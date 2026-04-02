ICÔNES : Comment Kylian Mbappé, alors adolescent, a imité Pelé à deux reprises lors du triomphe de la France à la Coupe du monde 2018





«« Je ne veux pas être juste un simple passant dans le monde du football. » La profondeur des propos tenus par Kylian Mbappé au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2018 contrastait avec son jeune âge, mais il n’avait pas à s’inquiéter. À 19 ans, il venait de mener la France à la gloire sur la plus grande scène du football – imitant à deux reprises l’un des plus grands joueurs de tous les temps – et il est resté sous les feux de la rampe depuis lors.

Mbappé n’était pas vraiment un inconnu lorsqu’il est arrivé en Russie en tant que nouvelle figure de proue de l’équipe de France de Didier Deschamps. Destiné à devenir une superstar après ses débuts à Monaco, l’adolescent avait rejoint le club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain, un an plus tôt dans le cadre d’un prêt initial précédant un transfert définitif d’une valeur colossale de 180 millions d’euros (166 millions de livres sterling), ce qui signifiait qu’il était sur le point de devenir le deuxième joueur le plus cher de tous les temps à 19 ans. Il s'était immédiatement mis à rentabiliser cet investissement, contribuant à 38 buts lors de sa première saison dans la capitale française, même s'il était quelque peu en retrait des feux de la rampe en Ligue 1.

Néanmoins, la manière dont Mbappé a pris d’assaut le tournoi alors qu’il n’était encore qu’un adolescent était quelque chose qui n’avait pas été vu depuis Pelé en Suède en 1958, puisqu’il a imité à plusieurs reprises les exploits de ce géant de tous les temps. Si la Coupe du monde reste l’événement le plus captivant du football, c’est grâce à cette occasion éphémère, qui ne se présente que tous les quatre ans, d’assister en temps réel à l’ascension d’un joueur sur la plus grande scène qui soit. En 2018, ce joueur était Mbappé.

Ce fut le prologue d’une carrière qui s’annonçait au plus haut niveau, Mbappé étant désormais la superstar que tout le monde attendait qu’il devienne pour son club et son pays – et certainement pas quelqu’un qui n’aurait fait qu’un « simple passage » dans ce sport.



