Igor Tudor défend de manière déconcertante la sélection d'Antonin Kinsky après les 15 minutes catastrophiques qui ont conduit à la défaite de Tottenham face à l'Atlético Madrid

Malgré cette humiliation, Tudor a remarquablement maintenu sa stratégie tactique d'avant-match, insistant sur le fait que le remplacement de Vicario, sous le feu des critiques, pour un match européen aussi important était la bonne décision à prendre à ce moment-là. « Ce qui s'est passé est très rare. Je suis entraîneur depuis 15 ans, je n'ai jamais fait cela. Il fallait préserver le joueur, préserver l'équipe. C'était une situation incroyable, je n'ai rien à dire », a déclaré Tudor. « Avant le match, c'était le bon choix à faire dans la situation où nous nous trouvions, avec la pression sur Vicario, une autre compétition. Tony est un très bon gardien de but. C'était la bonne décision pour moi. Après coup, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Je l'ai donc expliqué à Tony après coup : c'est le bon choix et c'est un bon gardien de but. Malheureusement, ces erreurs se sont produites lors de ce match important. Il était désolé. L'équipe est avec lui, moi aussi. Je lui ai parlé. Il comprend la situation, il comprend pourquoi il est sorti. Comme je l'ai dit, c'est un très bon gardien. Nous sommes avec lui, nous sommes tous ensemble. Il ne s'agit jamais d'un seul joueur. C'est arrivé. C'est encore la Ligue des champions. Nous avons payé le prix de ce début de match. »