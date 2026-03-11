Getty Images Sport
Igor Tudor risque-t-il d'être limogé ? Tottenham prend une décision concernant son entraîneur intérimaire avant le match décisif contre Liverpool
La pression monte sur le patron intérimaire
La situation a atteint son paroxysme après une humiliante défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid lors du match aller de la Ligue des champions. Le Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) exige désormais des « mesures d'urgence » alors que la pression s'intensifie sur Tudor. Sans victoire en championnat depuis fin décembre, le conseil d'administration est exhorté à agir avant que le club ne sombre dans le championnat. ESPN rapporte que les dirigeants des Spurs sont profondément inquiets, mais Tudor devrait s'adresser aux médias vendredi comme prévu et diriger l'équipe à Anfield, alors que celle-ci cherche désespérément à relancer sa campagne pour le maintien.
La controverse sur la substitution de Kinsky
La gestion du personnel de Tudor a été vivement critiquée après qu'il ait remplacé le jeune gardien Antonin Kinsky après seulement 17 minutes de jeu à Madrid. Le Tchèque de 22 ans, qui avait surpris en remplaçant Guglielmo Vicario, a commis deux erreurs très médiatisées qui ont conduit les Spurs à un retard de 3-0 en moins d'un quart d'heure. L'ancien gardien de Manchester City, Joe Hart, a été « stupéfait » par l'attitude « froide » de Tudor, qui a refusé de reconnaître le jeune joueur bouleversé alors qu'il quittait le terrain.
Défendant sa décision impitoyable, Tudor a déclaré : « Avant le match, c'était le bon choix à faire dans la situation où nous nous trouvions, avec la pression qui pesait sur Vicario, une autre compétition. Toni est un très bon gardien de but. Pour moi, c'était la bonne décision. Après coup, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Je l'ai donc expliqué à Toni après coup : c'est le bon gars et un bon gardien. [Le remplacement précoce] est très rare. J'entraîne depuis 15 ans, je n'ai jamais fait ça. Il fallait préserver le gars, préserver l'équipe. Situation incroyable, rien à dire. »
Un vestiaire désespéré
Le moral au sein de l'équipe semble avoir atteint son niveau le plus bas, les stars de l'équipe première ayant du mal à accepter ce déclin rapide. Le défenseur Micky van de Ven a livré une analyse brutale et honnête de la soirée en Espagne, qualifiant cet effondrement de « scénario catastrophe » pour le club. Le Néerlandais a également admis que cette négativité incessante l'avait contraint à se retirer de la scène publique afin de préserver sa santé mentale.
L'international néerlandais a déclaré : « C'est terrible, pour être honnête : un scénario apocalyptique. Tout ce qui pouvait mal tourner dans les vingt premières minutes a mal tourné. Tout le monde a dérapé, y compris moi. Ce sont des moments où l'on ne peut tout simplement rien faire. Je ne peux pas rester là et commencer à blâmer le terrain. »
La survie en jeu à Anfield
Le déplacement à Merseyside représente désormais un moment décisif pour le mandat éphémère de Tudor. Si le club devrait lui rester fidèle ce week-end, une nouvelle défaite cuisante pourrait le contraindre à agir, la menace de relégation devenant une réalité tangible. Si l'équipe ne parvient pas à réaliser une performance compétitive à Anfield, le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de chercher un autre entraîneur avant le match retour contre l'Atlético et une série de rencontres nationales cruciales qui détermineront le maintien du club en première division.
