Igor Tudor félicite les joueurs de Tottenham qui ont « moins dormi sur le terrain » dans la lutte contre la relégation

Deux victoires consécutives contre Liverpool et l'Atlético de Madrid ont donné à Tudor une base sur laquelle s'appuyer, même si l'élimination en Ligue des champions, qui a accompagné la victoire de mercredi face à l'équipe espagnole, a quelque peu tempéré l'ambiance. L'ancien entraîneur de la Juventus n'a jamais mâché ses mots quant à la situation actuelle des Spurs, mais il a remarqué un changement dans la manière dont ses joueurs abordent les matchs.

« La vivacité d'esprit », a déclaré Tudor aux journalistes. « C'était la clé. Nous sommes moins distraits sur le terrain. Pour moi, c'est crucial. Désormais, nous réagissons plus tôt à ce qui se passe sur le terrain. Nous ne passons plus notre temps à nous demander ce qui s'est passé avant de réagir. Nous réagissons avant que les choses n'arrivent. Pas encore comme je le souhaiterais, mais c'est déjà bien mieux. Cette vivacité d'esprit, cette conscience des situations dangereuses, ça vient, et c'est pour ça que nous sommes meilleurs. »

C'est une évaluation typiquement honnête de la situation des Spurs lorsqu'il a succédé à Thomas Frank à la mi-février. Des joueurs déconcentrés, lents à réagir, pris au dépourvu dans des situations qu'ils auraient dû anticiper plus tôt. Tudor n'a pas enjolivé les choses, critiquant souvent ouvertement ses joueurs. Mais la semaine dernière lui a apporté suffisamment d'encouragements pour qu'il puisse enfin faire l'éloge de son équipe de Tottenham.