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ICÔNES : Comment Kylian Mbappé, alors adolescent, a imité Pelé à deux reprises lors du triomphe de la France à la Coupe du monde 2018

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Kylian Mbappé n’avait que 19 ans lorsqu’il a fait de la Coupe du monde 2018 sa révélation au monde entier : battant des records français et égalant des exploits qui remontaient à l’époque de Pelé, tout en menant les Bleus vers un titre qui semblait marquer le début d’une page historique. Pour la dernière édition d'Icons, le podcast et la série de reportages de GOAL qui revisite les dix dernières Coupes du monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont marqués, faisant revivre avec éclat l'esprit de chaque tournoi, nous revenons sur la façon dont Mbappé a dominé la scène en Russie pour la France...


«« Je ne veux pas être juste un simple passant dans le monde du football. » La profondeur des propos tenus par Kylian Mbappé au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2018 contrastait avec son jeune âge, mais il n’avait pas à s’inquiéter. À 19 ans, il venait de mener la France à la gloire sur la plus grande scène du football – imitant à deux reprises l’un des plus grands joueurs de tous les temps – et il est resté sous les feux de la rampe depuis lors.

Mbappé n’était pas vraiment un inconnu lorsqu’il est arrivé en Russie en tant que nouvelle figure de proue de l’équipe de France de Didier Deschamps. Destiné à devenir une superstar après ses débuts à Monaco, l’adolescent avait rejoint le club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain, un an plus tôt dans le cadre d’un prêt initial précédant un transfert définitif d’une valeur colossale de 180 millions d’euros (166 millions de livres sterling), ce qui signifiait qu’il était sur le point de devenir le deuxième joueur le plus cher de tous les temps à 19 ans. Il s'était immédiatement mis à rentabiliser cet investissement, contribuant à 38 buts lors de sa première saison dans la capitale française, même s'il était quelque peu en retrait des feux de la rampe en Ligue 1.

Néanmoins, la manière dont Mbappé a pris d’assaut le tournoi alors qu’il n’était encore qu’un adolescent était quelque chose qui n’avait pas été vu depuis Pelé en Suède en 1958, puisqu’il a imité à plusieurs reprises les exploits de ce géant de tous les temps. Si la Coupe du monde reste l’événement le plus captivant du football, c’est grâce à cette occasion éphémère, qui ne se présente que tous les quatre ans, d’assister en temps réel à l’ascension d’un joueur sur la plus grande scène qui soit. En 2018, ce joueur était Mbappé.

Ce fut le prologue d’une carrière qui s’annonçait au plus haut niveau, Mbappé étant désormais la superstar que tout le monde attendait qu’il devienne pour son club et son pays – et certainement pas quelqu’un qui n’aurait fait qu’un « simple passage » dans ce sport.


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    Tout a commencé par un tir à bout portant

    La France a en réalité connu des débuts difficiles en Russie, malgré un effectif de stars comprenant notamment Paul Pogba, N’Golo Kanté et Raphaël Varane. Elle a dû compter sur un penalty et un but contre son camp fortuit pour venir à bout de l’Australie lors de son premier match, avant de rencontrer des difficultés face à un autre adversaire coriace, le Pérou.

    Mais Mbappé a pris les choses en main pour propulser les Bleus en huitièmes de finale. Il serait difficile de se souvenir de son premier but en Coupe du monde sans l’aide d’Internet, et ce parce qu’il s’agit probablement du plus simple de toute sa carrière à ce jour : après que le tir dévié d’Olivier Giroud eut lobé le gardien péruvien, l’adolescent était là pour pousser le ballon au fond des filets à littéralement un mètre de la ligne. À ce moment-là, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de son pays en Coupe du monde.

    Une équipe de France largement remaniée a été tenue en échec 0-0 par le Danemark lors de son dernier match du groupe C, poursuivant ainsi son début de tournoi faussement indifférent, mais grâce à l’effort de Mbappé, elle était déjà assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur du groupe.

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    Surpasser un légende et imiter une autre

    30 juin 2018. C'est ce jour-là que le monde a commencé à prendre conscience. Si les gens n'avaient pas encore pris conscience des exploits de Mbappé lors de la phase de groupes, ils l'ont certainement fait en huitièmes de finale.

    C'était Kylian Mbappé contre Lionel Messi dans ce qui allait s'avérer être un classique de la Coupe du monde, alors que la décevante deuxième place de l'Argentine dans le groupe D avait donné lieu à un affrontement alléchant contre la France à Kazan lors du premier tour à élimination directe. Qualifié prématurément de « passation de flambeau » entre les meilleurs joueurs du monde à l’époque, ce match allait marquer un tournant décisif dans la carrière de Mbappé, qui a démontré son incroyable athlétisme et son efficacité redoutable devant le but pour inaugurer une nouvelle ère de superstars.

    C'est Mbappé qui a débloqué la situation dès la 11e minute, s'emparant du ballon dans sa moitié de terrain après une perte de balle de Messi, ironiquement. S'ensuivit une démonstration époustouflante des capacités de l'adolescent, qui a laissé presque toute l'équipe argentine dans son sillage, s'échappant de leur emprise et s'engouffrant dans la surface de réparation avant d'être fauché par le malheureux Marcos Rojo, qui tentait simplement de le suivre.

    Antoine Griezmann a converti le penalty qui en a résulté, mais ce match totalement imprévisible était de nouveau à égalité à l'heure de jeu après qu'Angel Di Maria et Benjamin Pavard eurent échangé des frappeurs de loin, suite à un tir dévié de Messi qui avait brièvement donné l'avantage à l'Albiceleste. Mais en l'espace de quatre minutes, Mbappé a pris le match à bras-le-corps et l'a arraché à l'Argentine.

    À la 64e minute, il a contrôlé un ballon rebondissant et s’est créé un espace dans une surface bondée avant de décocher une frappe puissante du pied gauche qui s’est glissée sous les poignets mous du gardien Franco Armani, donnant à son pays une avance de 3-2. Alors que leurs supporters étaient encore en liesse, une belle combinaison collective de l'arrière vers l'avant a abouti à une passe astucieuse de Giroud dans la course du jeune joueur de 19 ans, qui a conclu d'une frappe imparable du premier coup dans le coin inférieur du but, déclenchant une explosion de joie sur le banc.

    Malgré le but de consolation inscrit en fin de match par Sergio Agüero, cette performance a permis à Mbappé de mettre le match hors de portée d’un des plus grands joueurs de tous les temps, Messi, tout en imitant un autre grand en devenant le premier adolescent à marquer deux buts lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis Pelé, alors âgé de 17 ans, en Suède en 1958. Après 60 longues années, le record avait enfin été égalé.

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    « Pelé est dans une autre catégorie »

    Cet exploit lui a valu les éloges du regretté grand attaquant : Pelé s'est en effet exprimé sur Twitter en ces termes : « Félicitations, @KMbappe. Marquer deux buts en Coupe du monde à un si jeune âge te place en excellente compagnie ! Bonne chance pour tes prochains matchs. Sauf contre le Brésil ! »

    Mais bien qu’il ait rejoint l’icône brésilienne dans ce club des plus exclusifs, Mbappé n’a fait preuve que d’humilité après avoir qualifié son pays pour les quarts de finale de la Coupe du monde, déjouant ainsi son jeune âge.

    « C’est flatteur d’être le deuxième après Pelé, mais remettons les choses en perspective : Pelé est dans une autre catégorie », a-t-il déclaré. « Mais c’est bien de faire partie de ces gens-là et de marquer en phase à élimination directe. Je suis encore jeune, je suis né l’année où la France a remporté la Coupe du monde (1998). C’était notre seule fois, mais c’est notre chance de montrer nos capacités. Il n’y a certainement pas de meilleur endroit pour briller que celui-ci. Tous les meilleurs joueurs sont là, c’est la plus grande scène. »

    « [1998] C'était une bonne année : nous avons remporté la Coupe du monde et Kylian est né », a renchéri Deschamps, reconnaissant que nous avions tous vu Mbappé faire un pas de géant sur le chemin de la grandeur. « Dans un match aussi important, il a montré tout son talent. En plus de marquer deux buts et d'obtenir le penalty, il a également bien défendu quand il le fallait.

    « C’est un jeune homme formidable. Il adore le football, il sait tout sur les clubs et les joueurs. Je suis tellement heureux qu’il soit français et qu’il progresse aussi bien. »

    Ses coéquipiers ont eux aussi reconnu qu’il s’agissait d’un tournant décisif dans la carrière du jeune joueur. « C’est le Kylian qu’il nous fallait voir », a déclaré Griezmann aux médias. « Il a fait la différence en obtenant le penalty puis en marquant deux buts. Il est évident qu’il nous apporte beaucoup. Quand nous avons traversé des moments difficiles, il était là.

    « J'espère que le monde va désormais voir le potentiel que nous avons en tant qu'équipe. Mais Kylian s'est révélé aux yeux de tous. »

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    En coulisses

    Il semblait presque prédestiné que Mbappé n'ait pas le même impact en quarts et en demi-finales avant de redevenir le héros sur la plus grande scène, alors que la France – souvent critiquée pour ses tactiques conservatrices – se frayait un chemin jusqu'à la finale à Moscou.

    C'est Griezmann qui a inspiré l'équipe pour battre l'Uruguay en quarts de finale, offrant une passe décisive sur coup franc à Varane avant que le gardien Fernando Muslera ne parvienne pas à repousser son tir lointain, scellant ainsi une victoire sans encombre 2-0 grâce à l'efficacité impitoyable des Bleus. Mbappé a bien eu une occasion en or d'ouvrir le score, mais il a terriblement mal calculé son coup de tête.

    En demi-finale contre la Belgique, Mbappé a été le moteur de la France, contrainte de défendre pendant de longues périodes face à la génération dorée de ses voisins, emmenée par Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Bien qu’il n’ait pas marqué, le jeune joueur a constamment représenté une menace en contre-attaque, faisant preuve d’une grande vivacité et d’un sens du placement hors pair, ne laissant aucun répit à la défense belge.

    Le moment fort a été un incroyable coup de talon en deux temps qui a lancé Giroud vers le but, mais la tentative de l'attaquant a été repoussée par un blocage désespéré. Finalement, cependant, la tête de Samuel Umtiti a suffi aux hommes de Deschamps pour se hisser en finale, où la Croatie les attendait.

  • France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia FinalGetty Images Sport

    Briller sur la plus grande scène du monde

    Après être resté relativement discret depuis sa performance individuelle magistrale contre l’Argentine en huitièmes de finale, la question était de savoir si Mbappé serait capable de se montrer à la hauteur sur la plus grande scène du football mondial. La réponse ? Un « oui » catégorique.

    Pendant 45 minutes, cependant, rien ne semblait indiquer que ce serait le cas ; l’adolescent était en retrait en première mi-temps d’une finale chaotique, peut-être intimidé par l’importance du moment. La France avait pris un maigre avantage de 2-1 à la pause, une fois de plus grâce à un but contre son camp et un penalty, à l’image de sa victoire lors du match d’ouverture contre l’Australie.

    En deuxième mi-temps, cependant, Mbappé s’est réveillé, terrorisant la Croatie en contre-attaque alors qu’une équipe française impitoyable creusait un écart insurmontable face à ces éternels outsiders. C’est sa course sinueuse sur le flanc droit qui a finalement permis au ballon d’atterrir dans les pieds de Pogba, qui a conclu d’une belle frappe du pied gauche à la deuxième tentative pour porter le score à 3-1.

    À peine six minutes plus tard est survenu le moment de gloire de ce merveilleux tournoi de Mbappé : la star du PSG s’est infiltrée depuis le flanc droit pour récupérer une passe de Lucas Hernandez dans l’axe, avant de viser et d’envoyer un tir précis et rasant dans le coin inférieur du but depuis 25 mètres. Le match était plié.

    « Le garçon qui a le monde à ses pieds : Kylian Mbappé », s'est exclamé Peter Drury dans ses commentaires. « Pensez à la vie qui attend ce gamin. »

    D'un coup de pied droit, Mbappé a égalé le grand Pelé pour la deuxième fois du même tournoi, devenant ainsi le deuxième adolescent de l'histoire à marquer en finale de Coupe du monde, tandis que la France remportait le trophée pour la première fois depuis 1998 – l'année de naissance de son nouveau héros.

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    « Bienvenue au club »

    Une fois de plus, le grand homme lui-même était ravi de rejoindre le panthéon très fermé des jeunes buteurs de Coupe du monde. « Seulement le deuxième adolescent à avoir marqué un but en finale de la Coupe du monde ! », a tweeté Pelé. « Bienvenue au club, @KMbappe – c’est génial d’avoir de la compagnie ! » L’homme alors âgé de 77 ans a ensuite ajouté : « Si Kylian continue à égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons... »

    Il est clair que le jeune attaquant avait gagné l’admiration de l’homme avec lequel il partage ce record unique, comme l’a déclaré Pelé plus tard en décembre de cette année-là : « J’avais déjà complimenté Mbappé l’année dernière, en disant que c’était un grand joueur. Il a remporté la Coupe du monde à 19 ans, je n’avais que 17 ans quand je l’ai remportée. Je lui ai dit qu’il pouvait m’égaler, je pense qu’il peut devenir le nouveau Pelé. Beaucoup de gens pensent que j’ai dit ça pour plaisanter, mais non, ce n’est pas une blague ! »

    En effet, lors du tournoi et au milieu de tout le battage médiatique qui l’entourait, Mbappé semblait avoir compris ce qu’il fallait pour devenir l’un des plus grands de tous les temps.

    « J’ai appris que les plus grandes stars et les meilleurs joueurs sont les plus humbles, ceux qui respectent le plus les gens », a-t-il déclaré lors d’une rare interview en couverture du magazine Time plus tard en 2018. « Il y a trois critères : le respect, l’humilité et la lucidité. Ma mère m’a toujours dit que pour devenir un grand footballeur, il faut avant tout être un grand homme. »

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    Ce n'est pas « juste de passage »

    Les propos tenus par Mbappé au tout juste après la finale à Moscou, alors que les confettis venaient à peine de retomber sur la pelouse du stade Loujniki, témoignaient de cette humilité et de cette lucidité, ainsi que de sa mentalité de champion malgré son jeune âge.

    « Je suis très heureux. J’ai parlé de mes ambitions avant la Coupe du monde. Le chemin a été long, mais ça en valait la peine. Nous sommes fiers d’avoir rendu les Français heureux. C’était notre rôle, de leur faire oublier tous leurs problèmes. C’est pour ce genre de choses que nous jouons.

    « Je ne veux pas être juste un joueur de passage dans le football. Devenir champion du monde envoie un message. Je veux faire encore mieux, mais remporter la Coupe du monde est déjà un bon début. »

    En repensant à la Coupe du monde 2018 et à ce qui s’est passé au cours des huit années qui ont suivi, Mbappé n’avait vraiment pas à s’inquiéter. Ce tournoi s’est avéré être son tremplin vers la célébrité mondiale, alors qu’il brillait de mille feux sous les projecteurs en Russie, égalant à deux reprises celui que l’on considère comme le plus grand joueur de tous les temps.

    Ayant réalisé son potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète, voire le meilleur, il est déjà une icône de la Coupe du monde à l’âge de 26 ans.