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IFAB : les joueurs qui se couvrent la bouche pour dissimuler des insultes discriminatoires risquent un carton rouge
La FIFA passe à l’action
Les arbitres pourront désormais distribuer directement un carton rouge aux joueurs qui se couvrent la bouche pour dissimuler des propos potentiellement discriminatoires, une mesure forte destinée à éradiquer les insultes du football. Ils auront également le pouvoir d’expulser tout joueur qui quitte le terrain en signe de protestation, une décision qui fait écho à la sortie spectaculaire de l’équipe du Sénégal lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, après l’attribution controversée d’un penalty au Maroc.
- AFP
Gianni Infantino appelle au changement
Ce changement de règlement fait suite à la suggestion du président de la FIFA, Gianni Infantino, selon laquelle des mesures devraient être prises à l'encontre des joueurs qui tentent de dissimuler un comportement discriminatoire. En février, Vinicius Jr a affirmé que Prestianni lui avait adressé des insultes à caractère raciste. Prestianni soutient quant à lui qu'il a plutôt utilisé une insulte homophobe. L'Argentin s'est vu infliger une suspension de six matches.
« Si un joueur se couvre la bouche pour parler et que ses propos présentent une connotation raciste, alors il doit évidemment être expulsé. Il faut présumer qu’il a tenu des propos qu’il n’aurait pas dû tenir, sinon il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », a déclaré Infantino.
Des changements imminents
L'IFAB a annoncé l'entrée en vigueur immédiate des nouvelles règles. Elles devraient être appliquées lors de la Coupe du monde, et la FIFA espère qu'elles auront principalement un effet dissuasif, plutôt que d'être une sanction fréquemment infligée. Cela marque une rupture avec la procédure habituelle, qui prévoit de tester les règles dans les divisions inférieures avant de les généraliser à l'échelle mondiale.
- AFP
La Coupe d’Afrique des Nations fait toujours l’objet de débats.
Quant à la Coupe d’Afrique des nations, la polémique demeure. La Confédération africaine de football a attribué le trophée au Maroc après que le Sénégal a quitté le terrain, bien que ce dernier ait finalement gagné la rencontre aux tirs au but.