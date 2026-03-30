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Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Analysis
Premier League
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Tottenham
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle
Derby
Watford
Aston Villa
FEATURES

Pour paraphraser le grand Homer Simpson, critiquer n'est pas seulement facile, c'est aussi très amusant. Il est bien simple de rester assis dans sa tour d'ivoire à porter des jugements, mais bon, c'est le football après tout, un simple jeu d'opinions. Être entraîneur en Premier League doit être l'un des métiers les plus solitaires au monde, surtout lorsque les résultats sont capricieux et que la sécurité de son poste fait l'objet de spéculations à l'échelle internationale.

Pour toutes ces raisons, il devrait être facile de compatir avec ces personnes, qui, en fin de compte, conservent tout de même leur humanité. Hélas, quelqu’un doit bien dresser une liste comme celle-ci.

Avant de commencer, nous devons souligner certaines distinctions importantes concernant la composition de ce panthéon de la honte. Il ne s’agit pas simplement de classer les entraîneurs ayant les pires pourcentages de victoires, mais plutôt ceux dont les performances ont été tellement en deçà des attentes que cela en devient presque impressionnant. Par exemple, Kieran McKenna affiche le pire pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Premier League ayant dirigé une saison complète de 38 matchs (10,5 %), mais qui s’attendait vraiment à ce qu’Ipswich Town, qui avait enchaîné deux promotions consécutives, se maintienne ?

Sans plus attendre, voici la sélection de GOAL des pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League :

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    10Remi Garde (Aston Villa)

    Le déclin d'Aston Villa et sa relégation finale de la Premier League en 2016 ont véritablement commencé avec la nomination de Tim Sherwood un an plus tôt, mais bon, il avait réussi à les maintenir hors de la zone de relégation à la fin de la saison 2014-2015 et à les mener jusqu'à une finale de la FA Cup inattendue. Lorsque l'ancienne star d'Arsenal, Rémi Garde, a été engagé pour le remplacer, il y avait un réel espoir et la conviction qu'il pourrait souder une équipe hétéroclite.

    Cette équipe de Villa comptait dans ses rangs des noms tels que Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout et Jordan Amavi, qui allaient ensuite mener de belles carrières ailleurs, mais l’équipe manquait finalement de qualité autour d’eux, comme Garde allait le découvrir. Bien qu'il ait obtenu un match nul honorable (0-0) face au favori du titre, Manchester City, lors de son premier match sur le banc, Garde n'a remporté que deux de ses 20 matches de Premier League à la tête de l'équipe, les deux victoires ayant été obtenues grâce à des buts contre son camp qui ont permis à Villa de s'imposer.

    Cet échec était surprenant, étant donné que Garde avait mené Lyon à travers sa période de transition après ses titres en Ligue 1 et n'avait quitté le club qu'en 2014 pour des raisons personnelles. Ce bref passage dans les West Midlands l'a toutefois rendu pratiquement inemployable en Europe, son poste suivant – et à ce jour, le dernier – étant en MLS avec l'Impact de Montréal de 2017 à 2019.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    9David Moyes (Manchester United)

    Écoutez, est-ce trop sévère d'inclure David Moyes dans cette liste, compte tenu de la piètre performance de tous les entraîneurs de Manchester United depuis son départ ? Oui, mais il ne faut pas oublier comment son mandat a été perçu à l'époque.

    Les Red Devils étaient les champions en titre. Ce n'était un secret pour personne qu'ils auraient préféré voir d'autres entraîneurs succéder à Sir Alex Ferguson – José Mourinho, Jürgen Klopp et Pep Guardiola figuraient parmi les noms évoqués à l'époque – et Moyes s'est donc retrouvé dès le départ dans une situation loin d'être idéale. Cela a légèrement allégé le poids des attentes qui pesaient sur lui, mais il a tout de même réussi à passer sous la barre malgré tout.

    Sous Fergie, la philosophie de United était « gagner à tout prix ». Elle transcendait les formations et les effectifs. Sous Moyes, le club s’est efforcé de faire le contraire, ce qui a marqué le début d’une longue série d’échecs à Old Trafford. Ruben Amorim pourrait bien figurer sur cette liste à terme, tandis que les 18 derniers mois d’Erik ten Hag, durant lesquels l’ambiance a complètement dégénéré, mériteraient une place ici, mais la nomination pour United revient à l’homme qui a lancé cette série.

  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson s'est forgé une réputation bien méritée de savoir maintenir ses équipes à flot et de les rendre compétitives face aux meilleures formations. On comprend aisément pourquoi Watford s'est tourné vers lui en janvier 2022, après avoir déjà limogé Xisco Muñoz et Claudio Ranieri alors que l'équipe vacillait au bord de la zone de relégation.

    Le plan semblait assez simple. Hodgson, qui battait à ce stade son propre record d’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la Premier League, allait apporter des principes solides à une équipe en manque de stabilité, et celle-ci allait accumuler suffisamment de points pour s’éloigner de la relégation. Cela semblait parfait en théorie, mais l’a été moins dans la réalité.

    Le manager chevronné n’a pas réussi à ressouder un vestiaire divisé et a, au contraire, aggravé les relations entre le club et ses supporters. Après la défaite 1-0 face à son ancien (et futur) club, Crystal Palace, Hodgson a applaudi les supporters locaux de Selhurst Park, mais a ignoré le secteur réservé aux visiteurs, prétextant qu’ils étaient trop loin pour qu’il puisse les saluer.

    Étonnamment, Hodgson, qui n’a remporté aucune victoire à domicile à Watford, est resté en poste jusqu’à l’été avant d’être remercié par la famille Pozzo, réputée pour son caractère impulsif. Il semblait se diriger vers la retraite avant de retourner à Palace, par nostalgie.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    L'un des entraîneurs les plus brillants de l'histoire de la Premier League restera également dans les mémoires comme l'un des pires de tous les temps. Comment est-ce possible ? Penchons-nous sur le cas de Paul Jewell.

    En tant qu'entraîneur débutant, alors qu'il était dans la trentaine, Jewell a mené Bradford City en première division en 1998 et a même réussi à maintenir le club lors de la dernière journée de sa première saison en Premier League. Il reviendra plus tard au plus haut niveau en tant qu'entraîneur de Wigan Athletic en 2005, menant le club à son meilleur classement de tous les temps dès sa première saison à ce niveau et évitant de justesse la relégation un an plus tard, avant de démissionner.

    L'équipe de Derby County de la saison 2007-2008 a fait appel à Jewell pour la sauver en novembre de cette saison, alors qu'elle n'avait remporté qu'un seul match de Premier League jusqu'à ce moment-là. Jewell n'a ajouté aucune victoire à ce total, les Rams étant relégués avec un total record de 11 points. Il a été limogé à mi-parcours de la saison suivante, de retour en Championship, et n'a occupé qu'un seul poste d'entraîneur après avoir quitté Pride Park, dirigeant Ipswich de 2011 à 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    Aucun entraîneur n'a jamais fourni autant de matière à la Premier League en si peu de temps que l'ancien entraîneur de Southampton, Nathan Jones. Ses déclarations auraient suffi à remplir un livre.

    C'est un entraîneur qui a déclaré que son équipe avait laissé filer une avance de 1-0 face à des Wolves réduits à 10 joueurs parce que la pression liée à la présence d'un joueur supplémentaire était trop forte. C'est un entraîneur qui a constamment invoqué Dieu et Jésus dans l'espoir que ses tactiques fonctionnent. C'est un entraîneur qui a insisté sur le fait qu'il était l'un des meilleurs d'Europe lorsque Southampton l'a recruté à Luton Town. C'est un entraîneur qui a déclaré qu'il adorait le métier d'entraîneur parce que rester chez lui et « épouser une jolie Galloise » aurait été trop facile.

    Eh bien, une seule victoire en huit matches de championnat a brossé un tableau bien sombre de la réalité : Southampton a chuté en bas du classement et c'est là qu'il terminera la saison 2022-2023. Lors de son dernier match, les supporters des Saints ont brandi une gigantesque fausse lettre de licenciement en signe de protestation contre Jones. Peu de temps après, il a reçu la vraie par la poste.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Pauvre Alan Shearer. Un club compétent n’aurait jamais confié les rênes d’une équipe luttant désespérément contre une relégation des plus inattendues à un homme sans expérience. Il a pourtant accepté ce poste et en a payé le prix.

    Les supporters de Newcastle n'aiment personne plus que Shearer, c'est pourquoi Mike Ashley a cherché à remonter le moral à St James' Park avec cette embauche désespérée en avril 2009, alors qu'il ne restait plus que huit matchs à jouer dans la saison. Ils avaient débuté la saison avec Kevin Keegan, qui est parti début septembre, tandis que Joe Kinnear a brièvement pris les rênes avant que des problèmes de santé ne l'obligent à se retirer. Chris Hughton, qui allait plus tard décrocher le poste à titre permanent, avait assuré l'intérim à deux reprises, mais n'avait pas été retenu pour le poste de titulaire avant que le club ne soit relégué en Championship.

    Shearer a remporté une seule victoire – un 1-0 contre Middlesbrough, rival direct pour le maintien et entraîné par Gareth Southgate – et ses chers Geordies ont été relégués lors de la dernière journée de la saison après une défaite sans gloire 1-0 à l'extérieur contre Aston Villa. Lorsque les supporters de Newcastle évoquent sa légende, ils veillent à omettre ce chapitre.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    Joueur incroyablement créatif qui a fait partie intégrante de l'équipe de Hambourg ayant conquis l'Europe à la fin des années 70 et au début des années 80, Felix Magath a ensuite connu la gloire en tant qu'entraîneur dans son Allemagne natale, où il a remporté des titres de Bundesliga avec le Bayern Munich et Wolfsburg. Cinq ans seulement s'étaient écoulés depuis ce triomphe aux côtés d'Edin Dzeko et de ses coéquipiers lorsqu'il a pris les rênes de Fulham.

    Magath a certes remporté trois de ses douze matches de Premier League, ce qui est loin d’être le pire bilan pour une équipe menacée de relégation, mais son impact hors du terrain a été tellement négatif qu’il ne pouvait manquer de figurer dans notre sélection. Brede Hangeland, un joueur de Barclays dans l’âme, a raconté que son entraîneur lui avait demandé d’essayer de frotter du fromage sur sa cuisse pour soigner une blessure musculaire. Inutile de dire que Magath s'est retrouvé en rupture avec les joueurs de Craven Cottage, et après quelques matchs de la saison 2014-2015, alors que l'équipe était dernière du championnat, il s'est retrouvé sans emploi.

    Après avoir quitté Fulham, Magath a été nommé entraîneur principal du club chinois Shandong Taishan en 2016, mais n’est resté en poste qu’un an, avant de retourner dans son pays natal pour entraîner le Hertha Berlin en 2022. Le club de la capitale n’a évité la relégation qu’après son passage de neuf matchs.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Dernier arrivé sur cette liste, Igor Tudor a été le premier à se voir confier la mission de simplement sauver Tottenham de la relégation en Championship lors de la saison 2025-2026, après le limogeage de Thomas Frank. Il n’a toutefois fait qu’accélérer la chute du club au classement.

    Tudor a été engagé pour éteindre l'incendie, sachant qu'il a tendance à obtenir des résultats à court terme plutôt qu'à long terme. Mais surtout, il n’avait jamais entraîné en Angleterre auparavant et avait sous-estimé la gravité de la situation dans laquelle se trouvaient les Spurs. Ce n’est qu’après son premier match, une défaite 4-1 contre Arsenal lors du derby du nord de Londres, que le Croate au caractère bien trempé a réalisé dans quoi il s’était embarqué. « C’est une situation que je n’avais jamais vue », a-t-il déclaré.

    Pour être juste envers Tudor, il est arrivé en pleine crise de blessures sans précédent qui l’a contraint à n’aligner que 13 joueurs de champ seniors en forme pour son premier match, et le problème ne s’est atténué qu’à la toute fin de son règne de 44 jours. Mais pendant cette période, il aurait déçu une grande partie de l'effectif qui restait à sa disposition, notamment le gardien Antonin Kinsky, qui a été remplacé après 17 minutes lors d'une défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

    Un match nul arraché in extremis à Liverpool semblait être le déclic dont Tudor avait besoin pour relancer la campagne de maintien des Spurs, mais cela s'est avéré être son avant-dernier match de Premier League à la tête de l'équipe, puisqu'une défaite 3-0 à domicile face à Nottingham Forest, un concurrent direct pour le maintien, a suivi une semaine plus tard. Malheureusement, le père de Tudor est décédé pendant ce match, et toutes les parties ont décidé qu'il valait mieux se séparer d'un commun accord, Tudor n'ayant remporté aucun de ses cinq matchs de Premier League à la tête de l'équipe.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Les supporters de football anglais se souviendront très certainement d’Ange Postecoglou pour avoir réussi, contre toute attente, à remporter l’Europa League tout en terminant 17e avec Tottenham la même saison. Ceux qui ont toujours été sceptiques à l’égard de l’Australien, cependant, s’attarderont plutôt sur son passage à Nottingham Forest.

    Postecoglou, personnage énigmatique et motivant, était presque voué à l'échec, ce qui en dit long sur les problèmes plus généraux de Forest. Nuno Espirito Santo a été limogé sans ménagement après seulement trois matchs de la saison 2025-2026, bien qu'il ait mené l'équipe à la qualification européenne. Il a déclaré publiquement que sa relation avec le propriétaire controversé Evangelos Marinakis s'était détériorée, et selon certaines informations, cela serait dû à l'arrivée d'Edu Gaspar, en provenance d'Arsenal, au poste de directeur mondial du football.

    Marinakis avait préparé le terrain pour l’arrivée de Postecoglou cet été en remettant un prix à l’ancien entraîneur des Spurs en Grèce, mais le fait d’attendre la fin du mercato pour opérer un changement de direction aussi radical, opposant deux personnalités diamétralement opposées, donnait l’impression de quelqu’un qui ne savait pas ce qu’il faisait. Sans pré-saison et face à la résistance des joueurs et des supporters au départ de Nuno, Postecoglou n’a même pas pu profiter de l’effet « nouveau manager » et a perdu quatre de ses cinq matchs de Premier League, tout en ne récoltant qu’un point lors de ses deux rencontres d’Europa League et en voyant une avance de 2-1 lui échapper dans le temps additionnel à Swansea en Carabao Cup.

    Pour couronner le tout, le départ de Postecoglou a été confirmé par Forest 18 minutes après le coup de sifflet final de leur défaite 3-0 contre Chelsea. Selon certaines informations, il aurait rapidement vu les joueurs dans les vestiaires avant d'être escorté hors du stade et de partir au volant de sa voiture. Une fin peu glorieuse pour une ère de 39 jours.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Si José Mourinho estime que vous êtes le pire entraîneur de l'histoire de la Premier League, c'est probablement que vous l'êtes vraiment. Toutes mes excuses à Frank de Boer et à tous ceux qui prennent sa défense à ce sujet.

    Crystal Palace s'est tourné vers le Néerlandais dans l'espoir de passer d'une équipe qui luttait constamment pour éviter la relégation à une équipe agréable à regarder. Les succès passés de De Boer et sa philosophie affirmée à l'Ajax constituaient son principal atout, et son incapacité à relancer l'Inter en 2016 avait suffisamment fait baisser sa cote pour qu'il puisse envisager le poste à Selhurst Park.

    Tout au long de l'été 2017, les supporters de Palace ont adhéré au projet de De Boer, qui a mis en place un système en 3-4-3 avec pour consigne de conserver la possession du ballon. Il a suffi d'une défaite 3-0 à domicile face au promu Huddersfield Town lors de la première journée de la saison pour que le club panique. La pression s'est immédiatement exercée sur De Boer, dont l'équipe a perdu ses trois matchs de championnat suivants sans marquer le moindre but. Le président Steve Parish en a eu assez et a mis fin prématurément à l'expérience en septembre pour nommer Hodgson.

    À ce jour, De Boer reste non seulement le seul entraîneur titulaire à avoir perdu tous les matchs de Premier League qu’il a dirigés, mais aussi le seul dont l’équipe n’a jamais marqué le moindre but pendant cette période.