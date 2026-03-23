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Igor Tudor est en deuil : on apprend avec tristesse que l'entraîneur de Tottenham a appris le décès de son père quelques instants après la défaite contre Nottingham Forest
Le père de Tudor est décédé tragiquement
La dernière défaite de Tottenham, un 3-0 face à Nottingham Forest, a provoqué la colère des supporters, car elle met sérieusement en péril le maintien du club en première division. Ce résultat a considérablement accru les craintes de relégation des Spurs, les Londoniens du nord connaissant actuellement leur pire série statistique depuis 91 ans, avec 13 matches sans victoire en championnat. Alors que Tudor est resté sur le banc pendant toute la durée du match, le site sportske novosti, dans son pays natal, la Croatie, rapporte qu'il a appris la terrible nouvelle du décès de son père Mario immédiatement après le coup de sifflet final. Le club a ensuite confirmé que l'entraîneur ne s'acquitterait pas de ses obligations médiatiques d'après-match en raison d'un deuil dans sa famille proche.
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L'assistant prend le relais
Remplaçant l'entraîneur principal, Saltor s'est exprimé avec beaucoup d'émotion sur le poids que cette situation fait peser sur Tudor. « C'est une affaire familiale personnelle et c'est évidemment un moment difficile pour lui », a-t-il déclaré aux journalistes. Malgré le résultat décevant du match, Saltor a tenté de préserver un sentiment d'unité au sein du groupe. Il a ajouté : « Nous sentons le soutien de tout le monde au club et nous nous concentrons simplement sur la manière dont nous pouvons aider les joueurs. Qu'est-ce qui me donne confiance ? Les deux derniers matchs, contre Liverpool et l'Atlético de Madrid, ainsi que la première mi-temps d'aujourd'hui. Nous aurions dû mener au moins 1-0. En ce moment, chaque petit détail joue contre nous ; il s'agit de renverser la tendance et c'est ce qui nous donne confiance. »
Les Spurs en chute libre
Depuis que Tudor a remplacé Thomas Frank en février, l'effet « coup de pouce du nouvel entraîneur » tant attendu ne s'est pas concrétisé, le Croate n'ayant récolté qu'un seul point lors de ses cinq matchs de championnat. Cette série catastrophique a fait chuter les Spurs à la 17e place du classement de la Premier League, les laissant à un seul point au-dessus de la zone de relégation. Ce bilan désastreux représente le plus faible total de points du club à ce stade d'une saison de première division depuis la saison 1914-1915, soulignant l'ampleur de la crise qui frappe actuellement le nord de Londres.
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Un tournant décisif
Tottenham entame désormais une pause cruciale de trois semaines en raison de la trêve internationale et de son élimination récente de la FA Cup, ce qui laisse à Tudor le temps de se remettre de ce coup dur tandis que la direction du club examine son avenir. À son retour, l'équipe devra disputer une série éprouvante de sept matchs pour éviter la relégation, à commencer par un déplacement à Sunderland et un match à domicile contre Brighton. Avec des rencontres à l'extérieur à haut risque contre Chelsea et Aston Villa encore à venir, les Spurs doivent trouver le moyen de mettre fin à leur série de défaites en 2026, sous peine de se retrouver confrontés à la perspective très réelle de jouer en Championship.