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Ibrahimovic : « Le match Portugal-Croatie a été gâché par le VAR, un match nul a été annulé à cause d'un hors-jeu qui n'existait pas. Ronaldo tient l'équipe en otage. »

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C. Ronaldo

L'ancien champion suédois a livré un débriefing sans filtre après le dénouement retentissant de la rencontre de Toronto.

L’annulation du but potentiellement égalisateur de la Croatie, inscrit par le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol puis refusé pour une position de hors-jeu de son coéquipier Matanovic, suscite toujours autant de controverses. Malgré l’indication claire transmise à l’arbitre norvégien Eskas après le signalement de la puce intégrée au ballon, Zlatan Ibrahimovic, commentateur de la Coupe du monde pour Fox Sports, est resté perplexe face à cet épisode.


POURQUOI LE 2-2 DE LA CROATIE A-T-IL ÉTÉ ANNULÉ ?

  • OÙ EST LE HORS-JEU ?

    Ibrahimovic n’a pas mâché ses mots pour donner sa version des faits : « C’était un très beau match, gâché en fin de rencontre par le VAR. Je ne vois rien d’irrégulier dans le but du 2-2 : le VAR l’a annulé, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur du ballon était défaillant, soit une erreur s’est produite, car Renato Veiga avait bien touché le ballon, ce qui exclut tout hors-jeu. Regardez l’angle : le numéro 20 croate ne touche pas le ballon et n’en modifie pas la trajectoire. C’est le numéro 13 portugais (Veiga, ndlr) qui intervient ! Comment peut-il y avoir hors-jeu ? Un adversaire touche le ballon et, soudain, l’attaquant croate se retrouverait hors-jeu ? C’est absurde ! Les Croates, qui s’étaient battus de tout leur cœur, ont été privés d’un moment de rêve lors de cette Coupe du monde. Pour annuler un but à la 90^e minute, la décision doit être irréprochable. Ici, elle ne l’était absolument pas. Ce n’était pas de l’arbitrage. C’était un vol en bonne et due forme. Pour moi, il est évident qu’ils voulaient que le Portugal et Ronaldo se qualifient pour les huitièmes de finale afin d’affronter l’Espagne. »

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  • Léao a été excellent.

    Depuis les studios de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic a analysé la rencontre Portugal-Croatie : « Au final, le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale : c'est ça, le football... Parfois, les règles jouent en votre faveur, d’autres fois contre vous. C’est vraiment dommage que cette fois-ci, elles aient pénalisé la Croatie. Luka Modrić et Mateo Kovacic quittent la compétition la tête haute : ils ont tout donné, même si les choses ne se sont pas déroulées comme ils l’espéraient. Dans l’ensemble, le Portugal a été supérieur et a très bien joué, mais la Croatie est également entrée sur le terrain avec l’intention de marquer. Je n’ai pas été impressionné par les performances de Pedro Neto et Bruno Fernandes, en deçà des attentes, tandis que Rafael Leão a été excellent et a mis la défense croate en grande difficulté. Roberto Martínez a fait basculer le match grâce à des remplacements intelligents : Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva puis Gonçalo Ramos. Leão a délivré une superbe passe décisive à Ramos, qui a donné l’avantage au Portugal. »

  • L'EGO DE RONALDO

    À propos de la prestation de Cristiano Ronaldo, auteur de l'égalisation (1-1) et de son premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovic a estimé : « On ne peut pas espérer gagner quoi que ce soit en 2026 avec un Cristiano Ronaldo de 41 ans à la pointe de l'attaque. D’autant qu’en sortie de banc, Ramos est entré et a marqué. Ce n’est pas ça, le leadership légendaire ; c’est l’ego qui prend l’équipe en otage. Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa mobilité. Aujourd’hui, il stagne dans la surface… À ce stade, c’est son aura qui le porte plus que ses jambes. Le maintenir titulaire relève de la pure folie, dictée par la nostalgie. »

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