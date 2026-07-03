Ibrahimovic : « Le match Portugal-Croatie a été gâché par le VAR, un match nul a été annulé à cause d'un hors-jeu qui n'existait pas. Ronaldo tient l'équipe en otage. »

Ibrahimovic n’a pas mâché ses mots pour donner sa version des faits : « C’était un très beau match, gâché en fin de rencontre par le VAR. Je ne vois rien d’irrégulier dans le but du 2-2 : le VAR l’a annulé, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur du ballon était défaillant, soit une erreur s’est produite, car Renato Veiga avait bien touché le ballon, ce qui exclut tout hors-jeu. Regardez l’angle : le numéro 20 croate ne touche pas le ballon et n’en modifie pas la trajectoire. C’est le numéro 13 portugais (Veiga, ndlr) qui intervient ! Comment peut-il y avoir hors-jeu ? Un adversaire touche le ballon et, soudain, l’attaquant croate se retrouverait hors-jeu ? C’est absurde ! Les Croates, qui s’étaient battus de tout leur cœur, ont été privés d’un moment de rêve lors de cette Coupe du monde. Pour annuler un but à la 90^e minute, la décision doit être irréprochable. Ici, elle ne l’était absolument pas. Ce n’était pas de l’arbitrage. C’était un vol en bonne et due forme. Pour moi, il est évident qu’ils voulaient que le Portugal et Ronaldo se qualifient pour les huitièmes de finale afin d’affronter l’Espagne. »