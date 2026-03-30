Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Les supporters de football anglais se souviendront très certainement d’Ange Postecoglou pour avoir réussi, contre toute attente, à remporter l’Europa League tout en terminant 17e avec Tottenham la même saison. Ceux qui ont toujours été sceptiques à l’égard de l’Australien, cependant, s’attarderont plutôt sur son passage à Nottingham Forest.
Postecoglou, personnage énigmatique et motivant, était presque voué à l'échec, ce qui en dit long sur les problèmes plus généraux de Forest. Nuno Espirito Santo a été limogé sans ménagement après seulement trois matchs de la saison 2025-2026, bien qu'il ait mené l'équipe à la qualification européenne. Il a déclaré publiquement que sa relation avec le propriétaire controversé Evangelos Marinakis s'était détériorée, et selon certaines informations, cela serait dû à l'arrivée d'Edu Gaspar, en provenance d'Arsenal, au poste de directeur mondial du football.
Marinakis avait préparé le terrain pour l’arrivée de Postecoglou cet été en remettant un prix à l’ancien entraîneur des Spurs en Grèce, mais le fait d’attendre la fin du mercato pour opérer un changement de direction aussi radical, opposant deux personnalités diamétralement opposées, donnait l’impression de quelqu’un qui ne savait pas ce qu’il faisait. Sans pré-saison et face à la résistance des joueurs et des supporters au départ de Nuno, Postecoglou n’a même pas pu profiter de l’effet « nouveau manager » et a perdu quatre de ses cinq matchs de Premier League, tout en ne récoltant qu’un point lors de ses deux rencontres d’Europa League et en voyant une avance de 2-1 lui échapper dans le temps additionnel à Swansea en Carabao Cup.
Pour couronner le tout, le départ de Postecoglou a été confirmé par Forest 18 minutes après le coup de sifflet final de leur défaite 3-0 contre Chelsea. Selon certaines informations, il aurait rapidement vu les joueurs dans les vestiaires avant d'être escorté hors du stade et de partir au volant de sa voiture. Une fin peu glorieuse pour une ère de 39 jours.