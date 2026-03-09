Igor Tudor admet que le maintien en Premier League est la priorité absolue de Tottenham avant son match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid

L'entraîneur croate, qui a essuyé trois défaites lors de ses trois premiers matchs depuis sa prise de fonction, tout en devant composer avec une liste de blessés de plus en plus longue, s'est montré franc quant à la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le club, qui doit jongler entre la lutte pour le maintien en Premier League et la quête de la gloire européenne.

« Notre premier objectif est la Premier League et cela doit être dit publiquement », a déclaré l'entraîneur par intérim. « Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Chaque match est important. Nous devons progresser pour que cela puisse être une opportunité. C'est une compétition totalement différente contre une équipe qui a une histoire, une expérience et une qualité en Ligue des champions. »