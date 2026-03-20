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Igor Tudor espère une « belle surprise » alors que l'entraîneur de Tottenham attend le retour de James Maddison et Mohammed Kudus après leur blessure
Les Spurs vont-ils retrouver leur élan ?
Les Spurs affrontent Nottingham Forest ce week-end dans un match crucial pour le bas du classement de la Premier League. Les Spurs occupent la 16e place, avec seulement un point d'avance sur West Ham et leur adversaire de ce week-end. Une victoire est donc indispensable, mais les Spurs ont déjà subi un coup dur sur le plan physique, le gardien Guglielmo Vicario devant subir une opération pour une hernie. Il sera disponible pour le match de dimanche, mais passera ensuite sur le billard et sera absent pendant quatre à six semaines.
Néanmoins, Tudor a déclaré qu'il espérait voir bientôt le retour de deux stars de l'équipe première, Kudus et Maddison ; le premier souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et est absent depuis janvier, tandis que Maddison s'est blessé au ligament croisé antérieur lors de la pré-saison.
Tudor a déclaré : « Nous avons trois semaines importantes après le match de dimanche.
[Kudus reviendra] probablement pour participer à une partie des entraînements avec l'équipe, peut-être dans dix jours ? Je ne suis pas sûr, il faut vérifier, mais il progresse très bien, il a déjà repris le ballon.
Rodrigo [Bentancur] aussi, Maddison aussi. Nous espérons que le staff médical nous réservera une bonne surprise. Ce sera très, très, très important de les avoir. »
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Le mystère Kulusevski perdure
Tudor a également été interrogé sur l'état de forme de Dejan Kulusevski, qui n'a pas joué pour le club cette saison. L'international suédois a subi une opération du genou en mai et n'a pas foulé la pelouse depuis. Interrogé sur la possibilité d'un retour de l'ailier avant la fin de la saison, Tudor a refusé de préciser la date à laquelle il devrait faire son retour.
Kulusevski manquera également le match de barrage de la Coupe du monde de la Suède contre l'Ukraine, et si son équipe se qualifie pour le tournoi, il semble très improbable qu'il puisse y participer.
Interrogé sur l'état d'avancement de la situation, Tudor a répondu : « Non, pas encore. »
Les Spurs misent sur l'ambiance
Les Spurs ont annoncé une offre promotionnelle pour ce week-end, encourageant les supporters à arriver tôt au stade, après que ceux-ci aient lancé la campagne « All Together Always », destinée à les inciter à soutenir bruyamment le club dans sa lutte pour le maintien.
Le club a déclaré dans un communiqué : « Cette semaine, nous avons assisté à une incroyable démonstration d’unité et de soutien de la part de l’ensemble de nos supporters, portée par le message clair que nous sommes tous ensemble, toujours.
Supporters, joueurs et staff ont tous repris ce cri de ralliement avant le match de dimanche contre Nottingham Forest – et ce message résonnera dans le N17 le jour du match, alors que nous créerons une ambiance inoubliable qui restera dans les mémoires.
Le coup d'envoi étant prévu à 14 h 15, nous invitons tous les supporters à arriver tôt et à participer – vous trouverez ci-dessous tous les détails de ce qui vous attend.
« Nous remercions tous les supporters et les groupes de supporters qui ont rendu ce moment possible, y compris les formidables bénévoles de THFC Flags qui sont à l’origine des animations visuelles les plus mémorables de notre stade. »
Les Spurs se sont également engagés à offrir une boisson gratuite pour chaque boisson achetée pendant la période précédant le match, en signe de bonne volonté envers les supporters.
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Et maintenant ?
Les Spurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre ce week-end, d'autant plus que la Premier League s'apprête à faire une pause en raison de la trêve internationale. Après le match de ce week-end, ils devront encore affronter Sunderland, Brighton, les Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea et Everton.
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