Igor Tudor risque-t-il d'être limogé ? Tottenham prend une décision concernant son entraîneur intérimaire avant le match décisif contre Liverpool

La gestion du personnel de Tudor a été vivement critiquée après qu'il ait remplacé le jeune gardien Antonin Kinsky après seulement 17 minutes de jeu à Madrid. Le Tchèque de 22 ans, qui avait surpris en remplaçant Guglielmo Vicario, a commis deux erreurs très médiatisées qui ont conduit les Spurs à un retard de 3-0 en moins d'un quart d'heure. L'ancien gardien de Manchester City, Joe Hart, a été « stupéfait » par l'attitude « froide » de Tudor, qui a refusé de reconnaître le jeune joueur bouleversé alors qu'il quittait le terrain.

Défendant sa décision impitoyable, Tudor a déclaré : « Avant le match, c'était le bon choix à faire dans la situation où nous nous trouvions, avec la pression qui pesait sur Vicario, une autre compétition. Toni est un très bon gardien de but. Pour moi, c'était la bonne décision. Après coup, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Je l'ai donc expliqué à Toni après coup : c'est le bon gars et un bon gardien. [Le remplacement précoce] est très rare. J'entraîne depuis 15 ans, je n'ai jamais fait ça. Il fallait préserver le gars, préserver l'équipe. Situation incroyable, rien à dire. »