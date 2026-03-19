Igor Tudor savoure cette « belle sensation » alors que l'entraîneur de Tottenham remporte enfin sa première victoire malgré l'élimination en Ligue des champions

Tudor était assurément d'humeur positive après le match. Il a déclaré à BBC Sport : « Les sentiments sont mitigés. On n'aime pas être éliminé, mais c'était une très bonne performance. C'était une sensation magnifique sur le terrain, avec les supporters qui étaient vraiment là, aux côtés de l'équipe, dès les premières minutes. Félicitations aux joueurs. C'est positif : de l'engagement, beaucoup de course, beaucoup de bonnes choses.

L'énergie était vraiment bonne dès le début et les supporters ont reconnu que l'équipe avait tout donné de la première à la dernière minute et ils étaient avec nous – c'était magnifique, merci. Les joueurs y croyaient et on pouvait voir que la performance de ce moment-là était très importante. Nous nous sommes améliorés lors des deux derniers matchs. C'est un match important dimanche [contre Nottingham Forest], mais cela ne décidera encore de rien, tout se jouera lors des trois derniers matchs. »