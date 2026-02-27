Igor Tudor admet que son poste à Tottenham est le plus grand défi de sa carrière, alors que le Croate tente de sauver les Spurs de la relégation

Les Spurs occupent actuellement la 16e place, avec seulement quatre points d'avance sur la zone de relégation, alors qu'il ne reste plus que 11 matchs à jouer. L'avenir des Spurs en Premier League est en jeu après une série de résultats catastrophiques au cours des mois d'hiver, qui a laissé le club londonien flirter avec une relégation inimaginable en Championship. Tudor est déterminé à faire abstraction de toute distraction extérieure afin que son équipe reste concentrée sur la lutte pour le maintien.

« Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons faire, et moins penser aux autres, c'est toujours une bonne chose et ça sera bénéfique », a déclaré Tudor.

Malgré leurs difficultés nationales, les Spurs découvriront vendredi leurs adversaires en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cependant, Tudor a promis de ne pas gaspiller son énergie à penser à d'éventuelles rencontres prestigieuses avec les poids lourds continentaux que sont l'Atlético Madrid ou Galatasaray, en raison de la position précaire du club au classement. Le manager intérimaire garde les yeux rivés sur son objectif jusqu'à ce que le maintien soit mathématiquement assuré.

« Je ne pense pas trop au tirage au sort. Si vous me demandez si j'attends le tirage au sort de demain, cela ne changera rien pour moi », a ajouté Tudor.