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Ryan Tolmich

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« Ici pour faire bouger les choses » - Du Chelsea FC au KS Cracovia : plongée dans les coulisses de l’offensive de Roc Nation, l’empire de Jay-Z, qui entend redéfinir les codes du football business avant l’arrivée de la Coupe du monde aux États-Unis

Analysis
Coupe du monde
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Cracovia
Ekstraklasa
Premier League
Etats-Unis
C. Richards

Qu’il s’agisse de partenariats avec des clubs de toutes tailles ou de son rôle de représentant de certaines des plus grandes stars du football, Roc Nation s’efforce de développer des marques de manière innovante partout dans le monde.

Il y a sept ans, Michael Yormark réunissait dans une salle les principaux actionnaires de Roc Nation, dont Jay-Z, ainsi que les cofondateurs Juan et Desiree Perez. Une seule question était sur toutes les lèvres : quel serait le prochain défi ? La réponse est vite apparue : le football.

Aujourd’hui, à la veille d’une Coupe du monde sur le sol américain, Roc Nation Sports International accomplit des prouesses que Yormark lui-même n’avait peut-être pas anticipées. L’organisation couvre désormais presque tous les domaines du football moderne : gestion de joueurs, conseil stratégique, partenariats avec de grandes marques, développement de clubs et valorisation de leur image, transformation des stades en scènes de concert et inversement. Car, comme le souligne Yormark, le football d’aujourd’hui ne tolère plus la monoculture.

Cette philosophie a conduit à deux nouvelles initiatives majeures : un partenariat avec l’un des plus grands clubs du monde, le Chelsea FC. L’autre concerne un club plus confidentiel, le KS Cracovia, formation polonaise évoluant hors des radars. Sur le papier, les deux entités n’ont presque rien en commun : Chelsea est un club valorisé à plus d’un milliard de dollars, habitué au très haut niveau, tandis que le KS Cracovia, champion national en 1948, reste une enseigne locale.

Quelle est donc la vision d’ensemble ? Pourquoi une entreprise basée aux États-Unis s’associe-t-elle à des clubs en Pologne, à Londres et un peu partout ailleurs ? Pourquoi Roc Nation agit-elle maintenant ? « Une opportunité », tranche Yormark. L’opportunité est là pour qui ose la saisir.

« Je pense que le point commun entre tous ces clubs, c’est que leurs propriétaires ne les considèrent plus simplement comme des clubs de football », explique Yormark à GOAL. « Ils comprennent que ces clubs sont des marques. Ce sont des marques de style de vie ; comment donc monétiser cela au-delà du public traditionnel du football ? C’est là, selon moi, que réside la recette du succès. Wrexham y parvient. Côme y parvient. Nous espérons y parvenir en Pologne.

Regardez le PSG : même à une échelle bien plus grande, il a été l’un des premiers à affirmer : “Nous ne sommes pas qu’une marque de football ; nous sommes une marque lifestyle ancrée dans la culture, donc nous pouvons être bien plus qu’un simple club”. C’est la tendance. Le PSG possède même une boutique à Londres, en plein cœur de la Premier League. Ces clubs se perçoivent avant tout comme des marques et dépassent le cadre du football traditionnel. La question est donc : comment offrir une expérience unique aux fans occasionnels tout en mondialisant nos marques ? »

Un défi, reconnaît Yormark, mais un défi d’autant plus stimulant à l’approche de cet été. La Coupe du monde va tout bouleverser, et pas seulement en Amérique. Pour Roc Nation, le football est à la veille d’une transformation définitive, dont les effets se feront sentir partout où l’on fait vibrer un ballon.

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    Changer la donne

    Yormark le reconnaît désormais : quand il s’est jeté dans ce projet, il n’y connaissait presque rien au football. Selon lui, c’est même un atout. Roc Nation Sports International n’entendait pas suivre les codes habituels du ballon rond ; la société voulait imposer sa propre méthode. L’objectif était que cette stratégie paie et qu’elle ouvre des portes que les autres ignoraient.

    « Je suis arrivé outre-Atlantique avec une valise et, contrairement à nos concurrents, nous avons choisi de partir de zéro », explique-t-il. « Nous n’allions pas simplement racheter une entreprise, changer son nom et faire notre entrée dans le monde du football ; nous allions transposer au monde du football les principes directeurs qui nous ont valu tant de succès aux États-Unis dans la gestion d’artistes et d’athlètes.

    Tout le monde disait que nous n’y arriverions jamais. Notre réponse ? “Regardez-nous faire.”

    L’arrivée de Roc Nation dans le football a été facilitée par un capital culturel important : Jay-Z en est le visage, et la structure possédait déjà une solide expérience du sport et de la musique américains. Dès les premiers pas, l’agence a pris des risques en recrutant des joueurs de premier plan comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Jérôme Boateng.

    Dès ses débuts, Roc Nation s’est pensée comme une marque challenger, déterminée à bousculer les codes. Aujourd’hui, installée parmi les grands acteurs du secteur, elle conserve cette même mentalité, qu’elle a pu mettre à profit lors d’une récente opportunité que peu avaient anticipée.

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  • This picture taken on April 13, 2012 shoAFP

    L'authenticité en Pologne

    C’est Robert Platek, un ami de longue date, qui a fait découvrir Cracovie à Yormark. En août 2025, Platek a acquis une participation majoritaire dans le KS Cracovia et, dans le cadre de cette opération, il a invité Yormark à se rendre sur place pour évaluer le projet. Après un seul voyage, Yormark a adhéré à la vision du club et compris comment Roc Nation Sports International pouvait y contribuer.

    « J’ai eu le coup de foudre », explique-t-il. « Je suis tombé amoureux de la ville, du projet et de son potentiel. Le football polonais va dans la bonne direction. Quand on observe le championnat et qu’on voit à quel point il est compétitif, c’est un marché que nous, chez Roc Nation Sports International, avons trouvé très intéressant et très prometteur. Ajoutez à cela l’ambition du club, ses aspirations sur la scène internationale et la présence d’un propriétaire de premier plan en la personne de Rob, et il est devenu évident que ce projet était fait pour nous.

    « On ressent l’histoire de la ville, son cœur qui bat. On voit que ses habitants sont attachés à leur communauté. Ils en sont fiers, et cela compte énormément. Avec ses deux clubs, dont l’un est le nôtre, la ville vit au rythme d’une rivalité authentique ; le football est au cœur du tissu social, et ça se sent. »

    En avril, le KS Cracovia et Roc Nation Sports International ont officialisé leur partenariat, centré sur la narration et la valorisation de la marque du club à l’échelle mondiale. Pour Roc Nation, c’était l’occasion de bâtir la notoriété internationale d’un club depuis ses solides fondations locales ; pour le club, une opportunité de développement autrement inenvisageable.

    « Dès qu’on pénètre dans le club, on comprend vite que le Cracovia n’est pas seulement une équipe : il incarne une part essentielle de l’identité des gens », explique David Amdurer, vice-président et directeur des recettes du KS Cracovia, à GOAL. « On voit des générations de familles venir au stade ; c’est un héritage commun que les gens portent avec beaucoup de fierté. Sur la pelouse, l’énergie est palpable : un savant mélange de respect pour nos traditions et d’une vive effervescence tournée vers l’avenir. Les supporters, farouchement fidèles, exigent une authenticité sans faille ; ils veulent que le club préserve son âme, et ils ont raison.

    En tant qu’acteur de cette communauté, on se sent responsable de préserver cet esprit originel tout en ouvrant le club au monde. Ici, passé et avenir se mêlent en permanence ; observer cette transition en temps réel – voir le club trouver sa voix sur la scène mondiale tout en restant ancré à Cracovie – est profondément gratifiant. »

    Comme le souligne Amdurer, la clé réside dans la manière d’opérer cette croissance : elle doit être authentique, ancrée dans l’histoire du club et non imposée de l’extérieur.

    « L’authenticité est devenue la monnaie la plus précieuse dans le football », assène Amdurer. « Au Cracovia, nous ne fabriquons pas une identité pour suivre une tendance ; nous nous appuyons sur une histoire centenaire. Nous voulons rester résolument originaux. Nous entendons démontrer qu’il n’est pas indispensable d’être un mégaclub pour rayonner mondialement, pourvu que l’on possède une âme et une histoire capables de parler à tous. Pour nous, le succès des prochaines années réside dans notre capacité à devenir une institution culturellement résonante. »

    Comment y parvenir ? La démarche est, en réalité, plurielle.

  • CracoviaRoc Nation Sports International

    Qu’est-ce qu’un partenariat ?

    Bien que l’alliance entre Roc Nation et le KS Cracovia en soit encore à ses premiers pas, plusieurs objectifs ont déjà été définis. Le premier est de narrer, de manière vivante, l’histoire de ce club qui célèbre ses 120 ans. Il s’agit de mettre en lumière ce passé, de le faire sortir des frontières polonaises et de le faire connaître à la planète entière. C’est une formation au riche héritage, assurent Yormark et Amdurer, mais un héritage que peu de personnes connaissent hors de Cracovie. Comment susciter l’intérêt pour cette histoire, et surtout pour un club et une ville qui ne figurent pas encore parmi les destinations majeures du football ?

    Une partie de la réponse se trouve en dehors du terrain. Roc Nation entend donc aider le KS Cracovia à repenser l’usage de son stade, en le transformant en salle de concert afin d’élargir son exploitation. L’objectif est double : faire de l’enceinte le cœur battant de la communauté locale et une destination attractive pour de nouveaux publics. Cette affluence accrue ouvre la voie à la commercialisation, à de nouveaux contrats, à des histoires inédites et à une image modernisée, autant de leviers pour propulser le club sur une scène plus grande.

    Sur le terrain, le football demeure essentiel. Grâce à ses réseaux d’agents, Roc Nation entend aussi renforcer l’effectif.

    « L’Afrique est un marché important pour nous », déclare Yormark. « Nous y recrutons beaucoup, et nous espérons avoir l’occasion de faire passer certains de nos joueurs en Afrique vers leur club. Nous voyons leur club comme un tremplin où les jeunes joueurs peuvent se développer avant de rejoindre un club plus important. Attirer de jeunes talents exceptionnels, je pense que c’est une formidable opportunité pour eux. »

    Reste que la tâche s’annonce ardue. On cite souvent l’exemple de Wrexham, succès fulgurant porté par des propriétaires hollywoodiens, le charme gallois, une émission de téléréalité et un storytelling parfaitement maîtrisé. Une formule difficile à dupliquer à cette échelle.

    Alors, qu’est-ce que le succès pour le Cracovia ? La question est à la fois complexe et évidente. En résumé, le club veut simplement grandir et s’améliorer.

    « D’ici cinq ans, je veux que les supporters de football du monde entier reconnaissent nos couleurs non pas seulement pour un résultat, mais parce qu’ils ont découvert nos histoires et interagi avec notre contenu », explique Amdurer. « Dans dix ou vingt ans, le succès sera de faire de Cracovia une véritable destination culturelle plurielle. Nous voulons que notre stade devienne un pôle d’événements internationaux – musique, divertissement et sport – tout en préservant le lien profond avec notre communauté locale. L’objectif est de bâtir un pont entre un passé prestigieux et un avenir mondialisé et modernisé. »

    Le KS Cracovia n’est pas le seul club accompagné par Roc Nation : les Mamelodi Sundowns, Como, Burnley et Marseille bénéficient également de son expertise. Jeudi, l’organisation a officialisé un nouveau partenariat, cette fois avec une entité dotée d’une portée mondiale unique.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une marque internationale implantée à Chelsea

    Si vous suivez le football, vous connaissez Chelsea. Le partenariat que Roc Nation négocie avec les Blues n’a donc rien à voir avec celui qu’il pourrait conclure avec le KS Cracovia : deux projets distincts, deux objectifs spécifiques, mais une même finalité.

    Bien que Chelsea soit déjà une marque mondiale, le club estime qu’il peut encore progresser. Comme tout grand club, les Blues visent constamment l’international. Le partenariat avec Roc Nation offre donc une nouvelle voie pour séduire ce marché en positionnant Chelsea au carrefour du football, de la musique et de la culture, notamment sur le territoire américain.

    « Aujourd’hui, les fans de football attendent davantage de leur club au-delà des 90 minutes sur le terrain », explique Scott Fenton, directeur de marque de Chelsea, à GOAL. « Chez Chelsea, nous avons une vision très claire de la culture et comprenons que le football peut revêtir différentes significations selon les personnes. Ces dernières années, nous avons déployé des efforts innovants et stratégiques pour placer Chelsea au cœur de la culture et créer des liens avec les fans de multiples façons.

    Des rappeurs brésiliens arborant le maillot des Blues sur scène, un catcheur de la WWE dans notre campagne de Noël, le troisième maillot visible dans un clip de Gorillaz ou encore le pianiste canadien Tony Ann qui réinvente l’hymne « Blue Is the Colour » : nous dépassons les tendances pour exister partout, avec une portée maximale. Il y a une raison pour laquelle les célébrités veulent être vues à Stamford Bridge : de Central Cee à Timothée Chalamet, et pourquoi les collaborations en édition limitée – comme la marque de vêtements OVO de Drake – continuent de trouver un écho auprès d’un public au-delà du football. »



    Ensemble, les deux entités élaboreront des campagnes largement inspirées de la culture pop américaine, déclinées en plusieurs activations, contenus et expériences live qui seront dévoilées dans les mois à venir.

    « Pour Chelsea, il s’agit de comprendre l’ensemble du paysage des fans et d’identifier la prochaine génération de supporters ainsi que leurs points d’entrée dans le football », explique Fenton. « Entrer en contact avec de nouveaux publics et s’imposer dans leur univers à travers le divertissement et la culture est essentiel pour développer la base de fans à Londres, mais aussi à l’échelle mondiale, tant à court qu’à long terme. »

    Cette vision à long terme n’est pas le fruit du hasard : de Londres à Cracovie, clubs et marques se tournent vers l’Amérique alors que se profile la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord cet été, un tournoi que beaucoup estiment capable de changer la donne pour le football mondial.

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    Un avenir radieux se profile pour le football aux États-Unis.

    Roc Nation devrait aligner plusieurs de ses clients sur les terrains de la Coupe du monde cet été. Parmi eux figurent Vinicius Junior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli et Endrick. Chris Richards, la star de l’équipe nationale masculine américaine, fait également partie de leur portefeuille. « Le sport repose sur le charisme des stars », rappelle Yormark, et Roc Nation espère que ses joueurs deviendront les vedettes du tournoi. Si cela se produit, leur notoriété s’envolera et, comme le dit l’adage, « la marée montante soulève tous les bateaux ».

    « En 1994, Alex Lalas était le visage du football américain ; cet été, ce pourrait être Chris Richards », analyse Yormark. « Si l’on se penche sur l’histoire, les États-Unis ont connu une belle série ; peut-être sera-t-il le nouveau Captain America après cela. »

    Ces deux mots résument tout : « après cela ». Que deviendra le football américain, et même mondial, une fois le tournoi achevé ?

    Ce sont les questions auxquelles Roc Nation Sports International entend contribuer à répondre. Le travail a commencé il y a des années, mais il passera à la vitesse supérieure cet été.

    « Cette Coupe du monde sur sol américain doit servir de catalyseur pour passer au niveau supérieur », affirme Yormark. « Si c’est le cas, ce sera une période extraordinaire aux États-Unis, et chez Roc Nation Sports International, nous sommes convaincus que cela va se produire ; c’est pourquoi nous renforçons notre présence sur le marché américain en matière de recrutement.

    Nous sommes convaincus que le marché américain peut être extrêmement lucratif ; c’est pourquoi nous réinvestissons massivement aux États-Unis pour développer notre activité. En toute honnêteté, c’est la Coupe du monde qui nous motive. »

    Lorsque Yormark s’est réuni avec Jay-Z et les autres parties prenantes de Roc Nation sept ans plus tôt, juste après l’annonce de cette Coupe du monde, le tournoi n’était pas l’objectif final, mais bien une échéance intermédiaire. Le plus populaire des sports allait enfin toucher le sol américain, et Roc Nation Sports International devait alors avoir trouvé sa voie. Personne ne pouvait alors prédire l’ampleur de cette trajectoire ni les clubs qu’elle allait toucher.

    À l’approche de ce tournant majeur, l’après-Mondial se dessine donc comme une équation à multiples inconnues. Impossible de prédire avec certitude l’issue des événements, mais Yormark a déjà fixé ses objectifs.

    « Nous voulons nous assurer d’avoir influencé l’écosystème du football. Je parle beaucoup d’impact, qu’il s’agisse d’influencer nos clients, nos athlètes ou nos partenaires de conseil : il s’agit d’utiliser notre influence dans le secteur pour développer ce sport, mais aussi pour faire les choses différemment », explique-t-il.

    « C’est la raison de ma présence ici. Je ne suis pas là pour la gloire, nous ne sommes pas là pour faire la une des journaux. Nous sommes là pour avoir un impact, pour utiliser notre influence et notre expérience de manière positive afin de laisser une empreinte durable sur le football, et, si nous y parvenons, alors nous aurons vraiment remporté le gros lot. »