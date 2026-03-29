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Igor Tudor a été LIMOGÉ par Tottenham après seulement sept matchs disputés en 44 jours, la cuisante défaite face à Nottingham Forest ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase
Bilan de Tudor à la tête des Spurs : un point en Premier League
Des mesures décisives ont été prises au Tottenham Hotspur Stadium alors qu'il ne reste plus que sept rencontres à disputer dans la saison 2025-2026. Les Spurs ne devancent la zone de relégation que d'une place et d'un seul point, suite à une série de résultats inquiétants.
Tudor n'a récolté qu'un seul point lors de ses cinq matches de Premier League à la tête de l'équipe – un match nul 1-1 contre Liverpool – et a également vu son équipe se faire éliminer en huitièmes de finale de la Ligue des champions après une défaite 7-5 sur l'ensemble des deux matches contre l'Atlético de Madrid.
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Les Spurs annoncent le départ de Tudor
Les Spurs ont décidé qu'un nouveau changement sur le banc s'imposait, alors qu'ils risquent de chuter en Championship. Le contrat de Tudor – qui devait courir jusqu'à ce qu'un entraîneur permanent soit trouvé cet été – a donc été résilié prématurément.
Un communiqué publié sur le site officiel du club indique : « Nous pouvons confirmer qu’il a été convenu d’un commun accord que l’entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d’entraîneur des gardiens et de préparateur physique.
« Nous remercions Igor, Tomislav et Riccardo pour leurs efforts au cours des six dernières semaines, durant lesquelles ils ont travaillé sans relâche. Nous prenons également acte du deuil qu’Igor a récemment subi et lui adressons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en cette période difficile. Des informations concernant la nomination d’un nouvel entraîneur principal seront communiquées en temps voulu. »
Quand Tottenham nommera-t-il un nouvel entraîneur ?
Selon The Athletic, « les Spurs devraient nommer un nouvel entraîneur dans les prochains jours, à temps pour le retour de la plupart des joueurs de l'équipe première au centre d'entraînement après la trêve internationale ». Le site précise ensuite que « le plan prévoit que le successeur de Tudor dispose de dix jours pour préparer le prochain match, à l'extérieur contre Sunderland le 12 avril ».
En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’ancien assistant de Tudor, Bruno Saltor, « dirigera l’entraînement des quelques joueurs restés à Hotspur Way pendant la trêve de trois semaines entre les matchs ».
La défaite 3-0 face à Nottingham Forest, autre équipe de bas de classement, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tudor. Ce revers, subi à domicile, a fait chuter les Spurs à la 17e place du classement de la Premier League.
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Qui sera le troisième entraîneur de Tottenham cette saison ?
Le bref mandat de Tudor à la tête des Spurs a débuté par trois défaites consécutives face à Arsenal, Fulham et Crystal Palace, faisant de lui le deuxième entraîneur de l'histoire de Tottenham à connaître un tel début de saison, après Martin Jol qui avait connu le même sort en novembre 2004.
Un troisième entraîneur est désormais pressenti pour cette saison, la dernière fois que cela s'est produit remontant à la saison 2022-2023, lorsque Antonio Conte, Cristian Stellini et Ryan Mason se sont tous succédé sur le banc.
The Athletic fait partie de ceux qui affirment que l’ancien entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, actuellement sans emploi après avoir quitté le grand club français de Marseille, a été identifié comme la cible principale par la direction de Tottenham.
Il préférerait toutefois faire son retour à l'entraînement cet été – plutôt que de rejoindre une mission de sauvetage en fin de saison – et a fait l'objet d'objections de la part de trois groupes de supporters de Tottenham suite à son soutien à l'ancien attaquant de Manchester United Mason Greenwood lors de son passage à Marseille.