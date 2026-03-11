Ibrahimovic : « Nous devons créer un Milan gagnant. Nous sommes la partie fashion de Milan. Modric et Rabiot sont d'un autre niveau. Allegri voudrait une équipe avec plus de caractère. »

« Dans la culture italienne, tout le monde se concentre sur les résultats. Les jeunes, les entraîneurs, veulent gagner. Si je veux gagner, je fais entrer un joueur prêt, au détriment de celui qui a du potentiel, au risque de bloquer son développement.

Au Milan, nous avons changé cela. Avant tout, nous voulons donner du temps de jeu aux jeunes, car quand on est jeune, il faut jouer. Si tu ne joues pas au Milan Futuro, tu joues à la Primavera, à 100 %. Si tu commences au Milan Futuro mais que le rythme est différent, nous te transférons à la Primavera, tu grandis, puis nous te ramenons au-dessus.

C'est comme un escalier que tu montes et descends, avec pour objectif de progresser, de sorte que lorsque tu arrives en équipe première, c'est grâce aux résultats que tu as obtenus.