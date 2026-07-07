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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images
Simone Gervasio

Traduit par

Ibrahimovic : « Cette rencontre a été un véritable bain de réalité pour les États-Unis : on peut avoir de la chance, mais ensuite, on affronte de vrais adversaires. »

Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Z. Ibrahimovic
Milan AC

Zlatan Ibrahimovic, conseiller de RedBird et proche de Gerry Cardinale, propriétaire du Milan AC, commente cette Coupe du monde 2026 pour Fox Sports. Ses prises de position tranchées divisent les téléspectateurs, mais attirent l’attention sur l’ancien attaquant de la Juventus et de l’Inter. Voici son analyse après États-Unis-Belgique, match qui a éliminé les hôtes.

  • « Les États-Unis ont tout simplement affronté une meilleure équipe. La Belgique est supérieure, tant sur le papier que d’après ce qu’on a vu sur le terrain. Je pense que c’était le pire match des États-Unis, mais il est également vrai qu’ils ont affronté un véritable adversaire. »


    « Le résultat d’aujourd’hui n’est certes pas positif, mais au final, je pense que leur parcours l’a été. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient dans ce tournoi. Oui, on peut avoir de la chance et aller plus loin, mais je pense que pour les États-Unis, ça a été un retour à la réalité. »


    Ces dernières heures, Ibra avait été vivement critiqué pour avoir soutenu la décision de la FIFA de gracier Folarin Balogun, l’attaquant de Monaco qui avait été suspendu après un carton rouge contre la Bosnie, mais réhabilité par la FIFA qui l’avait suspendu avec sursis.

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