« Ce magnifique parcours, comme chaque match, s’est achevé au coup de sifflet final.

Trouver les mots justes s’avère difficile ; il me suffit donc de remercier ma grande et merveilleuse famille, tant aimée.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont aimé et soutenu, ainsi que les supporters des clubs où j’ai évolué pour l’affection constante qu’ils m’ont témoignée et que j’ai toujours partagée.

En espérant que ce soit un « à bientôt » plutôt qu’un « adieu ».

Pour lui rendre un dernier hommage, rendez-vous dès 15 h aujourd’hui à la salle d’adieu Frongillo, au cimetière de Cecina, Via della Rimembranza.







