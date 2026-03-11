Goal.com
Ibrahimovic : « Nous devons créer un Milan gagnant. Nous sommes la partie fashion de Milan. Modric et Rabiot sont d'un autre niveau. Allegri voudrait une équipe avec plus de caractère. »

L'ancien attaquant suédois a expliqué à CBS Golazo les projets du fonds RedBird pour l'avenir des Rossoneri.

La victoire dans le derby contre l'Inter a redonné de l'enthousiasme au monde milanais qui tente désormais de croire à la course au Scudetto. Le conseiller principal du fonds RedBird, Zlatan Ibrahimovic, a accordé une interview à CBS Golazo, une marque américaine qui diffuse notre Serie A, dans laquelle il a parlé des prochaines initiatives de Gerry Cardinale pour les Rossoneri.

 Des plaisanteries sur la rivalité avec les Nerazzurri aux coulisses de ses débuts aux Pays-Bas, l'ancien attaquant a parlé de manière exhaustive d'Allegri, du projet Milan Futuro et de l'ambition que ce club doit avoir.

Voici ses propos.

  • « LA PARTIE FASHION DE MILAN »

    « Vous devez être du bon côté de Milan. Vous savez, il y a deux côtés : le bleu et le rouge. Nous sommes du côté de la mode (rires, ndlr). Bienvenue à Milanello ! ». 

  • « Je m'inspirais de Van Basten »

    « Qui m'inspirait ? Marco van Basten. Ce qui est amusant, c'est que lorsque je suis arrivé à l'Ajax, beaucoup me comparaient à lui, donc la pression était déjà forte. Je n'étais pas encore prêt à la supporter à ce niveau, car c'est évidemment une icône, une légende, et dans ce club, il faisait partie du trio néerlandais, composé de lui, Rijkaard et Gullit. On me comparait à lui parce que j'étais attaquant, à cause de ma façon de jouer... Il était donc ma référence quand on parlait du Milan. Il a eu une carrière courte, mais ce qu'il a accompli restera dans l'histoire. »

  • MILAN FUTURO

    « Dans la culture italienne, tout le monde se concentre sur les résultats. Les jeunes, les entraîneurs, veulent gagner. Si je veux gagner, je fais entrer un joueur prêt, au détriment de celui qui a du potentiel, au risque de bloquer son développement. 

    Au Milan, nous avons changé cela. Avant tout, nous voulons donner du temps de jeu aux jeunes, car quand on est jeune, il faut jouer. Si tu ne joues pas au Milan Futuro, tu joues à la Primavera, à 100 %. Si tu commences au Milan Futuro mais que le rythme est différent, nous te transférons à la Primavera, tu grandis, puis nous te ramenons au-dessus. 

    C'est comme un escalier que tu montes et descends, avec pour objectif de progresser, de sorte que lorsque tu arrives en équipe première, c'est grâce aux résultats que tu as obtenus.

  • DONNER AUX SUPPORTERS UN MILAN GAGNANT

    « 7 Ligues des champions, 19 titres de champion, les Ballons d'Or de nos joueurs, toutes les coupes internationales que nous avons remportées. Les supporters sont habitués à cela, et si vous ne leur donnez pas cela, vous ne leur donnez pas le Milan, et nous devons leur donner cela. »

  • « ALLEGRI VORREBBE UNE ÉQUIPE AVEC PLUS DE CARACTÈRE »

    « J'ai eu Allegri comme entraîneur. Il est très doué dans ses relations avec les joueurs, il gère parfaitement le groupe. Il a déjà remporté des trophées avec Milan, et il était déjà très bon quand il m'entraînait. Il a du caractère, d'autant plus que ce n'était pas facile quand je jouais, car il y avait d'autres joueurs avec beaucoup de caractère comme Seedorf et Cassano. 

    Nous n'avions pas peur de dire les choses, mais Allegri devait penser au groupe, pas à l'individu. Il devait penser à faire le mieux pour l'équipe, mais il l'a très bien fait, et aujourd'hui, il transmet cela à l'équipe. Les joueurs de l'époque étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Peut-être que les joueurs actuels ont un peu moins de caractère, et il aimerait qu'ils en aient plus. »

  • MODRIC ET RABIOT À UN AUTRE NIVEAU

    « Travailler avec Allegri est facile, il a de l'expérience, il a été dans de très grands clubs. C'est un gagnant, et être au Milan n'est pas donné à tout le monde. Il comprend ce que signifie être au Milan, il doit donc simplement le faire comprendre aux joueurs. Sauf Modric. Vous n'avez rien à lui expliquer. Nous avons aussi Rabiot qui, à mon avis, est d'un autre niveau. Dans cette équipe, nous avons Mike (Maignan, ndlr), Nkunku, qui est arrivé cette année, et Rabiot. J'ai joué avec eux quand ils avaient 17 ans au PSG, et aujourd'hui, ils sont ici, au Milan. »

