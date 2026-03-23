Igor Tudor est en deuil : on apprend avec tristesse que l'entraîneur de Tottenham a appris le décès de son père quelques instants après la défaite contre Nottingham Forest

Remplaçant l'entraîneur principal, Saltor s'est exprimé avec beaucoup d'émotion sur le poids que cette situation fait peser sur Tudor. « C'est une affaire familiale personnelle et c'est évidemment un moment difficile pour lui », a-t-il déclaré aux journalistes. Malgré le résultat décevant du match, Saltor a tenté de préserver un sentiment d'unité au sein du groupe. Il a ajouté : « Nous sentons le soutien de tout le monde au club et nous nous concentrons simplement sur la manière dont nous pouvons aider les joueurs. Qu'est-ce qui me donne confiance ? Les deux derniers matchs, contre Liverpool et l'Atlético de Madrid, ainsi que la première mi-temps d'aujourd'hui. Nous aurions dû mener au moins 1-0. En ce moment, chaque petit détail joue contre nous ; il s'agit de renverser la tendance et c'est ce qui nous donne confiance. »