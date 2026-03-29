Igor Protti : « J'apprends à remarcher. Sacchi m'avait dit que je ne pourrais jouer qu'en Serie C au mieux. »

Igor Protti présente le film « Igor. Le héros romantique du football », à l'affiche dès lundi, et raconte son combat contre le cancer du côlon diagnostiqué il y a dix mois. « J'apprends à marcher à nouveau, comme quand on est petit », raconte l'ancien attaquant dans une interview accordée à Sky.





« Depuis dix mois, je lutte contre un adversaire sournois. Malheureusement, ce parcours m'a déjà causé plusieurs complications qui me font reculer un peu », explique Protti, né en 1967, auteur de 669 matchs et 257 buts en carrière, meilleur buteur de la Serie A en 1995-1996. « Il y a peu, j’ai subi une nouvelle opération et, après 20 jours alité, je recommence à marcher, j’essaie de me remettre sur pied. »





Protti poursuit : « De nombreux supporters m’ont envoyé des messages de soutien et de solidarité, me demandant de me battre et de ne pas abandonner. Cela montre que le football est une grande communauté qui semble parfois diviser, mais qui, au contraire, nous rassemble tous sous le drapeau d’une même équipe. »



