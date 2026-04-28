Ce changement de règlement fait suite à la suggestion du président de la FIFA, Gianni Infantino, selon laquelle des mesures devraient être prises à l'encontre des joueurs qui tentent de dissimuler un comportement discriminatoire. En février, Vinicius Jr a affirmé que Prestianni lui avait adressé des insultes à caractère raciste. Prestianni soutient quant à lui qu'il a plutôt utilisé une insulte homophobe. L'Argentin s'est vu infliger une suspension de six matches.

« Si un joueur se couvre la bouche pour parler et que ses propos présentent une connotation raciste, alors il doit évidemment être expulsé. Il faut présumer qu’il a tenu des propos qu’il n’aurait pas dû tenir, sinon il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », a déclaré Infantino.