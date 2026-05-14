Il y a sept ans, Michael Yormark réunissait dans une salle les principaux actionnaires de Roc Nation, dont Jay-Z, ainsi que les cofondateurs Juan et Desiree Perez. Une seule question était sur toutes les lèvres : quel serait le prochain défi ? La réponse est vite apparue : le football.

Aujourd’hui, à la veille d’une Coupe du monde sur le sol américain, Roc Nation Sports International accomplit des prouesses que Yormark lui-même n’avait peut-être pas anticipées. L’organisation couvre désormais presque tous les domaines du football moderne : gestion de joueurs, conseil stratégique, partenariats avec de grandes marques, développement de clubs et valorisation de leur image, transformation des stades en scènes de concert et inversement. Car, comme le souligne Yormark, le football d’aujourd’hui ne tolère plus la monoculture.

Cette philosophie a conduit à deux nouvelles initiatives majeures : un partenariat avec l’un des plus grands clubs du monde, le Chelsea FC. L’autre concerne un club plus confidentiel, le KS Cracovia, formation polonaise évoluant hors des radars. Sur le papier, les deux entités n’ont presque rien en commun : Chelsea est un club valorisé à plus d’un milliard de dollars, habitué au très haut niveau, tandis que le KS Cracovia, champion national en 1948, reste une enseigne locale.

Quelle est donc la vision d’ensemble ? Pourquoi une entreprise basée aux États-Unis s’associe-t-elle à des clubs en Pologne, à Londres et un peu partout ailleurs ? Pourquoi Roc Nation agit-elle maintenant ? « Une opportunité », tranche Yormark. L’opportunité est là pour qui ose la saisir.

« Je pense que le point commun entre tous ces clubs, c’est que leurs propriétaires ne les considèrent plus simplement comme des clubs de football », explique Yormark à GOAL. « Ils comprennent que ces clubs sont des marques. Ce sont des marques de style de vie ; comment donc monétiser cela au-delà du public traditionnel du football ? C’est là, selon moi, que réside la recette du succès. Wrexham y parvient. Côme y parvient. Nous espérons y parvenir en Pologne.

Regardez le PSG : même à une échelle bien plus grande, il a été l’un des premiers à affirmer : “Nous ne sommes pas qu’une marque de football ; nous sommes une marque lifestyle ancrée dans la culture, donc nous pouvons être bien plus qu’un simple club”. C’est la tendance. Le PSG possède même une boutique à Londres, en plein cœur de la Premier League. Ces clubs se perçoivent avant tout comme des marques et dépassent le cadre du football traditionnel. La question est donc : comment offrir une expérience unique aux fans occasionnels tout en mondialisant nos marques ? »

Un défi, reconnaît Yormark, mais un défi d’autant plus stimulant à l’approche de cet été. La Coupe du monde va tout bouleverser, et pas seulement en Amérique. Pour Roc Nation, le football est à la veille d’une transformation définitive, dont les effets se feront sentir partout où l’on fait vibrer un ballon.