Igor Tudor explique pourquoi il a ignoré Antonin Kinsky, en larmes, après son remplacement surprise à la 17e minute – le manager de Tottenham affirmant catégoriquement qu’il « referait la même chose »

Le tacticien croate a insisté sur le fait que sa décision de garder ses distances tandis que Kinsky se dirigeait vers le banc était une manœuvre délibérée visant à empêcher la situation de dégénérer. Certains critiques ont laissé entendre que cette réaction « froide » avait encore davantage ébranlé la confiance du jeune joueur, mais Tudor affirme que les deux hommes ont mis les choses au clair à huis clos pendant la mi-temps, une fois les émotions initiales apaisées.

« Pourquoi ne suis-je pas allé le serrer dans mes bras ? Parce qu'il était peut-être en colère », a ajouté Tudor. « Peut-être que les entraîneurs font certaines choses pour éviter ce genre de scène et ne pas aggraver la situation. Parfois, il vaut mieux rester là où l'on est, et nous nous sommes embrassés à la mi-temps. À la mi-temps, nous avons discuté et c'est tout, la situation s'est déroulée là-bas. Ça s'est terminé là. »