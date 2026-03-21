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Igor Tudor félicite les joueurs de Tottenham qui ont « moins dormi sur le terrain » dans la lutte contre la relégation
Tudor salue le changement opéré par Tottenham
Deux victoires consécutives contre Liverpool et l'Atlético de Madrid ont donné à Tudor une base sur laquelle s'appuyer, même si l'élimination en Ligue des champions, qui a accompagné la victoire de mercredi face à l'équipe espagnole, a quelque peu tempéré l'ambiance. L'ancien entraîneur de la Juventus n'a jamais mâché ses mots quant à la situation actuelle des Spurs, mais il a remarqué un changement dans la manière dont ses joueurs abordent les matchs.
« La vivacité d'esprit », a déclaré Tudor aux journalistes. « C'était la clé. Nous sommes moins distraits sur le terrain. Pour moi, c'est crucial. Désormais, nous réagissons plus tôt à ce qui se passe sur le terrain. Nous ne passons plus notre temps à nous demander ce qui s'est passé avant de réagir. Nous réagissons avant que les choses n'arrivent. Pas encore comme je le souhaiterais, mais c'est déjà bien mieux. Cette vivacité d'esprit, cette conscience des situations dangereuses, ça vient, et c'est pour ça que nous sommes meilleurs. »
C'est une évaluation typiquement honnête de la situation des Spurs lorsqu'il a succédé à Thomas Frank à la mi-février. Des joueurs déconcentrés, lents à réagir, pris au dépourvu dans des situations qu'ils auraient dû anticiper plus tôt. Tudor n'a pas enjolivé les choses, critiquant souvent ouvertement ses joueurs. Mais la semaine dernière lui a apporté suffisamment d'encouragements pour qu'il puisse enfin faire l'éloge de son équipe de Tottenham.
- AFP
Une meilleure condition physique : le principal facteur de réussite
Au-delà des progrès tactiques et mentaux, Tudor se dit également encouragé par les retours de son équipe de préparateurs physiques. Les Spurs ont couru avec plus d’intensité ces dernières semaines, et les données le confirment. Il a ajouté : « J’ai constaté une bonne énergie. J’ai vu de bons chiffres. Ils m’ont dit que les derniers matchs figuraient parmi les quatre ou cinq meilleurs de toute la saison en termes de courses à haute intensité, donc je pense que nous progressons. »
Il faut toutefois prendre cette amélioration avec des pincettes. Tudor a eu un calendrier un peu moins chargé que son prédécesseur, qui avait disputé neuf matchs au cours de ses quatre dernières semaines alors que les blessures s’accumulaient. Tudor n'en a disputé que sept sur la même période, et les joueurs reviennent enfin. Lucas Bergvall, absent depuis deux mois, et Destiny Udogie, absent depuis cinq semaines, sont tous deux entrés en jeu contre l'Atlético Madrid. Mohamed Kudus et Rodrigo Bentancur, sur la touche depuis janvier, pourraient faire leur retour après la trêve internationale. Même James Maddison, absent en raison d'une grave blessure au genou, devrait revenir avant la fin de la saison.
Le match décisif de dimanche contre Nottingham Forest
Les Spurs occupent la 16e place de la Premier League à huit journées de la fin. Nottingham Forest les talonne à un point, ne devançant West Ham au classement que grâce à la différence de buts. Sans surprise, la visite de Forest dimanche est présentée comme un test décisif pour déterminer si les Spurs sont prêts à s'éloigner de la zone de relégation. Tudor s'est toutefois montré réticent à accorder trop d'importance à ce match. Il a rejeté l'idée d'un « match à six points » et a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas le traiter comme une finale de coupe. Il a déclaré : « Il y a beaucoup de points à prendre. Bien sûr, c'est un match important car nous sommes au coude à coude, alors disons non pas six, mais quatre. Ce n'est pas une finale. Peut-être pas un match à trois points, mais à quatre points. C'est important, mais ce ne sera pas décisif. »
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La situation dans son ensemble pour Tottenham
Il reste sept matchs à Tudor pour sauver la saison de Tottenham. La trêve internationale qui suivra le match contre Forest lui donnera le temps de se ressaisir, d'accueillir le retour de plusieurs joueurs et de se préparer à une fin de saison qui s'annonce effrénée. Avec un intervalle de trois semaines entre les matchs contre Forest et Sunderland, c'est l'occasion idéale pour l'entraîneur d'ancrer davantage ses idées dans l'esprit des joueurs, d'autant plus que sa position semble bien plus solide qu'il y a une semaine. Selon certaines rumeurs, si Tudor ne parvenait pas à battre Forest, il risquait d'être limogé, mais les résultats récents semblent lui avoir donné un peu plus de répit.
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