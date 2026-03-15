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Igor Tudor explique pourquoi il a ignoré Antonin Kinsky, en larmes, après son remplacement surprise à la 17e minute – le manager de Tottenham affirmant catégoriquement qu’il « referait la même chose »
Une nuit horrible à Madrid
Le gardien tchèque de 23 ans a vécu une soirée véritablement cauchemardesque à Madrid, commettant des erreurs catastrophiques qui ont permis à l'Atlético de prendre une avance de 3-0 dès le premier quart d'heure. Tudor a réagi en remplaçant Kinsky par Guglielmo Vicario avant la 20e minute, mais c'est son refus de saluer le gardien en larmes alors qu'il quittait le terrain qui a suscité une véritable indignation. L'ancien gardien de but de Manchester City et de l'Angleterre, Joe Hart, s'est dit « abasourdi » par le manque de gestion des joueurs dont il a été témoin.
- AFP
Tudor défend une décision arbitrale impitoyable concernant le gardien de but
À propos de cet incident, Tudor a expliqué, selon Football London : « Quand on prend la décision de changer quelque chose, on est toujours perdant. Quand on effectue ce remplacement après 15 minutes, l'entraîneur est perdant dans les deux cas. Dans le premier cas, parce qu'on le fait entrer et tout le monde dit : "Pourquoi fais-tu ça ? Tu l'as tué". Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d’encaisser un ou deux buts supplémentaires, alors j’ai pris cette décision après réflexion et, si je devais le refaire, je ferais la même chose. C’était un geste visant à préserver le joueur et à préserver l’équipe. »
La raison de ce camouflet sur la ligne de touche
Le tacticien croate a insisté sur le fait que sa décision de garder ses distances tandis que Kinsky se dirigeait vers le banc était une manœuvre délibérée visant à empêcher la situation de dégénérer. Certains critiques ont laissé entendre que cette réaction « froide » avait encore davantage ébranlé la confiance du jeune joueur, mais Tudor affirme que les deux hommes ont mis les choses au clair à huis clos pendant la mi-temps, une fois les émotions initiales apaisées.
« Pourquoi ne suis-je pas allé le serrer dans mes bras ? Parce qu'il était peut-être en colère », a ajouté Tudor. « Peut-être que les entraîneurs font certaines choses pour éviter ce genre de scène et ne pas aggraver la situation. Parfois, il vaut mieux rester là où l'on est, et nous nous sommes embrassés à la mi-temps. À la mi-temps, nous avons discuté et c'est tout, la situation s'est déroulée là-bas. Ça s'est terminé là. »
- AFP
La crise des blessures s'aggrave chez les Spurs tandis que Tudor lance un appel à la mobilisation
Les répercussions de la défaite à Madrid ont été aggravées par une grave pénurie d'effectifs à l'approche du déplacement à Anfield dimanche, Tottenham risquant de se retrouver privé de 13 joueurs titulaires pour le match contre Liverpool. Malgré la liste croissante d'absents, l'entraîneur par intérim exhorte son effectif décimé à rester combatif, concluant : « Le message, c'est la façon dont je veux aborder ce match à Liverpool : comme un défi et une opportunité, plutôt que d'y aller en tant que victime parce qu'il nous manque des joueurs. »
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