Igor Tudor espère une « belle surprise » alors que l'entraîneur de Tottenham attend le retour de James Maddison et Mohammed Kudus après leur blessure

Les Spurs affrontent Nottingham Forest ce week-end dans un match crucial pour le bas du classement de la Premier League. Les Spurs occupent la 16e place, avec seulement un point d'avance sur West Ham et leur adversaire de ce week-end. Une victoire est donc indispensable, mais les Spurs ont déjà subi un coup dur sur le plan physique, le gardien Guglielmo Vicario devant subir une opération pour une hernie. Il sera disponible pour le match de dimanche, mais passera ensuite sur le billard et sera absent pendant quatre à six semaines.

Néanmoins, Tudor a déclaré qu'il espérait voir bientôt le retour de deux stars de l'équipe première, Kudus et Maddison ; le premier souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et est absent depuis janvier, tandis que Maddison s'est blessé au ligament croisé antérieur lors de la pré-saison.

Tudor a déclaré : « Nous avons trois semaines importantes après le match de dimanche.

[Kudus reviendra] probablement pour participer à une partie des entraînements avec l'équipe, peut-être dans dix jours ? Je ne suis pas sûr, il faut vérifier, mais il progresse très bien, il a déjà repris le ballon.

Rodrigo [Bentancur] aussi, Maddison aussi. Nous espérons que le staff médical nous réservera une bonne surprise. Ce sera très, très, très important de les avoir. »