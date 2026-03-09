Getty Images Sport
Igor Tudor admet que le maintien en Premier League est la priorité absolue de Tottenham avant son match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid
Tudor privilégie le classement en championnat plutôt que les compétitions européennes
L'entraîneur croate, qui a essuyé trois défaites lors de ses trois premiers matchs depuis sa prise de fonction, tout en devant composer avec une liste de blessés de plus en plus longue, s'est montré franc quant à la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le club, qui doit jongler entre la lutte pour le maintien en Premier League et la quête de la gloire européenne.
« Notre premier objectif est la Premier League et cela doit être dit publiquement », a déclaré l'entraîneur par intérim. « Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Chaque match est important. Nous devons progresser pour que cela puisse être une opportunité. C'est une compétition totalement différente contre une équipe qui a une histoire, une expérience et une qualité en Ligue des champions. »
Un retour sur les lieux de l'ancienne gloire
Ce match marque un retour doux-amer au Metropolitano, le stade où les Spurs ont disputé la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool. Cependant, la réalité actuelle est loin de ces sommets, puisque le club occupe actuellement la 16e place après une série catastrophique de 11 matchs sans victoire en championnat. Tudor considère toutefois le match contre l'Atlético comme une occasion de régler des problèmes tactiques sous-jacents.
« Cela peut peut-être nous aider à voir les problèmes que nous avons », a expliqué Tudor lors de sa conférence de presse d'avant-match. « Ce genre de matchs peut nous aider à changer de cap, à grandir en tant qu'équipe, à mieux faire les choses. »
Les renforts défensifs apportent un coup de pouce opportun
Même si les perspectives restent sombres, Tudor pourra compter sur le retour de plusieurs défenseurs clés pour le match à Madrid. Cristian Romero est disponible malgré sa suspension nationale en cours, tandis que Micky van de Ven est également éligible pour la sélection européenne. Ces retours sont essentiels pour une défense qui a encaissé neuf buts lors des trois premiers matchs de Tudor à la tête de l'équipe contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace.
« Le retour de ces joueurs est important », a souligné Tudor en discutant de ses options de sélection. « Pour la première fois depuis mon arrivée ici, nous aurons des joueurs disponibles pour tous les postes en défense, à leurs positions habituelles. » À propos du retour de Romero, il a ajouté : « Je suis heureux de le retrouver. Il a beaucoup manqué et il n'était pas content de ne pas pouvoir aider l'équipe. Il a beaucoup travaillé, en faisant des séances de course à pied séparées avec le préparateur physique. Je suis sûr qu'il sera un leader, comme toujours. »
Simeone met en garde contre la complaisance
Malgré les difficultés rencontrées par Tottenham sur le plan national, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, reste méfiant face à la menace que représente l'équipe anglaise, et salue tout particulièrement Conor Gallagher, recruté en janvier. L'ancien milieu de terrain de l'Atlético s'apprête à affronter son ancien club pour la première fois depuis son transfert à Londres pour 35 millions de livres sterling. Simeone a fait l'éloge de l'international anglais, soulignant son « éthique de travail exceptionnelle » et sa polyvalence, dont il a fait preuve lors de son bref passage dans la capitale espagnole.
« Très humble, très dangereux », a déclaré Simeone à propos de Gallagher. « Il peut jouer à différents postes sur le terrain. Il a une éthique de travail impressionnante. Il a un excellent comportement et nous gardons de très bons souvenirs de son passage à l'Atlético Madrid. »
Pour les Spurs, le défi est immense : ils affrontent une équipe de l'Atlético qui occupe la troisième place de la Liga et qui a marqué 15 buts lors de ses quatre derniers matchs à domicile, ce qui rend l'approche pragmatique de Tudor, axée sur la survie, nécessaire, même si elle est douloureuse.
