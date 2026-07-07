Ibrahimovic : « Ce match a été un véritable bain de réalité pour les États-Unis : on peut avoir de la chance, mais ensuite, on affronte de vrais adversaires. »

« Les États-Unis ont tout simplement affronté une meilleure équipe. La Belgique est supérieure, tant sur le papier que d’après ce qu’on a vu sur le terrain. Je pense que c’était le pire match des États-Unis, mais il est également vrai qu’ils ont affronté un véritable adversaire. »





« Le résultat d’aujourd’hui n’est certes pas positif, mais au final, je pense que leur parcours l’a été. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient dans ce tournoi. Oui, on peut avoir de la chance et aller plus loin, mais je pense que pour les États-Unis, ça a été une prise de conscience. »





Ces dernières heures, Ibra avait été vivement critiqué pour avoir soutenu la décision de la FIFA de gracier Folarin Balogun, l’attaquant de Monaco qui avait été suspendu après un carton rouge contre la Bosnie, mais réhabilité par la FIFA qui l’avait suspendu avec sursis.