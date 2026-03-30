Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Pour toutes ces raisons, il devrait être facile de compatir avec ces personnes, qui, en fin de compte, conservent tout de même leur humanité. Hélas, quelqu’un doit bien dresser une liste comme celle-ci.

Avant de commencer, nous devons souligner certaines distinctions importantes concernant la composition de ce panthéon de la honte. Il ne s’agit pas simplement de classer les entraîneurs ayant les pires pourcentages de victoires, mais plutôt ceux dont les performances ont été tellement en deçà des attentes que cela en devient presque impressionnant. Par exemple, Kieran McKenna affiche le pire pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Premier League ayant dirigé une saison complète de 38 matchs (10,5 %), mais qui s’attendait vraiment à ce qu’Ipswich Town, qui avait enchaîné deux promotions consécutives, se maintienne ?

Sans plus attendre, voici la sélection de GOAL des pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League :