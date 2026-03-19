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Igor Tudor savoure cette « belle sensation » alors que l'entraîneur de Tottenham remporte enfin sa première victoire malgré l'élimination en Ligue des champions
Les Spurs s'imposent mais sont tout de même éliminés
Mercredi soir, Tottenham a battu l'Atlético 3-2, offrant enfin à Tudor sa première victoire depuis qu'il a succédé à Thomas Frank au poste d'entraîneur. Cependant, cela n'a pas suffi aux Spurs, qui ont tout de même été éliminés de la Ligue des champions, s'inclinant 7-5 au total face à l'équipe de Diego Simeone. Pourtant, cette victoire dans le nord de Londres, qui fait suite à un match nul 1-1 contre Liverpool, pourrait bien donner des raisons d'espérer que Tudor a enfin remis les Spurs sur la bonne voie, malgré leurs récentes performances décevantes.
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Tudor vit un « magnifique » moment à Tottenham
Tudor était assurément d'humeur positive après le match. Il a déclaré à BBC Sport : « Les sentiments sont mitigés. On n'aime pas être éliminé, mais c'était une très bonne performance. C'était une sensation magnifique sur le terrain, avec les supporters qui étaient vraiment là, aux côtés de l'équipe, dès les premières minutes. Félicitations aux joueurs. C'est positif : de l'engagement, beaucoup de course, beaucoup de bonnes choses.
L'énergie était vraiment bonne dès le début et les supporters ont reconnu que l'équipe avait tout donné de la première à la dernière minute et ils étaient avec nous – c'était magnifique, merci. Les joueurs y croyaient et on pouvait voir que la performance de ce moment-là était très importante. Nous nous sommes améliorés lors des deux derniers matchs. C'est un match important dimanche [contre Nottingham Forest], mais cela ne décidera encore de rien, tout se jouera lors des trois derniers matchs. »
Un coup de pouce au moral des Spurs
Tudor estime également que cette victoire va considérablement renforcer la confiance de son équipe avant son retour en Premier League. Il a ajouté : « Aujourd’hui, nous avions 11 joueurs sur le terrain et un seul remplaçant sur le banc : [Kevin] Danso. [Lucas] Bergvall, [Destiny] Udogie et Conor [Gallagher] : les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient jouer que 20 minutes, donc on avait 11 joueurs et Danso. Ça rend cette performance encore plus remarquable. C'était agréable de remporter cette victoire, et c'était important pour le moral. »
Les Spurs sont actuellement engagés dans une lutte pour éviter la relégation, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Cependant, Tudor est convaincu qu'ils pourront bientôt revenir sur la scène européenne : « Pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Pourquoi pas ? Remporter un trophée la saison dernière a donné confiance aux joueurs et c'est tout à fait différent quand on a de l'expérience en compétition européenne. »
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Un match au sommet attend les Spurs
Tottenham s'apprête désormais à disputer dimanche un match crucial de Premier League contre Nottingham Forest, qui lutte lui aussi pour son maintien. Les Spurs devancent d'un point et d'une place l'équipe de Vitor Pereira, et les deux équipes savent qu'une victoire pourrait s'avérer décisive pour leurs espoirs de rester en première division.
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