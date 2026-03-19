ICÔNES : Pourquoi l'Allemagne portait le rouge et le noir lors de sa victoire écrasante 7-1 contre le Brésil à la Coupe du monde 2014

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, encore Toni Kroos, Sami Khedira : après moins de 29 minutes de jeu, l'Allemagne menait 5-0 face au Brésil, pays hôte, en demi-finale de la Coupe du monde 2014. C'était une déroute aux proportions historiques, l'occasion rêvée de danser un peu la samba dans les vestiaires – puis sur le terrain. Rien ne pouvait aller de travers ; le Brésil était brisé, l'Allemagne avait déjà assuré sa place en finale.

Et pourtant, qu’a dit l’entraîneur Joachim Löw lors de son discours à la mi-temps ? « J’ai dit : “Si l’un d’entre nous commence à faire le pitre, à ridiculiser l’adversaire, à ne plus jouer avec un sérieux absolu – cette personne ne sera certainement pas en finale, si nous y arrivons.” »

Löw a également rappelé à ses joueurs leur amère défaite en demi-finale contre l’Italie lors de la Coupe du monde 2006 à domicile et la douleur qui l’avait accompagnée, tout en évoquant les quatre semaines exceptionnelles que l’équipe allemande avait déjà passées au Brésil.

« Les Brésiliens nous ont témoigné beaucoup de respect dans tout le pays », a expliqué plus tard le sélectionneur national. « Et pour moi, il était hors de question que nous les humilions ou que nous les traitions avec arrogance. »

À première vue, ce fut une véritable déroute. Mais en y regardant de plus près, ce fut l’aboutissement d’une entente internationale que seul le football peut peut-être permettre. Le maillot de l’Allemagne ce soir-là, avec ses rayures horizontales rouges et noires à la Flamengo, en est le symbole.



