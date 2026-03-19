Igor Tudor poursuivi par la FA pour ses propos virulents contre l'arbitre après la défaite de Tottenham face à Fulham

Au-delà de ses critiques à l'encontre de l'arbitre central, Tudor s'en est également pris à l'attaquant de Fulham, Raúl Jiménez, pour son rôle dans les duels physiques contre la défense des Spurs. L'entraîneur a qualifié le contact sur Dragusin d'« erreur incroyable » de la part de l'équipe arbitrale et est allé jusqu'à qualifier les actions de l'attaquant de malhonnêtes.

Tudor s'est montré catégorique : selon lui, le but aurait dû être annulé, affirmant aux journalistes que Jimenez avait « triché » en poussant le défenseur de Tottenham pour obtenir un avantage indu. Cette attitude combative a finalement conduit à la procédure disciplinaire dont fait désormais l'objet l'ancien entraîneur de Marseille et de l'Hellas Vérone.

Il a déclaré : « Bien sûr que c'est une faute, je pense. Neuf personnes sur dix diront que c'est une faute, je crois, parce que c'est tellement évident, vous voyez. Parfois, ils ne comprennent pas que ça suffit, même un petit contact, vous savez, si ça vous donne un avantage pour marquer le but, il faut annuler ça, mettre fin à ça. Ce n’est pas un duel normal quand il est mou, non, quand il pousse avec les mains et ne regarde pas le ballon, non. Parfois, c’est juste facile d’obtenir un avantage. »



