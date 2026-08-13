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Ibrox sous les sifflets ! Le début désastreux de Derek McInnes à la tête des Rangers se poursuit alors que les Rangers sont éliminés de la Ligue Europa
Des débuts cauchemardesques pour McInnes
La période de grâce n’a jamais vraiment existé pour McInnes, mais la patience qui pouvait encore subsister chez les fidèles d’Ibrox s’est évaporée jeudi soir. Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Hearts cet été, McInnes n’a pas réussi à décrocher la moindre victoire en quatre matches officiels. Ce nouvel échec européen fait suite à une série de mauvais résultats sur la scène nationale, laissant le projet du manager de plus en plus fragile, seulement quelques semaines après le début de la nouvelle saison.
L’atmosphère au coup de sifflet final était délétère, des sifflets résonnant dans les tribunes au moment où la réalité d’une défaite 3-2 sur l’ensemble des deux matches s’imposait. Les Rangers abordaient ce match retour avec un retard de 2-1 après la première confrontation en Pologne et, malgré une intense activité estivale marquée par neuf recrues, l’équipe a semblé désunie et dépourvue d’une identité tactique claire.
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L’optimisme initial s’estompe à Ibrox
Pendant un bref instant, il a semblé que la soirée appartiendrait aux hôtes. À la 19e minute, le capitaine Lawrence Shankland a remis les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches en transformant un penalty plein axe, pour son premier but depuis son transfert estival.
Les Rangers avaient débuté avec un système expérimental en 3-5-2 en raison d’une crise de blessures grandissante, qui a vu Youssef Chermiti être forfait pour une longue durée en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur, tandis que Tuur Rommens était écarté avec une élongation à l’aine. Ce changement tactique a donné lieu à un match ouvert et chaotique dans lequel les visiteurs ont souvent semblé être l’équipe la plus dangereuse.
Le Jagiellonia Bialystok prend le contrôle
La seconde période a vu McInnes tenter de redresser la barre en revenant à une défense à quatre, avec l’entrée de Ross McCrorie à la place de Thelo Aasgaard. Cependant, ce changement n’a pas permis d’apporter le contrôle souhaité, tandis que Jagiellonia Bialystok prenait confiance. Les visiteurs ont joué avec un niveau d’assurance et d’intention que les Rangers n’ont tout simplement pas pu égaler.
Même après l’égalisation méritée de Nik Prelec pour les visiteurs à la 65e minute, et alors que McInnes faisait appel à son banc en lançant Cammy Devlin et Vanja Dragojevic à la place de Dan Neil et Nico Raskin, les Light Blues ont eu du mal à se créer de véritables occasions. Le manque de cohésion était évident à mesure que le temps s’égrenait, l’équipe semblant évoluer sans stratégie clairement identifiable.
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Un avenir incertain en Ligue Conférence
Cette défaite signifie que les Rangers doivent désormais passer par un barrage de Conference League face au club tchèque de Jablonec, un net recul par rapport à leurs ambitions européennes initiales. Les conséquences financières et sportives d’un échec dans la course à la phase de groupes de la Ligue Europa se feront durement sentir, en particulier au vu des lourds investissements consentis dans l’effectif au cours de l’été.
McInnes n’a pas le temps de panser ses plaies, puisqu’un huitième de finale de Premier Sports Cup contre St Mirren l’attend dimanche. Le club de Paisley sentira sans aucun doute l’odeur du sang au vu de l’état de désarroi actuel à Ibrox. Si McInnes ne parvient pas rapidement à insuffler un nouvel élan à son coûteux assemblage de talents, le mécontentement dans la moitié bleue de Glasgow ne fera que grandir.
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