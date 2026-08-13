La période de grâce n’a jamais vraiment existé pour McInnes, mais la patience qui pouvait encore subsister chez les fidèles d’Ibrox s’est évaporée jeudi soir. Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Hearts cet été, McInnes n’a pas réussi à décrocher la moindre victoire en quatre matches officiels. Ce nouvel échec européen fait suite à une série de mauvais résultats sur la scène nationale, laissant le projet du manager de plus en plus fragile, seulement quelques semaines après le début de la nouvelle saison.

L’atmosphère au coup de sifflet final était délétère, des sifflets résonnant dans les tribunes au moment où la réalité d’une défaite 3-2 sur l’ensemble des deux matches s’imposait. Les Rangers abordaient ce match retour avec un retard de 2-1 après la première confrontation en Pologne et, malgré une intense activité estivale marquée par neuf recrues, l’équipe a semblé désunie et dépourvue d’une identité tactique claire.