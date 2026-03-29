Igor Tudor a été LIMOGÉ par Tottenham après seulement sept matchs disputés en 44 jours, la cuisante défaite face à Nottingham Forest ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase

Le bref mandat de Tudor à la tête des Spurs a débuté par trois défaites consécutives face à Arsenal, Fulham et Crystal Palace, faisant de lui le deuxième entraîneur de l'histoire de Tottenham à connaître un tel début de saison, après Martin Jol qui avait connu le même sort en novembre 2004.

Un troisième entraîneur est désormais pressenti pour cette saison, la dernière fois que cela s'est produit remontant à la saison 2022-2023, lorsque Antonio Conte, Cristian Stellini et Ryan Mason se sont tous succédé sur le banc.

The Athletic fait partie de ceux qui affirment que l’ancien entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, actuellement sans emploi après avoir quitté le grand club français de Marseille, a été identifié comme la cible principale par la direction de Tottenham.

Il préférerait toutefois faire son retour à l'entraînement cet été – plutôt que de rejoindre une mission de sauvetage en fin de saison – et a fait l'objet d'objections de la part de trois groupes de supporters de Tottenham suite à son soutien à l'ancien attaquant de Manchester United Mason Greenwood lors de son passage à Marseille.