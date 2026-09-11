Bien que le mercato ait fermé ses portes pour le mercato estival depuis un certain temps déjà, presque partout en Europe et dans le monde, de nombreux clubs continuent de s’activer en cherchant à profiter d’un marché, celui des joueurs libres, qui offre aujourd’hui plus que jamais des opportunités très importantes dans lesquelles piocher.

Parmi les gros coups encore disponibles figure par exemple le nom de Mauro Icardi, resté sans contrat après son départ de Galatasaray, très courtisé au cours de l’été également par des clubs italiens, mais toujours indécis quant au choix final concernant son prochain club. Et ces dernières heures, sur la table de son agent, 5 propositions sont arrivées, dont deux en provenance d’Italie.



