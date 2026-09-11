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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

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Icardi est encore libre : Parme défie la Lazio et deux clubs grecs

Mercato
M. Icardi
Parme
Lazio Rome
Olympiakos Pirée
PAOK Salonique
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L’attaquant argentin n’a pas encore choisi sa prochaine destination et peut encore s’engager librement.

Bien que le mercato ait fermé ses portes pour le mercato estival depuis un certain temps déjà, presque partout en Europe et dans le monde, de nombreux clubs continuent de s’activer en cherchant à profiter d’un marché, celui des joueurs libres, qui offre aujourd’hui plus que jamais des opportunités très importantes dans lesquelles piocher.

Parmi les gros coups encore disponibles figure par exemple le nom de Mauro Icardi, resté sans contrat après son départ de Galatasaray, très courtisé au cours de l’été également par des clubs italiens, mais toujours indécis quant au choix final concernant son prochain club. Et ces dernières heures, sur la table de son agent, 5 propositions sont arrivées, dont deux en provenance d’Italie.


  • La Lazio toujours en vie, mais il y a Parme

    Depuis longtemps, Icardi fait partie des objectifs déclarés du directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani, même si l’avant-centre passé par l’Inter n’est pas en tête de la liste de préférences de Gennaro Gattuso, qui voudrait un buteur aux caractéristiques différentes. Andrea Pinamonti est arrivé à Formello et, si besoin, Gudmundsson pourrait aussi évoluer en pointe, mais l’idée d’enregistrer un joueur aussi important fait également saliver le président Lotito, dans une manœuvre destinée à alléger la pression des supporters.

    Selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, le club romain n’est toutefois pas seul puisque, ces dernières heures, Parme pense lui aussi à passer à l’offensive pour l’Argentin (même s’il faut toutefois discuter en profondeur du salaire, compte tenu de l’écart entre ce que le club peut offrir et les demandes du joueur), afin de garantir à Carlos Cuesta un pur finisseur à intégrer à son attaque.

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  • BRÉSIL OU GRÈCE ? SA NOUVELLE FAMILLE SERA AVEC LUI

    Les deux clubs italiens ne sont évidemment pas les seuls, et ce qui a certainement donné un coup d’accélérateur au marché autour de l’ancien capitaine de l’Inter, c’est la décision de sa nouvelle compagne, China Suarez, de s’installer avec sa famille (elle aussi a des enfants d’une autre relation) dans le pays que Maurito choisira.

    Les options en Grèce prennent alors de l’épaisseur, avec le PAOK Salonique et l’Olympiacos qui voudraient le faire signer. Enfin, il y a aussi la solution qui le rapprocherait de sa patrie (et des filles eues avec Wanda Nara), avec l’Atletico Mineiro au Brésil, qui a pris des renseignements la semaine dernière.



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