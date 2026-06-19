Le monde du football est en deuil : Igor Protti s’est éteint cette nuit à l’âge de 58 ans. L’ancien attaquant luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du côlon qui s’était propagé aux vertèbres. Sa famille a annoncé le décès dans un message publié sur les réseaux sociaux : « C’est avec une immense douleur que nous vous annonçons qu’Igor nous a quittés cette nuit. Il a souhaité vous laisser ce message d’adieu que nous partageons conformément à ses dernières volontés :
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Igor Protti est décédé à l’âge de 58 ans. Son dernier message : « Ce voyage touche à sa fin. »
LE DERNIER MESSAGE
« Ce magnifique parcours, comme chaque match, s’est achevé au coup de sifflet final.
Trouver les mots justes s’avère difficile ; il me suffit donc de remercier ma grande et merveilleuse famille, tant aimée.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aimé et soutenu, ainsi que les supporters des clubs où j’ai évolué pour l’affection constante qu’ils m’ont témoignée et que j’ai toujours partagée.
En espérant que ce soit un « à bientôt » plutôt qu’un « adieu ».
Pour lui rendre un dernier hommage, rendez-vous dès 15 h aujourd’hui à la salle d’adieu Frongillo, au cimetière de Cecina, Via della Rimembranza.