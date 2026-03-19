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Nino Duit

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ICÔNES : Pourquoi l'Allemagne portait le rouge et le noir lors de sa victoire écrasante 7-1 contre le Brésil à la Coupe du monde 2014

À l’été 2014, l’Allemagne n’a pas seulement remporté la Coupe du monde sur le sol brésilien : elle a laissé derrière elle l’un des symboles d’unité les plus forts et les plus inattendus que le football ait jamais connus. Au-delà de l'inoubliable victoire 7-1 en demi-finale face aux hôtes, un match qui a choqué le monde entier, un maillot rouge et noir en est venu à représenter quelque chose de plus profond que la victoire ou la défaite : le respect, l'empathie et un lien improbable entre deux nations du football. Voici Icons, une série d'articles et de podcasts de GOAL qui revient sur les dix dernières Coupes du monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont marquées, faisant revivre l'esprit de chaque tournoi.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, encore Toni Kroos, Sami Khedira : après moins de 29 minutes de jeu, l'Allemagne menait 5-0 face au Brésil, pays hôte, en demi-finale de la Coupe du monde 2014. C'était une déroute aux proportions historiques, l'occasion rêvée de danser un peu la samba dans les vestiaires – puis sur le terrain. Rien ne pouvait aller de travers ; le Brésil était brisé, l'Allemagne avait déjà assuré sa place en finale.

Et pourtant, qu’a dit l’entraîneur Joachim Löw lors de son discours à la mi-temps ? « J’ai dit : “Si l’un d’entre nous commence à faire le pitre, à ridiculiser l’adversaire, à ne plus jouer avec un sérieux absolu – cette personne ne sera certainement pas en finale, si nous y arrivons.” »

Löw a également rappelé à ses joueurs leur amère défaite en demi-finale contre l’Italie lors de la Coupe du monde 2006 à domicile et la douleur qui l’avait accompagnée, tout en évoquant les quatre semaines exceptionnelles que l’équipe allemande avait déjà passées au Brésil.

« Les Brésiliens nous ont témoigné beaucoup de respect dans tout le pays », a expliqué plus tard le sélectionneur national. « Et pour moi, il était hors de question que nous les humilions ou que nous les traitions avec arrogance. »

À première vue, ce fut une véritable déroute. Mais en y regardant de plus près, ce fut l’aboutissement d’une entente internationale que seul le football peut peut-être permettre. Le maillot de l’Allemagne ce soir-là, avec ses rayures horizontales rouges et noires à la Flamengo, en est le symbole.


  • Renverser la tendance

    Traditionnellement, l'Allemagne fait partie des équipes nationales les moins appréciées de la planète, pour employer un euphémisme. En 1954 et 1974, elle a empêché les deux équipes nationales européennes les plus talentueuses du XXe siècle – respectivement la Hongrie de Ferenc Puskás et les Pays-Bas de Johan Cruyff – de remporter les titres de championnes du monde que beaucoup estimaient qu'elles méritaient, au terme de finales âprement disputées.

    Dans les années 1980, la réputation de l'Allemagne dans le monde du football était complètement ruinée. Lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne, il y eut d'abord « la honte de Gijón », lorsque l'Allemagne et l'Autriche s'entendirent pour se qualifier toutes deux aux dépens de l'Algérie, avant l'attaque de Harald « Toni » Schumacher contre le Français Patrick Battiston en demi-finale.

    Au lieu de susciter la sympathie, cependant, l’Allemagne a continué à accumuler les titres avec assiduité, remportant le Championnat d’Europe en 1980, la Coupe du monde de 1990 et l’Euro 96. « Le football est un jeu simple », aurait déclaré le légendaire attaquant anglais Gary Lineker, « 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. »

    Au début du nouveau millénaire, le vent a lentement tourné. Le conte de fées estival de la Coupe du monde 2006 à domicile, où l’Allemagne s’est inclinée de justesse en demi-finale face à l’Italie, future championne, a permis au pays d’organiser un tournoi que le monde entier a acclamé. La performance rafraîchissante de la jeune et talentueuse équipe allemande lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud lui a quant à elle valu de nombreux admirateurs avant sa défaite, tout aussi serrée, en demi-finale face à l’Espagne, future vainqueure. À présent, elle cherchait à se faire des amis au Brésil.

    « Votre maillot pour Rio », c'est ainsi que la DFB a choisi de commercialiser son nouveau maillot extérieur rouge et noir – pratiquement une imitation du maillot domicile emblématique du Flamengo – pour la Coupe du monde à venir en février 2014. Jusqu'alors, les maillots extérieurs de l'Allemagne étaient principalement verts. Ils étaient parfois rouges ou noirs, mais jamais les deux à parts égales.

    « Le nouveau maillot est superbe et me rappelle celui du Flamengo de Rio de Janeiro », a déclaré Mesut Özil. « Il va certainement nous porter chance pour la Coupe du monde au Brésil. » Ce fut le début d’une remarquable offensive de charme, l’Allemagne visant à remporter un nouveau titre et à conquérir le cœur des hôtes.

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  • best-seller brésilien

    Le pari de la DFB s'est rapidement avéré payant. Bien avant même le coup d'envoi de la Coupe du monde, le maillot extérieur de l'Allemagne avait déjà suscité l'engouement au Brésil.

    « Quand le maillot allemand aux couleurs du Flamengo a été dévoilé, j’ai décidé de soutenir l’Allemagne », a déclaré un supporter brésilien, cité par le quotidien local O Dia dans un article consacré à ce maillot spécial.

    Cet enthousiasme a été suivi d’une frénésie d’achats, le maillot devenant en très peu de temps un best-seller au Brésil. Il a rapidement été en rupture de stock dans les magasins de sport de Rio de Janeiro, tandis que des contrefaçons inondaient Copacabana. De retour en Allemagne, Bastian Schweinsteiger a posé au centre d’entraînement du Bayern Munich vêtu d’un maillot Flamengo original afin de renforcer cette relation naissante.

    Pendant ce temps, un expatrié allemand à Rio, Bernhard Weber, alias MC Gringo, a saisi l’occasion et, inspiré par le maillot spécial de l’Allemagne, a écrit la chanson « Deutscher Fussball ist geil, beweg’ dein Hinterteil » (« Le football allemand, c’est génial, bouge tes fesses »). Dans le clip qui l'accompagne, Weber danse dans les rues, sur les plages, dans les marchés et les favelas de Rio de Janeiro, chantant tour à tour en portugais et en allemand, vêtu d'un maillot rouge et noir de l'Allemagne, d'une casquette du Flamengo et accompagné d'une Brésilienne légèrement vêtue. Très vite, la chanson a été diffusée régulièrement à la télévision brésilienne et dans les bars de plage.

  • Faire forte impression sur le terrain

    Début juin, l'équipe allemande est enfin arrivée au Brésil et s'est installée au centre d'entraînement de Campo Bahia, construit spécialement pour la Coupe du monde. Elle s'est immédiatement efforcée de s'intégrer à la communauté locale : Schweinsteiger et Manuel Neuer ont dansé avec des supporters locaux sur l'hymne d'un club de Bahia, tandis que toute l'équipe participait à des événements sociaux dans la région. Le journaliste sportif brésilien Renato Costa les a félicités lors d'une interview accordée à la Deutsche Welle, déclarant : « On voit bien que l'équipe de la DFB s'intéresse au Brésil et fait beaucoup d'efforts. » 

    Sur le terrain, l’Allemagne a pratiqué un football à couper le souffle, à commencer par une impressionnante victoire 4-0 contre le Portugal lors du match d’ouverture, grâce notamment à un triplé de Müller. Cette victoire a été suivie d’un match nul contre le Ghana, avant que l’Allemagne n’enfile pour la première fois son maillot extérieur lors d’une victoire contre les États-Unis qui lui a assuré la première place de son groupe. Malgré cela, elle a frôlé l’élimination contre l’Algérie en huitièmes de finale, nécessitant les prolongations pour se qualifier.

    De son côté, le Brésil, pays hôte, tenait également ses supporters en haleine. Après avoir remporté son groupe, la Seleção a battu le Chili de justesse lors d’une séance de tirs au but dramatique en huitièmes de finale. Les supporters locaux ont célébré cette victoire avec frénésie, mais Schweinsteiger et Lukas Podolski ont fait de même, et des vidéos montrant les deux Allemands en train de se réjouir avec des drapeaux brésiliens sont devenues virales.


  • « La nation rouge et noire »

    En quarts de finale, le Brésil a battu la Colombie, mais a perdu sa superstar incontestée, Neymar, victime d’une blessure au dos. De son côté, l’Allemagne devait se rendre à Rio de Janeiro – fief du Flamengo – pour la première fois afin d’y affronter la France.

    Le Clube de Regatas do Flamengo était à l’origine un club d’aviron, mais s’est rapidement tourné vers le football. Dans les années 1930, Leonidas, première véritable star du football brésilien et meilleur buteur de la Coupe du monde 1938, en était la figure de proue. Près de 50 ans plus tard, en 1981, le légendaire Zico a mené le Flamengo à son premier titre de la Copa Libertadores ainsi qu’à la Coupe du monde des clubs, après avoir balayé Liverpool à Tokyo. Depuis lors, le Flamengo est de loin le club le plus populaire du pays.

    Presque toutes les plus grandes stars brésiliennes ont joué pour le Flamengo à un moment ou à un autre, de Mario Zagallo à Bebeto, de Romario à Ronaldinho, d’Adriano à Vinicius Jr, et après de nombreuses années de disette, il y a récemment eu davantage de raisons de se réjouir. Flamengo a remporté le championnat brésilien en 2019 et 2020, la Copa Libertadores en 2019 et 2022, et la Copa do Brasil en 2022 et 2024.

    Selon les derniers sondages, Flamengo compte environ 47 millions de supporters, soit plus d’un cinquième de la population brésilienne, qui se qualifient eux-mêmes de « nation rouge et noire ».


  • Offensive de charme

    Avant leur première apparition au Maracanã, Schweinsteiger et Podolski ont partagé une photo d'eux-mêmes vêtus de maillots du Flamengo, sur un balcon surplombant la plage de Rio de Janeiro.

    Podolski, en particulier, ne se lassait pas de voir se renforcer les liens entre le club et l'équipe d'Allemagne. Pendant la Coupe du monde, il publiait régulièrement des tweets en portugais et des photos de lui avec Ronaldo et Ronaldinho, et même après le tournoi, il a continué à échanger avec les supporters de Flamengo sur les réseaux sociaux. Le club a même tenté de le recruter à plusieurs reprises au cours de la décennie suivante.

    « Tout le monde sait que j'aime le Brésil depuis la Coupe du monde, et surtout le club de Flamengo », a poursuivi Podolski auprès de Globo Esporte.

    Lors de leur première apparition sur le terrain de Flamengo, Podolski et ses coéquipiers ont battu la France 1-0, Mats Hummels marquant le but décisif d'une tête. Il ne restait plus qu'à affronter le Brésil en demi-finale.

  • Humble

    Selon les médias locaux, plus d’un demi-million de maillots de l’Allemagne avaient été vendus au Brésil avant la rencontre entre les deux équipes, la grande majorité étant rouges et noirs. Le journal sportif brésilien Lance a même invité ses lecteurs à envoyer des photos d’eux-mêmes portant le maillot rouge et noir de l’Allemagne. Le maillot s’est également très bien vendu en Allemagne, et Adidas a indiqué que les chiffres de vente « dépassaient toutes les attentes ».

    Müller, Klose, Kroos, encore Kroos, Khedira : après 29 minutes, le score à Belo Horizonte était de 0-5, une déroute aux proportions historiques. Löw a appelé son équipe à faire preuve de retenue à la mi-temps, et ses joueurs ont suivi ses consignes. Le remplaçant André Schürrle a tout de même marqué deux fois en fin de match avant que le Brésilien Oscar ne porte le score à 1-7.

    « Depuis 2006, nous savons à quel point il est douloureux de perdre une demi-finale dans son propre pays », a écrit la DFB en portugais sur ses réseaux sociaux après le coup de sifflet final. « Nous vous souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. »

    Le message était accompagné de photos de Schweinsteiger réconfortant son adversaire David Luiz, de Müller tapotant le dos de Dante, de Philipp Lahm s'occupant d'Oscar et de l'image déchirante d'un vieil homme brésilien moustachu qui allait devenir le visage de la tragédie dans les médias. En larmes, il s’accrochait à une réplique du trophée de la Coupe du monde dans les tribunes de l’Estadio Mineirao. Plus tard, il a consciencieusement remis le trophée à un jeune supporter allemand.

    L'homme a ensuite été identifié comme étant Clovis Acosta Fernandes, un fidèle supporter qui suivait son équipe nationale depuis de nombreuses années et qui devait accepter ce qui était probablement sa défaite la plus amère en tant que supporter devant le monde entier. Après le match, il a publié sur Facebook une photo de lui avec Franz Beckenbauer, alors sélectionneur de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 1990, et a écrit en allemand : « J'espère que dimanche, vous brandirez le trophée dans le temple sacré du football, le Maracana. »

  • Les favoris à domicile

    Cet article reflétait l'opinion dominante au Brésil, selon laquelle, malgré la défaite historique subie en demi-finale, les hôtes soutiendraient fermement l'Allemagne lors de la finale contre leur rivale jurée et détestée, l'Argentine.

    Le portail Internet UOL a même affirmé que l'Allemagne était « plus brésilienne que le Brésil » en raison de son style de jeu et, en partie, de ses maillots rouges et noirs. Le journal O Estado de São Paulo a quant à luisalué le « comportement exceptionnel » des Allemands, déclarant qu'« ils ont appris à comprendre l'esprit de cette région ». En prévision de la finale contre l'Argentine, le journal sportif Lance a simplement écrit : « Nous sommes tous l'Allemagne ».

    Encouragée par les supporters allemands qui avaient fait le déplacement, mais aussi par les Brésiliens sur place, l’équipe de Löw a battu l’Argentine de Lionel Messi 1-0 en prolongation grâce à un but à bout portant de Mario Götze. L’Allemagne a non seulement remporté son quatrième titre de championne du monde au Brésil, mais elle s’est également fait de nombreux nouveaux supporters à travers le monde et dans le pays hôte. 

    Sans surprise, Podolski a posé avec le trophée de la Coupe du monde vêtu d’un maillot du Flamengo, ce qui signifie qu’au moins une petite partie de la nation rouge et noire a pu profiter du succès de l’Allemagne.


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