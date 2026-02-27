Getty Images Sport
Igor Tudor admet que son poste à Tottenham est le plus grand défi de sa carrière, alors que le Croate tente de sauver les Spurs de la relégation
Tudor estime que le travail peut changer le destin du club
Tudor était dans le banc pour la première fois alors que les Spurs étaient une nouvelle fois battus par leurs rivaux du nord de Londres. Une douloureuse défaite à domicile contre leurs rivaux d'Arsenal a prolongé la série sans victoire de Tottenham à neuf matchs et n'a permis au club de remporter que deux victoires sur ses 18 derniers matchs dans la division. La décision de nommer Tudor n'a pas été sans susciter des critiques, le club se trouvant dans une période de transition après le départ de Thomas Frank. L'ancien entraîneur de la Juventus a admis que le poste était plus difficile que prévu, mais il estime que le travail à l'entraînement peut renverser la tendance avant le déplacement de dimanche à Fulham, de l'autre côté de Londres.
« C'est un défi encore plus grand »
Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait de son plus grand sauvetage, Tudor a répondu : « Probablement, si j'en juge par les difficultés que je constate, probablement, oui. C'est un défi encore plus grand, une motivation encore plus forte pour le relever, et nous le faisons. »
Malgré les perspectives sombres, Tudor est resté déterminé, déclarant : « Probablement oui. Oui, c'est très difficile, mais comme je l'ai déjà dit, je ne change pas d'avis, c'est comme ça, donc il faut travailler quotidiennement, se concentrer, améliorer tout ce qu'il faut améliorer, la condition physique, la confiance mentale, les performances, et attendre le retour des joueurs. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons faire, moins penser aux autres, c'est toujours bon et ça sera bon. »
La mission de survie commence maintenant
Les Spurs occupent actuellement la 16e place, avec seulement quatre points d'avance sur la zone de relégation, alors qu'il ne reste plus que 11 matchs à jouer. L'avenir des Spurs en Premier League est en jeu après une série de résultats catastrophiques au cours des mois d'hiver, qui a laissé le club londonien flirter avec une relégation inimaginable en Championship. Tudor est déterminé à faire abstraction de toute distraction extérieure afin que son équipe reste concentrée sur la lutte pour le maintien.
« Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons faire, et moins penser aux autres, c'est toujours une bonne chose et ça sera bénéfique », a déclaré Tudor.
Malgré leurs difficultés nationales, les Spurs découvriront vendredi leurs adversaires en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cependant, Tudor a promis de ne pas gaspiller son énergie à penser à d'éventuelles rencontres prestigieuses avec les poids lourds continentaux que sont l'Atlético Madrid ou Galatasaray, en raison de la position précaire du club au classement. Le manager intérimaire garde les yeux rivés sur son objectif jusqu'à ce que le maintien soit mathématiquement assuré.
« Je ne pense pas trop au tirage au sort. Si vous me demandez si j'attends le tirage au sort de demain, cela ne changera rien pour moi », a ajouté Tudor.
Le retour de Danso et Porro à Craven Cottage
Sa priorité reste claire : marquer des points dans le championnat national. Le retour du défenseur Kevin Danso et de l'arrière Pedro Porro pour le match crucial de dimanche à Craven Cottage donnera un coup de pouce à l'entraîneur croate, en apportant une profondeur bien nécessaire à une défense en difficulté.
Le duo pourrait être aligné aux côtés de Micky van de Ven, qui a été critiqué cette semaine après qu'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ait laissé entendre que le défenseur central néerlandais avait ignoré les instructions de Tudor de monter pendant la défaite contre Arsenal.
Tudor a réitéré son engagement en faveur d'un style de jeu agressif, même si l'équipe actuelle a du mal à s'y adapter.
« Nous voulons monter parce que nous voulons adopter ce style où nous pressons haut, mais pour l'instant, c'est trop pour eux, c'est pourquoi j'étais un peu frustré, mais cela fait partie du jeu », a-t-il conclu.
