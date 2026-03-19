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Igor Tudor poursuivi par la FA pour ses propos virulents contre l'arbitre après la défaite de Tottenham face à Fulham
La FA prend des mesures suite à la sortie de Tudor
Un communiqué officiel de la FA publié jeudi a précisé la nature de l'accusation : « Igor Tudor, de Tottenham Hotspur, a été accusé de faute professionnelle à la suite de propos qu'il a tenus après le match contre Fulham, dimanche 1er mars, en Premier League. L'entraîneur aurait eu un comportement inapproprié lors d'une interview d'après-match en tenant des propos qui laissent entendre un parti pris et/ou remettent en cause l'intégrité et/ou sont personnellement offensants à l'égard d'un arbitre. »
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Thomas Bramall n'y va pas par quatre chemins
La colère de la FA trouve son origine dans l’affirmation de Tudor selon laquelle l’arbitrage aurait favorisé l’équipe locale. L’entraîneur croate s’est montré particulièrement indigné par le premier but inscrit par Harry Wilson, estimant que Raul Jimenez avait commis une faute sur Radu Dragusin lors de l’action qui a précédé ce but.
Dans son analyse sans concession après le coup de sifflet final, Tudor a déclaré : « Je n'ai pas aimé l'arbitre aujourd'hui, il était trop favorable à l'équipe locale, je ne me sentais pas à l'aise avec lui. Toutes les décisions étaient en leur faveur. Il ne comprend pas le football, il ne sait pas distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. »
Accusations de tricherie à Craven Cottage
Au-delà de ses critiques à l'encontre de l'arbitre central, Tudor s'en est également pris à l'attaquant de Fulham, Raúl Jiménez, pour son rôle dans les duels physiques contre la défense des Spurs. L'entraîneur a qualifié le contact sur Dragusin d'« erreur incroyable » de la part de l'équipe arbitrale et est allé jusqu'à qualifier les actions de l'attaquant de malhonnêtes.
Tudor s'est montré catégorique : selon lui, le but aurait dû être annulé, affirmant aux journalistes que Jimenez avait « triché » en poussant le défenseur de Tottenham pour obtenir un avantage indu. Cette attitude combative a finalement conduit à la procédure disciplinaire dont fait désormais l'objet l'ancien entraîneur de Marseille et de l'Hellas Vérone.
Il a déclaré : « Bien sûr que c'est une faute, je pense. Neuf personnes sur dix diront que c'est une faute, je crois, parce que c'est tellement évident, vous voyez. Parfois, ils ne comprennent pas que ça suffit, même un petit contact, vous savez, si ça vous donne un avantage pour marquer le but, il faut annuler ça, mettre fin à ça. Ce n’est pas un duel normal quand il est mou, non, quand il pousse avec les mains et ne regarde pas le ballon, non. Parfois, c’est juste facile d’obtenir un avantage. »
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La date limite pour une réponse officielle est fixée à lundi
Tottenham et Tudor disposent désormais d'un court délai pour évaluer leurs options et décider s'ils souhaitent contester l'accusation de faute professionnelle. La FA a confirmé que l'entraîneur des Spurs avait jusqu'au début de la semaine prochaine pour faire part de sa réponse officielle concernant l'incident et ses commentaires ultérieurs.
Le communiqué conclut : « Igor Tudor a jusqu'au lundi 23 mars pour répondre à cette accusation. » Si l'accusation est retenue, Tudor pourrait se voir infliger une amende importante, voire une suspension du banc de touche, alors que Tottenham tente d'écarter la menace de relégation.
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