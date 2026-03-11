AFP
Igor Tudor défend de manière déconcertante la sélection d'Antonin Kinsky après les 15 minutes catastrophiques qui ont conduit à la défaite de Tottenham face à l'Atlético Madrid
Une nuit d'horreur pour Kinsky
La décision de faire tourner l'effectif alors que Tottenham n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation en Premier League a laissé les fans et les experts stupéfaits. Kinsky n'en était qu'à son deuxième match de la saison, en remplacement de Guglielmo Vicario. Il a glissé et concédé le premier but, avant qu'un autre incident ne le voie tirer le ballon contre sa propre jambe, offrant à Julian Alvarez un but facile pour le troisième. Ces erreurs ont laissé Tottenham mené 3-0 en moins de 15 minutes. Kinsky était désemparé lorsqu'il a quitté le terrain, suivi par ses coéquipiers Connor Gallagher et Dominic Solanke, qui ont tenté de le réconforter.
Défendre une sélection indéfendable
Malgré cette humiliation, Tudor a remarquablement maintenu sa stratégie tactique d'avant-match, insistant sur le fait que le remplacement de Vicario, sous le feu des critiques, pour un match européen aussi important était la bonne décision à prendre à ce moment-là. « Ce qui s'est passé est très rare. Je suis entraîneur depuis 15 ans, je n'ai jamais fait cela. Il fallait préserver le joueur, préserver l'équipe. C'était une situation incroyable, je n'ai rien à dire », a déclaré Tudor. « Avant le match, c'était le bon choix à faire dans la situation où nous nous trouvions, avec la pression sur Vicario, une autre compétition. Tony est un très bon gardien de but. C'était la bonne décision pour moi. Après coup, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Je l'ai donc expliqué à Tony après coup : c'est le bon choix et c'est un bon gardien de but. Malheureusement, ces erreurs se sont produites lors de ce match important. Il était désolé. L'équipe est avec lui, moi aussi. Je lui ai parlé. Il comprend la situation, il comprend pourquoi il est sorti. Comme je l'ai dit, c'est un très bon gardien. Nous sommes avec lui, nous sommes tous ensemble. Il ne s'agit jamais d'un seul joueur. C'est arrivé. C'est encore la Ligue des champions. Nous avons payé le prix de ce début de match. »
La pression du moment
La décision de Tudor de remplacer Kinsky si tôt est venue après la frustration visible des joueurs seniors, Cristian Romero ayant apparemment signalé au banc qu'un changement était nécessaire immédiatement après le troisième but. Cependant, l'entraîneur a maintenu que c'était sa décision : « C'était trop pour nous à ce moment-là, alors que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles. Je reconnais ce que nous sommes et les problèmes que nous avons. Je reconnais que quelque chose se passe à chaque match. C'est parfois très difficile à expliquer. Lorsque ces choses se produisent, dans la situation où nous nous trouvons actuellement, c'est malheureusement ainsi. Même ces incidents imprévisibles expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons. »
Inquiétudes liées aux blessures avant le match contre Liverpool
Pour aggraver encore la situation des Spurs, une collision entre Joao Palhinha et Romero dans les dernières minutes du match a laissé les deux joueurs incertains pour le prochain match crucial de Premier League contre Liverpool. Interrogé sur leur disponibilité pour dimanche, Tudor est resté vague, suggérant que la malchance qui poursuit actuellement le club est presque incompréhensible pour le staff technique.
« Je ne sais pas, nous verrons bien. C'est aussi un exemple du moment présent. C'est incroyable », a conclu Tudor.
