour le club. »
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Une histoire de tensions au Bernabéu
Les relations entre Casillas et Mourinho, lors du premier passage de l’entraîneur portugais dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013, étaient notoirement tendues. L’un des moments marquants de ce mandat a été la décision sensationnelle de Mourinho d’écarter l’icône du club au profit de Diego López, une décision qui a divisé les supporters et marqué le début de la fin pour Casillas au sein du club.
Revenant sur cette période, Casillas avait admis : « Ce fut la période la plus difficile de ma carrière, car j’étais le capitaine. Je devais lui parler sans cesse, gérer de nombreux problèmes, et, au final, ce qui avait commencé comme un beau mariage, plein d’amour et d’affection, s’est transformé en un divorce complet au fil du temps. »
Les doutes antérieurs concernant cette nomination
Avant l’officialisation de cette nomination, Casillas avait exprimé des réserves quant au retour éventuel de Mourinho au club où ils s’étaient souvent affrontés. Le légendaire gardien avait aussi publiquement soutenu la campagne présidentielle d’Enrique Riquelme lors des dernières élections du club, laissant entrevoir son souhait de voir les « Merengues » prendre un nouveau cap.
Cependant, depuis la réélection de Florentino Pérez et l’arrivée actée de Mourinho, le gardien légendaire semble avoir mis ses différends de côté pour le bien du club. Ses vœux de réussite, francs mais professionnels, laissent entrevoir une volonté de tourner la page après le « divorce » qu’il avait lui-même évoqué.
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La date officielle de la « visite d’État » de Mourinho est arrêtée.
Les préparatifs du Real Madrid pour la nouvelle saison s'accélèrent officiellement, alors que le club finalise son programme estival sous la houlette de Mourinho, qui a écourté son deuxième mandat à Benfica pour assurer son retour dans la capitale espagnole. Le technicien portugais devrait prendre les rênes à Valdebebas le 13 juillet, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère au Santiago Bernabéu.